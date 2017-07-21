Важный вопрос. Что делать, если лень заниматься спортом летом?
Все вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: что делать, если летом совсем не хочется заниматься спортом?
С помощью тренера из сети фитнес-клубов Х-Fit Ивана Ермолаева, «Советский спорт» нашел ответ.
Иван Ермолаев, мастер спорта по легкой атлетике, призер легкоатлетического первенства России, мастер-тренер направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.
– Как мотивировать
себя на занятия летом, когда совсем лень
идти в зал?
– Ответ на этот вопрос будет для каждого свой. Нужно понять, в чем вы находили мотивацию раньше. Ведь если воспринимать тренировки как тяжкий труд, который только в конце приносит некий результат – значит заранее обречь себя на потерю мотивации. Научитесь находить удовольствие от самого процесса тренировок, выберите для себя дело по душе. Это могут быть и игровые виды спорта, и функциональный тренинг, и езда на роликах. В летние месяцы возможности для этого гораздо шире и каждый, безусловно, найдёт то, что ему нравится.
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– Какие способы
мотивации подойдут новичкам, чтобы не
бросить летом тренировки?
– Для тех, кто только начинает активные тренировки, лучший способ сохранить мотивацию – это научиться останавливаться и уметь планировать тренировочный процесс. В самом начале человек заряжен на работу и хочет успеть все и сразу, и получить быстрый результат. Но реальность такова, что работа над своим телом – это скорее марафон, чем спринтерский забег. Нужно двигаться шаг за шагом, постепенно добавляя нагрузку. Тогда тренировки не станут каторгой, а вы обретете привычку к ним – и сами будете скучать без спорта.
– Полезно ли
поменять летом тренировочную программу?
– Тренировочную программу следует менять регулярно – особенно в летнее время, когда появляется масса новых возможностей для тренинга. Однако, есть одно «но».
Обычно тренировочный процесс планируют по т.н. «мезоциклам». Чаще всего, они длятся 6-8 недель у любителей. «Мезоцикл» – это тот период, когда следует тренироваться по одной и той же программе. Поэтому, если хотите поменять программу летом, постарайтесь организовать свой тренинг так, чтобы не разбивать мезоциклы. Чтобы к началу лета закончился один цикл, и вы плавно перешли на другой.
Ну, и конечно – если заниматься по старой программе совсем лень, и душа хочет нового, отказывайтесь от старой программы! Лучше делать что-то с энтузиазмом и радостью, чем в итоге бросить тренинг на все лето совсем.
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– Какие варианты
легкого поддерживающего тренинга можно
рекомендовать людям, которым совсем
лень заниматься летом?
– Для того, чтобы подобрать правильный вариант поддерживающего тренинга, необходимо знать, как человек тренировался до этого. Оптимальным будет сокращение нагрузки на 25 %, если говорить о периоде от месяца и более и до 50%, если вы планируете отдохнуть 1-2 недели. Причем, сокращение нагрузки на 50% в течение недели часто бывает очень полезным для восстановления сил и практикуется у профессиональных спортсменов и любителей между мезоциклами подготовки.
– Что есть летом,
чтобы не набрать вес, если человек бросил
тренировки?
– Я придерживаюсь мнения, что питаться всегда нужно сбалансированно, если вы не ставите задачи набрать массу. Поэтому сохраняйте привычный режим питания, просто немного сократите углеводную составляющую, а особенно простые углеводы (мучное, сладкое).
– Будет ли полезна
пауза в занятиях, если летом ходить в
зал совсем лень. Человек восстановится,
придет со свежими силами и будет
прогрессировать быстрее?
– Если вам совсем лень, и вы чувствуете упадок сил, то необходимо понять причину. Может ваш тренировочный план слишком сложный, или стоит пересмотреть питание? В любом случае, если объективных причин для сильной усталости нет, то скорее всего, нужно взять паузу. Но не путайте упадок сил и апатию с обычной усталостью после тренировок, после которой приходит бодрость.
Если все-таки решили сделать перерыв в тренинге, то оптимальное время для этого – 1-2 недели. И после перерыва пересмотрите тренировочный план, чтобы плавно втянуться, а не получить то же состояние усталости, что было изначально.