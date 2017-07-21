Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 3Локомотив (мол)
Футбол  Зенит (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анжи- : -Амкар
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция- : -Россия
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ковальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI века

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Ковальчук
Илья КовальчукФото: ХК СКА

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о наполеоновских планах форварда Ильи Ковальчука. И не видит причин – почему бы им не сбыться?

Не успели еще утихнуть споры специалистов о том, почему Ковальчук не вернулся за океан этим летом, подписав новый контракт со СКА, а известный форвард уже сделал новое заявление: «Через год вернусь в НХЛ, есть там еще несбывшиеся мечты…»

И вот тут мне хочется сразу вернуться к вышеупомянутым спорам. Потому что многие любители хоккея всерьез считают, что Илья не полетел в этом году за океан, потому что там у него не срослось и не больно он клубам НХЛ нужен…

А я с самого начала утверждал, что если бы Илья хотел бы заканчивать карьеру в КХЛ, то никогда бы не подписал однолетний контракт в 34 года. Это просто неразумно.

И вот сегодня Ковальчук подтвердил мои слова, объявив, что будущий сезон – последний для него в КХЛ.

Что же это означает?

А то, что Ковальчук поставил перед собой две огромные задачи. Или, скорее даже, решил покорить еще две вершины в своей карьере, которые до сих пор не взяты.

Первая – Олимпиада.

Именно ради нее Илья принял решение задержаться в КХЛ на один сезон. И у него есть большие шансы попасть в сборную России и в ее составе выиграть Зимние игры. Если бы не было, СКА бы с форвардом контракт не подписал – тут все прозрачно. Даже с учетом того, что отношения между главным тренером сборной России Олегом Знарком и Ковальчуком – не самые простые.

Вторая – Кубок Стэнли.

Ну а о каких еще несбывшихся мечтах может говорить форвард, который поедет в НХЛ в 35 лет? Ну не за деньгами же он туда рванет? Рискну предположить, что за шесть сезонов в СКА (включая локаут) Илья заработал столько, что может о славе думать гораздо больше, чем о финансах.

И это даст ему своеобразную свободу выбора в переговорах с клубами НХЛ. Позволит выбирать среди реальных претендентов на Кубок Стэнли, не заламывая при этом слишком высокую цену.

И если планы Ковальчука сбудутся…

Смотрите, что получается. Илья уже двукратный чемпион мира. Плюс он - самый ценный игрок и лучший нападающий ЧМ-2009. На мировых первенствах у форварда вообще двойной полный медальный набор – два «золота», два «серебра», две «бронзы».

Илья – двукратный чемпион России. И как бы его не критиковали год назад в СКА, именно Ковальчук дважды выходил на лед с капитанской повязкой, когда армейцы побеждали в финалах Кубка Гагарина.

То если две важнейших позиции в карьере любого профессионального игрока – чемпион мира и чемпион своей страны – закрыты с лихвой.

Теперь на очереди у Ковальчука Олимпиада. Напомню, что бронзовая медаль Зимних игр у него уже есть – за 2002-й год. Но этого мало. В 2018 году надо брать «золото». И наши шансы на победу велики.

Если они сбудутся (во что мы верим), то Ковальчук сразу вслед за этим отправится за последним не взятым рубежом в своей карьере – Кубком Стэнли.

Получается так, что среди российских форвардов Илья – чуть ли не единственный, у кого есть реальная возможность собрать в ближайшие годы четыре главных хоккейных трофея – Кубок Гагарина, «золото» чемпионата мира, «золото» Олимпиады и Кубок Стэнли.

К примеру, у Александра Овечкина не хватает в этом списке также двух последних пунктов. И все идет к тому, что на ОИ-2018 его не отпустят.

У трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина нет в коллекции не только олимпийских медалей, но и Кубка Гагарина. И, исходя из того, что наш знаменитый центрфорвард возвращаться в Россию не собирается, может уже и никогда не быть.

А для Ковальчука, повторюсь, взять четыре главных хоккейных приза вполне реально. Напомню, что хоккей – это командный вид спорта. Где величие игрока в итоге измеряется не личными показателями, а количеством завоеванных наград. Именно звания чемпионов и олимпиоников навсегда остаются в истории.

Обойти Илью в этой гонке за право называться самым великим российским игроком ХХI века может только его не менее знаменитый партнер по СКА Павел Дацюк.

Но «волшебнику», финтами которого мы еще долго будем восхищаться, вчера исполнилось 39 лет. Концовку прошлого сезона Павел пропустил из-за серьезной травмы. И сейчас у меня нет твердой уверенности, что он примет участие в Олимпиаде-2018.

А так, в личной коллекции Дацюка есть и «золото» ЧМ-2012, и Кубок Стэнли (2002, 2008) и Кубок Гагарина-2017.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: В следующем году хочу вернуться в НХЛ. Есть еще несбывшиеся мечты, которые остались тамРоссийский нападающий Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее, отметив, что собирается вернуться в НХЛ.Кто на Мозякина?! Пять игроков претендующих на титул лучшего бомбардира КХЛКто на Мозякина?! Пять игроков претендующих на титул лучшего бомбардира КХЛ«Советский спорт» называет пятерку форвардов, способных в будущем сезоне кинуть вызов лучшему снайперу российского хоккея Сергею Мозякину.Борис Майоров: Ковальчук нам на Олимпиаде пригодится. Сборной нужны лидерыБорис Майоров: Ковальчук нам на Олимпиаде пригодится. Сборной нужны лидерыДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о перспективах форварда СКА Ильи Ковальчука в олимпийской сборной России.Вячеслав Быков: Я никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволииБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение Ильи Ковальчука продолжить карьеру в СКА.Кубок останется у СКА. Взгляд из ПетербургаКубок останется у СКА. Взгляд из ПетербургаГлавные подписания межсезонья сделали не в Петербурге, но теперь у СКА даже больше шансов на чемпионство, чем в прошлом году.НХЛ? Нет, Олимпиада! 5 игроков, которые предпочли ОИ новому контракту за океаномНХЛ? Нет, Олимпиада! 5 игроков, которые предпочли ОИ новому контракту за океаномПять известных хоккеистов, решивших, что следующий сезон они должны провести в КХЛ, пробиться в сборную России и выступить на Играх-2018.Александр Медведев: После следующего сезона мы продолжим переговоры с КовальчукомЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о переговорах по новому контракту с Ильей Ковальчуком, который был подписан 9 июля.«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛ«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛНападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную.Илья Ковальчук: У меня нет надежд, что игроки НХЛ приедут на ОлимпиадуФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.Илья Ковальчук: Поеду ли в следующем сезоне в НХЛ? Не будем загадыватьФорвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о возможном возвращении в НХЛ в сезоне-2018/19.Илья Ковальчук: Когда узнал о решении НХЛ по Олимпиаде, сказал, что останусь на год в ПетербургеФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о новом контракте с ХК СКА и прокомментировал слухи о переезде в НХЛ этим летом.Ковальчук проходит медосмотр в ПетербургеФорвард СКА Илья Ковальчук проходит медосмотр в Петербурге перед началом первого сбора команды.Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемКовальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемИлья Ковальчук хотел в НХЛ прямо сейчас, но ситуация сложилась как надо и без этого.Лебедев победил Флэнагана, Боттас выиграл Гран-при Австрии, а Смолов получил травму. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКА«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКАА вы знаете, почему Илья Ковальчук решил задержаться в России еще на год? Об этом рассуждает обозреватель «Советского спорта».СКА подписал новый контракт с КовальчукомСКА подписал однолетний контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщается на официальном сайте клуба.Как СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпионаКак СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпионаГлавные силы СКА теперь тоже готовятся к новому сезону.Александр Барабанов: Моя свадьба была чуть скромнее, чем у ОвечкинаНападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезонНападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеров«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеровДействующие обладатели Кубка Гагарина вышли из отпуска, обсудили перемены в команде, Диего Марадону и Кубок конфедераций.
Баскетбол
Андрей Кириленко: Будем бороться за чемпионат мира-2023
Футбол
CAS оставил в силе дисквалификацию Еременко
Синхронное плавание
Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мира
Футбол
Руслан Нигматуллин: В матче ЦСКА – «Локомотив» будет ничья
все новости
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости