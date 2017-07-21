«Золото Евробаскета – реально». Кириленко – в гостях у «Советского спорта»

Глава РФБ Андрей Кириленко побывал в редакции «Советского спорта», поделившись своим мнением о переменах в Единой лиге ВТБ, шансах мужской сборной России на предстоящем Евробаскете и заокеанской карьере Тимофея Мозгова.

«ПОБОРЕМСЯ ЗА ЧМ-2023»

– Итак, вы уже два года – во главе РФБ. Что успели сделать за это время? Что не получилось? – начинаем беседу с Кириленко.

– Получилось не все. Но мы проделали большой объем работы. И, возможно, главный итог – РФБ вернула себе авторитет и признание на международной арене. Еще недавно наша Федерация была изгоем. Теперь мы – снова полноценные члены ФИБА, наши представители есть в судейском, техническом, юридическом комитетах. Мы подавали заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 год. Да, в итоге его не получили, зато громко заявили о себе. Нас заметили, и теперь, если мы снова будем бороться за данный турнир (а мы это планируем), наши шансы станут заметно выше. Есть пример той же Сербии, которая не получила Евробаскет-2017, отданный Чехии, зато вместе с Латвией проведет следующий женский чемпионат Европы. Кроме того, мы подали заявку на мужской чемпионат мира-2023.

– Ваши личные отношения с функционерами из той же ФИБА сильно помогают?

– Конечно, связи имеют значение. Не скажу, что я находился в каких-то близких отношениях с чиновниками. Да и почти всю карьеру провел в НБА… Но, конечно, меня знают, как игрока. Почти каждое лето я приезжал в сборную и выступал на международных турнирах. Я постоянно виделся с людьми из ФИБА, общался с ними за пределами площадки… Это накладывает свой отпечаток. Когда знаешь баскетболиста 10-15 лет, а потом он становится функционером в своей национальной федерации, к нему будет совсем другое отношение, чем к человеку, до сих пор совершенно незнакомому.

– С долгами в РФБ рассчитались?

– Мы погасили все задолженности. В том числе, перед судьями. Есть ряд моментов, которые от нас не зависят, и которыми сейчас занимается следственный комитет. Но все, что могли, мы на этом направлении сделали. От тех же арбитров нареканий и претензий в свой адрес, в том числе – по финансовым вопросам – федерация больше не слышит.

«ГОЛОСОВАЛ ЗА «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» ЕДИНОЙ ЛИГИ»

– Недавно прошел Совет Единой лиги ВТБ, на котором было принято решение о введении «Финала четырех». Вы поддерживаете такое решение?

– Я сам за него голосовал. Поясню, почему. В прошедшем сезоне произошло событие, которое убедило меня, что в России действительно могут устраивать и проводить баскетбольные мероприятия на самом высоком уровне. Чтобы было все – и спорт, и шоу, и восторг болельщиков. Речь о Матче всех звезд Единой лиги. Я после этого летал в Новый Орлеан на звездный уик-энд НБА – без лишнего пафоса скажу, что у нас было интереснее и лучше. Добавить бы еще какой-то активности вокруг площадки – и будет «бомба»! А раз получилось провести один такой матч, значит, получится еще. «Финал четырех» в этом плане может стать действительно значимым, зрелищным и интересным событием. Хотя со спортивной точки зрения не все так однозначно…

– ЦСКА остался недоволен таким решением.

– Я буквально чувствую их «боль», и ее можно понять. Никто не хочет оказаться в ситуации, когда итог длинного сезона зависит от одного матча, в котором может случиться все, что угодно! Лидер подвернет ногу накануне. Шумные болельщики устроят балаган под окнами отеля, и игроки не смогут выспаться. Метеорит на Землю упадет. И в итоге сильнейший клуб проигрывает чемпионат…

– Зато болельщикам интереснее! Так-то все устали, что чемпион известен заранее.

– В НБА сложилась похожая ситуация – «Голден Стейт» превратился в сильнейший клуб и вполне может доминировать в лиге на протяжении ближайших пяти-шести лет. Но мне понравились слова комиссионера НБА Адама Сильвера. Золотые слова: «Мы должны не пытаться понизить уровень «Голден Стейт», а сделать все, чтобы остальные команды стали такими же сильными». Сама постановка вопроса: «Что нужно сделать, чтобы ЦСКА проиграл?» – в корне неверная. Нужно стремиться к тому, чтобы другие клубы, выступающие в Единой лиге, могли составить им достойную конкуренцию.

– И как это сделать? Бюджеты ведь несопоставимые!

– Это как посмотреть. Собирают ведь из года в год солидные бюджеты «Барселона», «Реал», «Баскония»… Шесть команд в Испании, четыре в Турции. Почему в России никто не может подтянуться к уровню ЦСКА? Надеюсь, хоть в этом сезоне «Химки» под Евролигу попытаются это сделать.

– То, что в Лиге ВТБ осталось 13 команд – хорошо или плохо?

– Я, конечно, считают, что клубов в столь значимом турнире должно быть больше. По крайней мере, 16. Но и Лигу можно понять. Она борется за качество. Видимо, те заявки, которые приходят в офис турнира от новых команд, не устраивают руководство. Не стоит, имея в кармане 100 рублей, идти туда, где на жизнь требуется минимум 1000. Клуб, выступающий в старом зале, с маленькими трибунами, в полумраке, потому что нет нормального освещения, и при поддержке трех сотен зрителей – это не тот продукт, который стоит продавать. Мы же заботимся о привлечении болельщиков, а кого привлечешь такой картинкой? Пусть будет 13 клубов, но таких, которые соответствуют уровню турнира. И по качеству состава, и по всем остальным моментам.

– Как относитесь к лимиту легионеров? Точнее, его фактическому отсутствию в Единой лиге. Клубы ограничены лишь количеством иностранцев в заявке, но не на паркете.

– Нормально отношусь. Представьте ситуацию, что легионеры вообще запрещены. Две лучших команды России сразу же скупят всех наших лучших игроков и будут громить остальных с разницей в 30-50 очков. Вам такой расклад интересен? Объективно, в стране просто не хватает своих баскетболистов, играющих на топовом уровне. Так что без легионеров никуда. А тонкости самого лимита… Помните, не так давно в Единой лиге в матчах между российскими клубами на площадке в каждый момент должно быть находиться минимум по два наших игрока от каждой команды. Мы сравнили статистику тогда и сейчас – разница по времени, проводимом на паркете, составила всего 30 секунд! Тогда россияне играли в среднем по 16,5 минут, сейчас – по 16 ровно. В общем, тут необходим взвешенный подход. Не надо кидаться лозунгами: «Землю – крестьянам, заводы – рабочим, легионеры – вон!». Это только на словах красиво. Давайте сначала сделаем красивый, зрелищный, популярный турнир. Увеличим количество россиян, играющих в баскетбол на высоком уровне. А потом уже займемся лимитами на иностранцев.

«СОСТАВ НА БУМАГЕ ВЫГЛЯДИТ МОЩНО»

– Скоро предстоит решать другую проблему – вызова ведущих игроков в сборную России на отборочный турнир чемпионата мира-2019.

– Евролига тут пошла на принцип. Специально не стала устраивать окна в своем календаре под матчи национальных команд. Хотя такие паузы предусмотрели все остальные турниры на всех континентах, не считая НБА! Не думаю, что и у Евролиги возникли бы серьезные сложности сделать два окна по 10 дней. Было бы желание… Но они продолжают стоять на своем в конфликте с ФИБА.

– В итоге генеральный директор «Химок» Павел Астахов уже заявил, что не намерен отпускать своих лидеров в сборные. Алексей Швед нам не поможет?

– По регламенту, игрок не имеет права отказаться от вызова в национальную команду. Но, на самом деле, ситуация не такая страшная. По сути, все сводится к двум датам – 24 ноября и 22 февраля, когда матчи сборных пересекаются с турами Евролиги. Думаю, мы сумеем договориться с руководством клубов и решить эту проблему. Пойти на компромиссы, хотя и не обязаны на них идти – например, заранее объявить состав сборной, чтобы все понимали, как и с кем им готовиться к важным встречам. Мы не вандалы и не хотим что-то рубить на корню просто из принципа. Нам и клубы важны, и сборная. За последние годы мы научились вести диалог со всеми сторонами. Уверен, сможем договориться и на этот раз.

– Само появление такого отборочного турнира – хорошо или плохо?

– Однозначно хорошо! У нас ведь болельщики сборную почти не видят. Пару раз в год команда играет какие-то товарищеские матчи или отбор на Евробаскет… Этого мало! А крупных турниров в России было всего два – Олимпиада-1980 и Игры доброй воли-1994. Согласитесь, негусто… Как развивать свой вид спорта, если зрители за сборной вживую не следят? А теперь – смогут делать это чаще.

– Но клубам придется непросто… Представьте, что у ЦСКА сразу 12 игроков отправятся в сборные перед туром Евролиги. Это ведь возможно!

– Думаю, таких крайностей не будет. Но выбор у баскетболистов – тяжелый. Я бы перед таким оказаться не хотел. Увы, все опять упирается в принципиальную позицию Евролиги. Конечно, какие-то сборные пострадают больше или меньше. Хуже придется тем, у кого много игроков выступает в НБА – Франции, Испании. Нам в этом плане чуть полегче, хотя тоже придется обходиться без Тимофея Мозгова.

– А самим баскетболистам тяжело придется? За пару дней переезжать из клуба в сборную и обратно…

– Тяжело будет тем, кому придется летать на другой континент – например, Райану Брокхоффу из «Локомотива-Кубани», которые выступает за Австралию. А так – разницы никакой. Ты и так, и так тренируешься и играешь. Какая разница, где? Наоборот, приезд в сборную даже может помочь – вырываешься из обычной рутины, меняешь обстановку, встречаешься с друзьями, играешь за родную страну с совсем другой мотивацией! Это как глоток свежего воздуха – только на пользу пойдет.

– Посмотрим чуть ближе – на Евробаскет-2017. Тот же Мозгов говорил, что нам по силам бороться за золото. Разделяете его оптимизм?

– Конечно! Почему нет? На бумаге состав выглядит очень мощно! Правда, у нас и женский выглядел также, но в итоге мы вылетели на Евробаскете в Чехии уже в 1/8 финала. Это, конечно, провал. Надеюсь, с мужской командой такого не случится.

– Какой результат вас устроит?

– Давайте смотреть – в сборной России есть 7 игроков, которые последний сезон либо в НБА провели (Мозгов), либо MVP Еврокубка стали (Швед), либо в «Финале четырех» Евролиги участвовали. Плюс Сергей Карасев, прекрасно отыгравший в «Зените»! Вот вам расклад – Швед и Хвостов на первом номере, Фридзон – на втором, Курбанов и Карасев – на третьем, Воронцевич – на четвертом, Мозгов – на пятом. Да этот состав если не за плей-офф НБА может бороться, то выступать за океаном – точно!

– А на Евробаскете за что поборется?

– Скажем так – выход в полуфинал или достойное – хотя не хочется об этом думать – поражение в четвертьфинале будет хорошим результатом. Просто мужской баскетбол сильно отличается от женского. Здесь есть 8-10 сборных, которые в любой день могут обыграть друг друга. Прогнозы строить тяжело. Многое будет зависеть и от того, как мы начнем турнир, ведь календарь – очень жесткий! В первых трех турах группового этапа граем в Турции с турками, потом – с сербами (вице-чемпионами мира и Олимпийских игр), потом – с Латвией, которую ведет Кристапс Порзингис. Придется непросто.

– Кстати, лететь в Стамбул не страшно? Все-таки, там война недалеко…

– Мы обсуждали с Хедо Туркоглу (глава турецкой баскетбольной федерации, – Прим. ред.) то, что будем выступать с ними в одной группе. Туркам это выгодно с точки зрения привлечения наших туристов. Я руководствовался простой логистикой – чтобы перед плей-офф не приходилось тратить время и силы на переезд из другой страны (матчи на вылет также пройдет в Стамбуле, – Прим. ред.). А насчет безопасности… Где сейчас спокойно? Что-то страшное иногда происходит и в Европе, и у нас. Турки имеют большой опыт проведения крупных турниров – в том числе, баскетбольных. Уверен, все будет нормально.

«РОДРИГЕС – ПРЕКРАСНАЯ ЗАМЕНА ТЕО»

– Мозгов предстоящий сезон проведет в «Бруклине». Не чужой для вас клуб… Что ждет Тимофея?

– Все, что угодно. «Бруклин» находится в стадии перестройки. Там могут позволить себе рисковать. Там есть российский владелец. Возможно, Мозгов прекрасно впишется в состав и будет проводить на площадке по 48 минут, кидая трешки и солируя в нападении, как Брук Лопес. Возможно, тренер через месяц решит: «Нет, парни, я хочу играть маленькой пятеркой» и выведет Тимофея из ротации. Знаю полно примеров, когда вроде бы никакой игрок вдруг раскрывался на новом месте или наоборот – звезда закисала после обмена, отправляясь в конец скамейки запасных. Предсказать что-то трудно.

– Есть еще один парень, за которым будут следить российские болельщики – Милош Теодосич подписал контракт с «Клипперс».

– То же самое – понятия не имеют, что ждет Милоша в НБА. Многое зависит от его здоровья. От того, как он будет готов выдерживать невероятно насыщенный матчами календарь. По себе помню, как в первом сезоне я умирал после 10-й игры. Думал: «Когда же это закончится?!». А впереди еще 70 матчей… С другой стороны, в талантах Тео у меня сомнений нет. Плюс он попал в команду, где ему должно быть удобно. Скажем, Кевин Дюрант играет от броска и должен постоянно быть с мячом. Но Блэйк Гриффин и Деандре Джордан очень зависимы от передач, и Милош может прекрасно их заигрывать.

– Вместо Тео ЦСКА подписал Серхио Родригеса. Равнозначная замена?

– Просто блестящая! Я даже не ожидал такого хода от армейцев. Из всех доступных вариантов, Родригес – лучший. Прекрасный баскетболист, MVP Евролиги-2014. Думаю, ЦСКА ничего не потерял. Возможно – даже приобрел. Но как все сложится на самом деле – узнаем по ходу сезона.