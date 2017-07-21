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«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюФото: ManUtd.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов (2:0).

О матче

– Я бы сказал, что это хорошая тренировка. Все идет по плану. Мы хотели провести два матча против клубов MLS, а потом встретится с лучшими командами мира. Очевидно, что подобное высказывание напрямую относится к «Манчестер Сити». Они требовали от нас больше интенсивности, больше концентрации, больше индивидуальных действий. 

В команде Гвардиолы собраны фантастические игроки. Они показывают качественный футбол. Именно с такими соперниками нужно готовиться к сезону. Моя команда устала, но я доволен. Думаю, Хосеп со мной согласится.

О Лукаку

– Он сыграл достойно, и доказал всем, что умеет не только забивать – Лукаку отлично играет в пас. Мы видели, как он держал мяч, чтобы дать возможность партнерам присоединится к атаке. Люди обычно смотрят на голы, но мне важно другое. Я действительно счастлив иметь такого нападающего. Всего за 10 дней он нашел общий язык с новыми партнерами. Это просто фантастика.

Жозе Моуринью: Меня не интересуют трансферы «Челси», у нас лучший форвард АПЛ

Рэшфорд? Он неплохо взаимодействует с Лукаку. Мы уже не раз выпускали их вместе. Возможно, они станут основной тройкой нападения в будущем сезоне. Но я не уверен, поскольку мы продолжаем экспериментировать.

О трансферах

– Очень рад тому, что Лукаку и Линделеф присоединились к команде перед стартом предсезонной подготовки. Конечно, мне хочется, чтобы все новички, как можно скорее приехали в расположение клуба. Но я не могу требовать, поскольку знаю, насколько все непросто.

Не знаю, стоит ли ждать пополнения. Задайте этот вопрос Эду Вудворду. Я хочу лишь поблагодарить его за Лукаку и Линделефа. Это фантастические игроки. С другой стороны, мы не можем сидеть сложа руки, поскольку тот же «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» ведут активную трансферную политику, а это наши конкуренты.

Жозе Моуринью: Не могу сказать, что доволен трансферами «Юнайтед»

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