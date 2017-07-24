Лихо начали: анализ стартовых туров РФПЛ и другие материалы «ССФ»

25 июля выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (полностью его pdf-версию можно скачать здесь). Представляем его главные материалы.

Что на первое?

Новички «Зенита» проявляют себя здорово, «Рубин» проиграл оба матча после возвращения Курбана Бердыева, а «Спартак» и ЦСКА теряют очки. «ССФ» рассказывает о старте самых амбициозных клубов премьер-лиги.

Леонардо Лима: Хочу быть похожим на Жо

Новичок «Ахмата» нападающий рассказывает о первом голе в России, дружбе с Жо, прозвище Жаба, дебюте за «Коринтианс» в 16 лет, и о том, что ему в детстве заменяло мяч.

ЦСКА: от «Барселоны» до «Мольде»

25 июля ЦСКА первым из российских клубов начинает борьбу в еврокубках-2017/18 – в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. «ССФ» вспоминает 10 предыдущих попыток армейцев пробиться в групповые этапы через круги квалификации.

В начале первого

Немощность «Томи», темнокожие бомбардиры «Спартака-2», первые раны Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова. «ССФ» - о стартовых турах первенства ФНЛ.

Готов на Дону

Заместитель шеф-редактора «ССФ» по приглашению Оргкомитета «Россия-2018» съездил в Ростов-на-Дону и оценил готовность южной столицы страны к чемпионату мира по футболу.

Дани Алвес: Я – человек из ниоткуда

Правого защитника «Ювентуса» Дани Алвеса зазывал «Манчестер Сити» и другие английские клубы, но он выбрал «ПСЖ», с которым намерен в ближайшее время выиграть Лигу чемпионов. Об этом бразилец поведал газете L’Equipe.

Всех и сразу!

Главным ньюсмейкером лета на трансферном рынке вопреки прогнозам стали не зажиточные клубы АПЛ, не «Реал» с «Барсой» и даже не команды китайской суперлиги. Всех, особенно собственных болельщиков, удивил «Милан».

Франческо Тотти: Впереди – светлое будущее с «Ромой»

Прославленный ветеран дал интервью клубному телевидению «Ромы», в котором рассказал об окончании карьеры и поделился раздумьями о новой работе.

Добрая душа Дамиано Томмази

В марте 2003 года в концовке матча Лиги чемпионов «Рома» - «Аякс» (1:1) полузащитник хозяев Дамиано Томмази покинул поле. Итальянский клуб выбыл из турнира, но вернулся в него спустя пару сезонов. Томмази – через 14 лет.