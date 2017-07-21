«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?

Лионель Месси и Неймар на тренировке "Барселоны" Фото: Gettyimages.ru

Весь мир продолжает гадать – останется ли бразилец в примере или поедет покорять лигу 1.

Испанские СМИ уверяют, что Неймар согласовал контракт с «ПСЖ». Сейчас французы ведут переговоры с руководством «Барселоны». Известно, что сумма отступных за нападающего составляет 222 млн евро. Но этим арабских шейхов не напугать – они готовы побить трансферный рекорд «Манчестер Юнайтед».

При этом некоторые источники уверяют, что отец игрока получит 50 млн евро в качестве бонусов. Оказывается, «ПСЖ» дал ему письменное обещание. В этом ничего удивительного. Отец Неймара давно «рулит» его карьерой. После перехода в «Барселону» вообще писали, что тому устроили пир на самолете, с участием девиц легкого поведения. Но это, как говорится, слухи.

Сегодняшняя новость еще лучше – Переход Неймара в «ПСЖ» завершен на 95%, а сам игрок выложил «загадочный пост» на своей страничке в Instagram.

🤔 Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Июл 20 2017 в 7:10 PDT

А теперь позиция самого игрока, который хочет уйти из «Барселоны» по одной простой причине – ему мешает стать лучшим Лионель Месси. Оказывается, ближайшее окружение Неймара посоветовало ему сменить клубную прописку, если он хочет побороться за индивидуальные награды.

– Почему Месси является лучшим игроком мира? Никто не ответит на этот вопрос. Ни один эксперт не скажет вам, как он делает эти вещи. Лионель просто исключение из правил. Он очень умный игрок, у которого великолепная техника и прекрасная скорость. Ему под силам сыграть на любой позиции. Месси может обойти несколько защитников в небольшом пространстве. Это просто волшебство.

К тому же, Лионель очень хороший человек. Он никогда не ставит себя выше остальных. Месси дает возможность другим. Думаю, благодаря ему я вышел на новый уровень.

Я видел, как он относится к тренировкам, и знаю, насколько каждый матч важен для него. Это помогает мне. Думаю, мне просто повезло. Месси – мой кумир.

Матч с «ПСЖ»? Конечно, это навсегда останется в памяти. В тот день мы сделали невозможное. «Барселона» совершила исторический камбэк ради своих болельщиков. Думаю, они тоже запомнят тот вечер, – сказал бразилец, слова которого приводит Goal.