«Шелковый путь-2017»: Дым земли

Караван самого большого ралли-марафона планеты подобрался к решающим спецучасткам: пустыня Гоби расставит экипажи по местам на подиуме. Впрочем, до Китая добрались далеко не все – прошлогодний ралли-рейд был куда лояльней к пилотам и штурманам, а также к их гоночным болидам.

ДОЖДИ ПРОТИВ ПИЛОТОВ

Никогда прежде «Шелковый путь» не был столь разнообразен. В России гоночным экипажам предстояло пройти практически трассу для трофи: неутихающие дожди украденного лета превратили центральную полосу с ее черноземами в непроходимые болота, где тонули грузовики, а «кибитки» и багги проходили с полным погружением. В Казахстане порядком размытая ливнями степь добавила головной боли даже выдающимся пилотам: Сириль Депре улетел на обочину, не справившись с заносом, а великий Стефан Петерансель и вовсе повторил свое прошлогоднее приключение – опять яма, опять «уши», опять Казахстан. Однако в этом году француз все же воспользовался помощью экипажа «КАМАЗ MASTER» под управлением Айрата Мардеева и остался в гонке. А вот Себастьяну Лёбу повезло значительно меньше: яма в русле высохшей реки не только размолотила новый Peugeot 3008 DKR Maxi именитого француза, но и одарила Себа переломом. Лидер снялся с гонки, а первое место в зачете занял напарник Лёба по PEUGEOT TOTAL Сириль Депре. Который, к слову, и поднял над головой «Тигра» в прошлом году.

«КАМАЗЫ» И «ГАЗЫ»

Доброе дело «КАМАЗов» не осталось незамеченным: отпущенные на российских участках соперники начали отставать в степи, и теперь уже экипаж Дмитрия Сотникова лидирует в грузовой классификации, обойдя не только легендарного победителя «Дакара» Жерара Де Роя, но и напарников по команде. Антон Шибалов – второй, а Айрат Мардеев – четвертый. Бронзовую строчку неожиданно занял Мартин Коломы на «Татре», который отстает от первого места всего на 29 минут. Одна поломка или ошибка в пустыне могут полностью нивелировать весь наработанный гандикап!

Отдельно стоит сказать про молодую заводскую команда «ГАЗа». Нижегородская дружина участвует во втором по счету супермарафоне и в этом году показывает поистине достойные результаты: Александр Коструков держится в середине пелотона и уверенно проходит сложные участки пустыни, отставая от легендарного Петеранселя всего на 10 часов. Михаилу Кострукову гонка дается чуть сложнее, он едет на 17-й строчке общего зачета. Впрочем, удержаться в одной двадцатке со Стефаном Петеранселем, Сирилем Депре и Язидом Аль-Раджи – дорогого стоит.

МОБИЛЬНАЯ АЗС – БЕСЦЕННО!

Еще одним важным участником гонки стала команда спонсора гонки «Газпромнефть». Заправки бренда были отмечены в маршрутных картах, а вместе с гоночными командами в «Шелковый путь» отправились бензовозы, с помощью которых и были организованы мобильные АЗС без привязки к дорожной инфраструктуре. Причем спортивные болиды, от «КАМАЗа» до Peugeot 3008 DKR, заправлялись обычными сортами топлива, которые можно приобрести на любых российских станциях. Помимо существенной экономии времени, которого всегда не хватает при подготовке гоночной машины к следующему спецучастку, организация мобильных АЗС была вызвана серьезной нехваткой нефтеперерабатывающих заводов, способных обеспечить участников марафона качественным топливом. Поэтому до границ с Китаем «Газпромнефть» обеспечивала спортивные команды своим топливом, произведенным на Омском комбинате и доставленным с помощью специальной техники в удобное для дозаправки место.

Важным моментом в столь продолжительной гонке стало и качество самого топлива. Перед стартом ралли в Москве на технической площадке в Лужниках были проведены технические анализы и сравнения топлива с зарубежными аналогами. Результаты экспертизы показали, что отечественное топливо при ряде равных условий лучше подходит для трансконтинентального ралли из-за повышенной коррозионной защиты и влагостойкости.