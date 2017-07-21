Владимир Камельзон: Титул Весниной и Макаровой – слабое, но все же утешение

Елена Веснина и Екатерина Макарова Фото: Gettyimages.ru

Заслуженный тренер России и Украины, тренер национальной сборной Владимир Камельзон – об итогах Уимблдонского турнира и том, чего ждать от наших теннисистов в ближайшем будущем.

О ПОБЕДЕ ВЕСНИНОЙ И МАКАРОВОЙ

– Елена и Екатерина – безусловно, молодцы. Прекрасный провели турнир. Соперницы по финалу им попались неожиданные – Хао-Чен Чан и Моника Никулеску только-только стали вместе играть в пару, до решающего матча в Лондоне добрались, в общем-то, случайно, и на Центральном корте в решающей встрече не смогли себя найти. Катя и Лена же сыграли уверенно, достойно, собранно, взяли свое меньше чем за час и порадовали не только результатом, но и счетом – 6:0, 6:0. Редко такое увидишь на «Больших шлемах»!

Девушки сейчас – в расцвете. Ближайшее четырехлетие – я привык все мерить олимпийскими циклами – могут спокойно продолжать побеждать. Так что думаю – и недостающий в их списке трофеев Australian Open Веснина с Макаровой выиграют, и первыми ракетка мира наверняка станут. Но все же их успех на Уимблдон – приятное, бесспорно, но лишь утешение для наших болельщиков за неудачи в одиночном разряде. Причем, утешение слабое. На том уровне, на котором россияне должны выступать как в мужском турнире, так и в женском, они не выступили. Это – обидно и тревожно. На это нужно обращать внимание Федерации тенниса России. Об этом надо думать, создавая программы развития и поддержки нашего вида спорта. Не нужен талмуд на 500 листов обо всем и ни о чем одновременно. Пусть будет 2-3 страницы, но содержательного текста. Как сделать так, чтобы Карен Хачанов пробился в топ-10, чтобы молодые девушки быстро прогрессировали, чтобы не уходили за рубеж наши потенциальные звездочки вслед за Александром Бубликом, Дарьей Гавриловой, Юлией Путинцевой… Иначе парные успехи Весниной и Макаровой – это все, чему нам придется радоваться в ближайшие три-четыре года.

О КУЗНЕЦОВОЙ И ТОП-10

– Кузнецова второй год прочно держится в топ-10 мирового рейтинга. В Лондон приехала в хорошей форме. Отлично играла вплоть до матча с Гарбиной Мугурусой и уступила в итоге лишь будущей чемпионке. Но Светлане уже – 32 года. Той же Мугурусе – всего 23. На Уимблдоне Кузнецовой, на мой взгляд, не хватило «физики». С этим приходится считаться. Упрекнуть ее в чем-то другом нельзя. Желания у него хватало с избытком – она всегда борется до конца, как на личных турнирах, так и за сборную в Кубке Федерации. На что Кузнецова способна, мы все прекрасно знаем – помним ее победы на US Open и «Ролан Гарросе». В принципе, Светлана могла выиграть и этот Уимблдон… Впрочем, как и любая из первой десятки в рейтинге.

Весь этот нынешний топ-10 выступает на примерно одном уровне. Любая – от Каролины Плишковой до Агнешки Радвански – при хороших раскладах могла выйти в Лондоне в финал и победить. О чем это говорит? О том, что без Серены Уильямс, Марии Шараповой и Виктории Азаренко смотреть женский теннис не так интересно. Пока эти девушки пропускают турниры по разным причинам (Азаренко только-только вернулась и пока не успела набрать хорошую форму), конкуренция заметно понизилась. Да, девушки стали более атлетичными. Да, дольше держатся в розыгрыше… Но не смотрится такой «нафталиновый» теннис! Нет в нем яркой звезды, сравнимой по уровню с той же Уильямс или, скажем, Штеффи Граф. Которая бы доминировала, выводила спорт на новый уровень. Представьте, что у вас билет в театр на большую премьеру, и в главной роли – великий актер. Вы приходите, собирается полный зал, а актер, оказывается, заболел, и его меняют на другого. Тоже хорошего, талантливого, но ощущения от его игры – не те. И вроде спектакль нормальный, но выходишь из зала и понимаешь: не за этим, все-таки, сюда приходил. Так сейчас и с WTA-Туром. Конечно, в первой десятке рейтинга – отличные спортсменки. Но не великие, не выдающиеся. И вряд ли кто-то из них такой станет. Хотя, скажем, Мугуруса – может.

О РОССИЯНКАХ…

– Помимо Кузнецовой, все остальные наши девушки не прошли на Уимблдоне даже второй круг. Увы, таков сейчас их уровень. И вряд ли что-то серьезно изменится. У нас хватает сильных теннисисток, способных держать костяк сборной в Кубке Федерации. Но чтобы выиграть тот же Кубок с нынешним составом? Нет, этого не будет!

Анастасия Павлюченкова уже вряд ли совершит внушительный прорыв. Ее потолок – «двадцатка». Дарья Касаткина может приблизиться к топ-10, но только, если будет правильно работать. А сейчас ее работа восторгов у меня не вызывает. Я сам пел Даше дифирамбы пару лет назад, когда она пришла во взрослый теннис. Такая яркая, талантливая девочка! Но теперь перестал. Какие дифирамбы без результатов? А результатов ведь нет! По крайней мере таких, которые бы вызывали восторги. Правда, Даше всего 20 лет. У нее есть время что-то изменить в своей карьере, в подготовке, в отношении к делу. Если получится – только медлить нельзя! – то Касаткина и правда может стать настоящей звездой. Бороться за те же победы на «Больших шлемах». Как, кстати, и еще одна наша юная девушка – Наталья Вихлянцева. Как Наташа всех нас порадовала на женском турнире в Санкт-Петербурге, где мы дали ей wild card! Сразу дошла до полуфинала. У нее таланта – вагон. Надо только правильно его развивать.

Есть еще минимум 8 девочек до 18 лет – Анна Блинкова, Софья Жук, многие другие – способных вырасти в полноценных звезд. Три-четыре из них легко войдут в топ-10. Просто с ними нужно правильно работать. Так же, как, кстати, среди парней. Я недавно на детском чемпионате России наблюдал за игрой 11-летнего пацана из Иркутска – Максима Лавыгина. В жизни не видел такого таланта! Мальчик словно с ракеткой родился. Но у него пока ничего нет. Мама с ним возится, по турнирам таскает, а финансовой поддержки – никакой. Еще пару лет так провозятся – и парень будет потерян. Вот, чем должны заниматься в ФТР в первую очередь. Почему на детских турнирах не встретишь тренеров сборных – тех, что сидят на зарплате? Почему они не занимаются селекцией, не ищут такие вот алмазы, как Лавыгин, не берут их под свое крыло?

И О РОССИЯНАХ

– Меня возмутило поведения Даниила Медведева на Уимблдоне! Объясню почему.

В теннисе, чтобы подняться на вершину, нужно быть чистым в душе. Здесь очень важен характер и личность. Например – я раньше уважал Энди Маррея. Прекрасный игрок, чемпион «Больших шлемов» и Олимпийских игр, пример для молодых ребят… Но когда шотландец резко высказался против Марии Шараповой по ее мельдониевым делам, я в Маррее разочаровался. Ладно, что-то подобное говорили Каролина Гарсия или Доминика Цибулкова – это все от бабской зависти, от понимания того, что ты никогда до уровня Шараповой не дотянешься. Но Энди-то! Ты же мужик, первая ракетка мира! Как можно так высказываться о девушках? Я с тех пор за Маррея не только болеть перестал – я даже радуюсь, если он проигрывает.

Нельзя быть в душе слегка поганцем. Если что-то подобное в тебе есть – в теннисе обязательно вырвется наружу. И будет отталкивать.

То, как Медведев повел себя после поражения от Бемельманса во втором круге – это позор. Представьте, что вам под ноги кидают монеты, мол «ты – продался!». Как отреагируете? Да я бы ракеткой по голове огрел! Это все – недостаток воспитания, неумение справляться с эмоциями и вести себя достойно в сложных ситуациях. И это будет сильно Даниилу мешать. Да, он еще очень молод – ему всего 21 год. Но гадость, если сидит в человеке, обычно остается с ним до старости. Вряд ли Медведев серьезно изменится. Хотя и хочется в это верить.

Потому что игрок он – талантливый. Как и Андрей Рублев. И Карен Хачанов. Любой из них может пробиться в топ-10. А там, хочешь не хочешь, и крупные победы придут. Хотя до попадания в десятку о «Больших шлемах» думать не приходиться. Это Лена Остапенко может приехать на «Ролан Гаррос» и взять титул, будучи 47-й ракеткой мира. У мужчин так с наскока не выиграешь.

Хачанов в этой тройке стоит на первом месте – и по человеческим качествам, и по игровым. Умение вести розыгрыш, скорость, работа ног, подача – у Карена есть все! Рублеву пока не хватает стабильности, он катается по волнам – то вверх, то вниз. Сейчас пробился в топ-100 – надеюсь, будет и дальше прибавлять. В современном мужском теннисе конкуренция – невероятная. Даже попасть в «двадцатку» предельно сложно! Но наши ребята – могут. При правильной работе – и своей, и их команд.

О ВОСЬМОМ ТИТУЛЕ ФЕДЕРЕРА

– Роджер – великолепен. Он безупречен во всем. В семье, в своем внешнем виде, в поведении, общении, рассуждениях. И, конечно, безупречен на корте. Федерер в матче – как блестящий артист, который поражает воображение своим искусством! То, как Роджер сыграл на Уимблдоне – просто шедевр. Марин Чилич был блестяще готов. Никогда он не показывал такого тенниса, как в эти две недели. Отлично провел полуфинал. Но в финале просто сгорел психологически. Никак не ожидал, что Федерер будет играть на подобном, запредельном уровне.

Швейцарец и его команда филигранно рассчитали подготовку к главному турниру. Даже я был поражен! Год назад никто не воспринимал Федерера, как человека, способного выиграть еще один «Большой шлем». Он регулярно уступал главным соперникам, его преследовали травмы. Но Роджер взял перерыв, подлечился – и блестяще вернулся. А затем грамотно составил календарь. Пожертвовал грунтовым сезоном и выступлением на «Ролан Гарросе», чтобы в полную силу сыграть на Уимблдоне. Расчет оправдался.

Я смотрел в Лондоне матч Надаля против Жиля Мюллера. Прекрасный матч. Очень упорный! Рафаэль боролся до конца, но в итоге ему сил не хватило. Испанца не в чем упрекнуть – за такие поражения не судят. И вспоминая его победу на «Ролан Гарросе», надо признать – он все еще остается одним из лучших теннисистов мира. Так же, как и Джокович с Марреем. Очевидно – у Новака и Энди наблюдается спад. Он вызван разными причинами, в том числе – травмами. Но спад очевиден. Однако эти ребята не старые – им всего по 30 лет. А их уровень по-прежнему выше, чем у остальных соперников, за исключением Федерера с Надалем. Так что большая четверка пока остается сильнейшей. И соберет еще немало громких побед.

ВОПРОС РЕБРОМ

ПОЧЕМУ НАШИ ЗВЕЗДЫ НЕ ИДУТ В ТРЕНЕРЫ?

Кто тренировал Гарбину Мугурусу в Лондоне? Кончита Мартинес. Сама – блестящая в прошлом теннисистка. Так же побеждавшая на Уимблдоне (в 1994 году).

Вот ведь что интересно – сколько таких звезд прошлых лет сейчас работают или недавно работали с игроками? Да почти все! Иван Лендл, Борис Беккер, Горан Иванишевич, Андре Агасси… Список можно продолжить. А наши где? Чем занимается сейчас Евгений Кафельников? Игорь Андреев? Марат Сафин? Куда потерялся Николай Давыденко? Почему бы этим – прекрасным, заслуженным, титулованным игрокам – не заняться сейчас нашей молодежью? Не делиться с ними опытом? Так, чтобы на постоянной основе, а не разовыми советами. Ведь это помогает даже таким теннисистам, как Джокович, Маррей, Федерер! Представьте, насколько полезным это будет для молодых Рублева или Хачанова?

Тут ведь не вопрос денег. Тот же Агасси заработал столько, что его семье на 20 поколений хватит. Нет, просто эти люди живут теннисом. Они преданы своему делу. Они хотят его развивать. Ведь Кафельников и Сафин явно не обеднели после завершения карьеры. Неужели у них нет времени помочь молодым ребятам из своей же страны? Понятно, что каждый сам решает, чем ему заняться. Это его полное право. Но все-таки, мне просто интересно…