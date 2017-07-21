Антонио Конте: За Моратой – будущее «Челси», для нас он номер один

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал приглашение форварда сборной Испании Альваро Мораты, а также высказался об уходе Диего Косты.

Напомним, итальянский специалист настоял на трансфере игрока «сливочных». При этом рулевой «синих» дал понять Косте, что на рассчитывает на него в следующем сезоне. Сейчас Диего занимается поиском нового клуба.

«На мой взгляд, приглашение Мораты – правильный выбор. Ему всего лишь 24, но он уже является опытным игроком. Особенно это касается Лиги чемпионов. Альваро выступал за «Ювентус» и мадридский «Реал». Он прекрасно знает, что такое давление.

Цены на трансферном рынке? Таковы реалии. Мы должны это принять. Здесь очень важно сделать правильный выбор, поскольку ты платишь большие деньги.

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Для нас Мората был номером один. – продолжает Конте. – Это сильный форвард. За ним будущее клуба. Уверен, он еще не достиг своего максимального уровня. Ему есть над чем поработать, а я ему в этом помогу.

Что касается Диего Косты, то тут все просто: я не люблю говорить об игроках, которые точно покинут команду. Единственное, что я скажу – в январе Коста, а также его агент, знали о моих планах. К тому же, я сообщил об этом руководству клуба. Для меня этот вопрос закрыт», – заявил специалист, слова которого приводит официальный сайт «Челси».

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