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Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)
Фото: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Пятничное дерби

Очередной тур открывается матчем ЦСКА – «Локомотив». Накануне Игнашевич вернулся в общую группу – армейцы около часа тренировались на своем стадионе. Все здоровы, что для этой команды большая редкость. Известно, что сегодня пройдет чествование Тошича. Серб покинул клуб, но, возможно, останется в России.


Фото: ЦСКА

У «Локомотива» травмированные есть: Чорлука и Виталий Денисов. Кроме того, неизвестно, сможет ли сыграть Тарасов. Хотя вряд ли это большая потеря, тем более в матче с ЦСКА – в прошлый раз Дмитрий показал очень странный футбол, а «Локо» был разгромлен (0:4).


Ари: Хотим отомстить ЦСКА за разгром

В другом матче пятница «Анжи» примет «Амкар».


Скандал лета

Произошедшее на матче «Динамо» – «Спартак» обсуждают и осуждают до сих пор. Сначала одного болельщика избили в VIP-ложе, а потом несколько фанатов «Динамо» атаковали Зобнина – слава богу, все обошлось. Уже высказались все важные чиновники. И замолчали. Дальше – ничего. «Динамо» на своем сайте обратилось к болельщиков, попросив их не нарушать закон. А КДК оштрафовал клубы на кругленькую сумму. Клубы, не хулиганов…

…А один из тех, кто участвовал в этой жуткой истории, дал интервью одному изданию, в котором опроверг нападение – мол, только высказали Зобнину все, что думали. Ок. Но речь не об этом. Почему эти люди до сих пор никак не наказаны? Почему они дают интервью журналистам, а не показания в полиции? Почему не забанены на домашних матчах «Динамо»? Почему мы постоянно слышим об индивидуальной ответственности, но из года в год это остается словами? Сегодня футболиста оскорбили, а завтра изобьют до полусмерти – вот тогда, наверное, зашевелятся. До первой трагедии. В нашей стране по-другому почему-то не бывает.


Александр Шпрыгин: С Зобниным динамовские болельщики перегнули палку

И дело-то не только в Зобнине. Почему не наказаны зачинщики драк? А их тогда было минимум две. Слушайте, 2017 год на дворе, все усыпано камерами видеонаблюдения, смартфоны есть даже у семилетних – в сети столько фото и видео, что для того, чтобы найти, идентифицировать и наказать, вовсе не обязательно даже вставать с кресла. Почему этим никто не занимается? Может быть, потому что не хотят заниматься? Пусть буянят, зато у нас будет предлог забанить всех более-менее активных болельщиков на время чемпионата мира.


Второй тур

«Спартак» накануне тренировался двумя группами. Те, кто участвовал в матчах за Суперкубок и с «Динамо», закончили занятие раньше остальных. С основой занимаются игроки дубля. Велик шанс в матче с «Уфой» увидеть Нимели, Бакаева, Тимофеева или Леонтьева.


Фото: «Спартак»

О Пашаличе, которого на этой неделе сватали в «Спартак», новой информации нет. В четверг не появилось ни одного свежего слуха. Пашалич да Крузе. И тишина.

Кто такой Марио Пашалич, который может перейти в «Спартак» (видео)

Все слухи, как обычно, собирает «Зенит». По информации французских СМИ, в сферу интересов питерцев попал защитник «Лиона» Янга-Мбива. Tuttosport сообщил, что контракт с российским клубом подпишет хавбек «Тальерса» Рейносо. Другой источник сватает в «Зенит» защитника «Марселя» Роланду. Этому слуху, кажется, уже года четыре. Только раньше Роланду выступал в «Порту». А еще Ринкон. Слух второй свежести.


Определился соперник «Зенита» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Это израильский «Бней Иегуда».

А «Краснодар» встретится с датским «Люнгбю». Но пока «быки» готовятся к «Тосно». А тем временем Смолов вошел в список трансферных целей испанского «Депортиво», о чем сообщило издание Futbolistos.es.


«Рубин» готовится к «Зениту».

– «Зенит» – амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим, – сказал Курбан Бердыев.

Бердыев объяснил, сможет ли вернуться Навас. Главное - c тренировки «Рубина»

Ну, поехали! Тур действительно интересный.

«Советскому спорту» – 93!

Вчера наша газета отметила 93-летие!

«Советскому спорту» – 93! Немного личного

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