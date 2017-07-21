«Головин – основной игрок сборной, а Миранчук пока только в обойме»
Экс-голкипер сборной России, «Локомотива», ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин перед столичным дерби ЦСКА – «Локомотив» проанализировал составы команд.
«ВРАТАРСКИЕ ЛИНИИ РАВНЫ – ОБА ГОЛКИПЕРЫ СБОРНОЙ»
– Если
сравнить все линии команд, начиная с
вратарской, объективно ЦСКА, наверное,
выглядит посильнее?
– На счет вратарской линии не согласен. Считаю ее равноценной, ворота команд защищают вратари сборной России. А вот по остальным линиям, да – армейцы выглядят посильнее.
– Но
многое зависит от того, будет ли играть
Дзагоев.
– Если будет на поле Дзагоев, это, конечно, хорошо для ЦСКА, но и без Дзагоева есть кому сыграть в центре.
– Но
все равно пройдемся по линиям. Защита.
У «Локо» главная фигура в обороне –
Чорлука, но сейчас его нет.
– Действительно, Чорлука был главным действующим лицом в обороне, и сейчас я считаю защитную линию слабейшей в «Локо». Пейчинович вряд ли может достойно заменить Чорлуку. Но есть и положительные моменты. Хорошо, что появился в составе молодой защитник Баринов, который является воспитанником клуба.
– Полузащита. Про Дзагоева уже поговорили.
Есть в этих линиях у обеих команд игроки
очень похожие по стилю. Например, Денисов
и Верблум. Оба – жесткие, разве что швед
чаще получает карточки.
– Это два игрока очень высокого уровня. А по поводу жесткости, на этой позиции мягкотелым игрокам делать нечего.
– Согласен. Еще два похожих футболиста –
Головин и Миранчук.
– Поставлю выше Головина. Миранчук все-таки засиделся в подающих надежды, а Головин начал с места в карьер, попал в состав сборной и продолжает оставаться основным игроком ЦСКА и сборной. Миранчук может блеснуть, но стабильностью пока не отличается. Именно поэтому Головин – основной игрок сборной, а Миранчук пока только в обойме.
«ГОЛОВИНУ ЗА ГОД ДО ЧМ УЕЗЖАТЬ НЕЛЬЗЯ»
– Что
бы посоветовали Головину – стоит ли
ему уезжать за границу?
– Мне кажется, торопиться не стоит. Он ведь говорил, что хочет выиграть трофей с ЦСКА, это и будет способствовать его прогрессу. Для начала пусть выиграет трофей.
–Тут еще такой
риск с отъездом за год до ЧМ – можно
ведь и на лавку сесть.
– Да, есть такой риск. На личном примере знаю, что перед ЧМ нельзя менять команду.
– Форварды. Ари – опытный,
резкий, неплохо играет головой. Витиньо – быстрый, техничный, может убежать, и
к тому же отлично вписался в состав.
– Это разноплановые форварды. Витиньо – молодой и дерзкий, Ари - более опытный, с хорошим голевым чутьем. Главный раздражитель для Ари – это «Спартак», но будем надеяться, что и на армейцев он тоже настроится должным образом. Думаю, по значимости для команд они равноценны.
– Евгений
Ловчев считает, что у «Локомотива» есть
один очень сильный козырь – харизма и
характер Семина.
– И еще красный петушок. Но завтра Юрий Палыч вряд ли эту шапку наденет в виду теплой погоды. Благодаря неиссякаемой энергии Семина «Локомотив» выиграл Кубок России, достойно играл в Суперкубке.
У ЦСКА есть определенное преимущество – более крепкий состав и работа Гончаренко, но сбрасывать со счетов «Локомотив» нельзя. Будет борьба и, думаю, матч закончится вничью - 1:1.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция