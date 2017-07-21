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Не 9:25, но все равно плохо. Россиянки проиграли сборной Сербии

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не 9:25, но все равно плохо. Россиянки проиграли сборной Сербии
Фото: FIVB

«Советский спорт» – о поражении женской сборной России в 7-м туре Гран-при от команды Сербии.

Поражение от сборной Голландии в заключительном туре прошлого этапа стало тревожным звонком. Если ранее россиянки проигрывали в трех партия и в борьбе, на этот раз они были разобраны на части.

В первых матчах ключевым моментом в игре сборной России стала игра первым темпом. Им играли много. Не всегда эффективно, но он серьезно затруднял жизнь соперницам, а новая связующая сборной России Ирина Филиштинская пользовалась им при малейшей возможности.

В игре с Голландией первый темп не работал. И не работал он, потому что тренерский штаб соперника разобрал игру сборной России. Голландки настолько усложнили подачу, что прием мяча не оставлял Филиштинской никакого варианта кроме передачи в край. Да еще зачастую, пасовать приходилось снизу. Итог – поражение в трех партиях.

И что можно было ожидать от матча с командой Сербией? Той самой, что на Олимпиаде разгромила нас со счетом 25:9.

Ситуация усугубилась. Причиной этому стал провал в атаке Ирины Королевой. Две реализованные атаки из 12 – непозволительно мало для блокирующего такого уровня. Слабая игра крайних нападающих сюрпризом не стала. Ирина Воронкова, Мария Фролова и Ксения Парубец традиционно реализуют в лучшем случае треть своих атак. И понятно, что не они будут играть в основе, когда подтянуться лидеры.

Но удивила пассивность тренерского штаба. Сегодня не было Владимира Кузюткина. Игру определял Константин Ушаков. Не было в запасе лучшего игрока сборной России Ирины Фетисовой, но, наверное, все-таки можно было попробовать Екатерину Полякову и Екатерину Евдокимову, раз уж настолько не пошла игра у Королевой. При этом к ней, Фетисовой и Екатерине Екимовой по прошедшим матчампретензии минимальные.

Почему бессменно играет Воронкова? Что мешает выпустить с первых минут Анну Лазареву? У нее нет опыта? А этот самый опыт сейчас Воронковой помогает? Она должна быть самым результативным игроком сборной России в каждом матче, а на деле лишь в двух играх из семи набрала больше очков, чем ее партнеры. В игре с голландцами на счету Воронковой было три очка. Три очка за три партии! Любая другая сборная следующий матч начала бы с новой диагональной.

При этом все выходы на площадку Лазаревой выглядят как минимум странно. Двойная замена происходит, когда уже ничего изменить нельзя, а усиление блока только на последнюю расстановку Фроловой у сетки. То есть миниатюрная Фролова уже прошла две расстановки как блокирующая и через нее забили и только в «двоечку» выпускают Лазареву. Как бы хотелось узнать от тренеров, чем им понравился именно этот вариант.

Минимальные претензии за все прошедшие матчи заслужила и Филиштинская. Наверное, она – лучший связующий сборной за последние годы. Даже включая период, когда Екатерина Панкова была признана лучшей связующей чемпионата Европы, а Евгения Старцева становилась чемпионкой мира. У Старцевой всегда была Екатерина Гамова, а у Панковой Наталия Гончарова и Татьяна Кошелева. Трудно представить, как бы они вели игру с такими краями как Воронкова, Фролова и Парубец. Кто-нибудь считает, что лучше?

Наверное, уже не стоит себя обманывать. Для выхода в «Финал шести» нам нужно побеждать Китай и Японию. Без Фетисовой это вряд ли получится. Но больше огорчается не это, а то, что на старте Гран-при был виден прогресс в игре сборной России, заряженность на результат и качественный прием, сейчас мы постепенно возвращаемся к тому, с чего начинали.

Гран-при. Женщины. Первая группа. Подгруппа G. Гонконг
Сербия — Россия — 3:0 (26:24, 25:14, 25:19)

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