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Три минуты ценой в здоровье. Эти опасные для жизни ралли-рейды…

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Три минуты ценой в здоровье. Эти опасные для жизни ралли-рейды…

Дмитрий Сотников выиграл 13-й этап «Шелкового пути» и укрепил лидерство в гонке, что едва не стило ему здоровья.

Как вы думаете, какая поломка в ралли-рейде одна из самых неприятных, если не сказать больше?

Просто проблемы…

На предпоследнем этапе у Эдуарда Николаева сломался редуктор – пришлось доезжать до финиша только на заднем приводе, перебирая прямо по ходу этапа карданный вал. Можно было починить и полностью, но это – три-четыре потерянных часа для гонщика, который и так в распределении призовых мест уже не участвует. Выбрали – штраф порядка 100 часов и спокойный следующий этап. Но эта поломка – обычное дело.

Антон Шибалов, который идет в зачете грузовиков вторым, едва не остался в пустыне на неопределенное количество времени. Почему? Парни слегка не рассчитали с количеством топлива. До финиша спецучастка доехали с 30-ю литрами в баке, когда расход на 100 километров в дюнах может доходить до 150-200 литров на 100 километров. До заправки команда добралась с 14-ю литрами – практически «на парах». Как решать эту проблему? Только ждать, что кто-то из соперников поделится своим топливом на трассе. Ждать, как вы понимаете, можно очень долго. Но это – лишь небольшая неприятность.

Айрат Мардеев рассказал, что видел, как было плохо многоопытному голландскому ветерану ралли-рейдов Жерару Де Рою. Гонщика, который прошел бесчисленное количество «Дакаров» и считается главным конкурентом команды «КАМАЗ-мастер» в последние годы банально укачало – слишком длинные и монотонные дюны – просто небольшое неудобство. Между собой гонщики даже шутили, что с новой независимой подвеской голландцу ехать слишком плавно и комфортно – вот его и укачивает.

Гонщики здесь переворачивались, горели, тонули, увязали… Но все это было не больше, чем обычные неприятности – никакой опасности для жизни. Но на предпоследнем этапе мы узнали, какая неполадка может стоить экипажу здоровья, если не жизни. И речь идет не о переломанных костях…

Воды!

Поломка «поилки». Да – испортившаяся система доставки живительной влаги до пилота боевого КАМАЗа… Именно эта неполадка может стоить гонщику здоровья, если даже не жизни. Не верите?

А теперь представьте себе бескрайние песчаные дюны, которые гарантировано не закончатся на протяжении ближайших 170-ти километров. Представьте, что снаружи температура воздуха выше 40-а градусов, а внутри кабины плавно приближается к 50-ти. Попробуйте вообразить, что вы втроем сидите в тесной кабине КАМАЗа в застегнутых теплых комбинезонов, под которые одето еще и специальное нижнее белье, покрывающее все тело. Вы можете об этом не знать, но в дюнах, когда от мотора требуется полная мощность и электрика порой не тянет, вам приходится отключать кондиционер, который ест много энергии.

За такой этап пилот может похудеть на пару-тройку килограммов сразу. Все это – пот – выходящая из организма влага. И теперь скажите, хотели бы вы, чтобы в такой ситуации у вас вдруг сломалась «поилка»?

Не хотел и лидер «Шелкового пути» Дмитрий Сотников, который на протяжении всего этапа вел заочную борьбу со своим партнером по команде Антоном Шибаловым. В общем зачете парней разделяло три минуты перед стартом предпоследнего этапа ралли-марафона. На этапе Антон в какой-то момент догнал Диму, если проецировать все это на общий зачет. Два гонщика долгое время шли буквально секунда в секунду. Однако на финише Сотников все же выиграл еще три минуты на этапе, доведя свое преимущество до шести минут в генеральном зачете.

Чего это стоило гонщику, знает только он. После финиша Дима на протяжении десяти минут не мог прийти в себя – его как могли отпаивали водой. Это помогло его экипажу дотянуть до бивуака, где Диму под руку провожал начальник команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Савостин – сразу в специальный автомобиль-гостиницу. Сотников не нашел в себе силы даже с командой пообщаться.

В этот момент стало понятно, как тяжело дается пилотам этот результат. Как дорого стоят эти самые три минуты преимущества на финише этапа и шесть минут после двух недель сумасшедших гонок. Мог ли Дима не рисковать здоровьем? Да. Для этого нужно было остановиться и попытаться в пустыне починить «поилку». Можно было периодически останавливаться, чтобы пить воду из бутылки. Но он не стал этого делать.

Здоровье? Поправим за полгода перед «Дакаром». Сейчас лавное – выиграть «Шелковый путь» - третий серьезный трофей в карьере пилота после побед в этой же гонке и в Africa Eco Race в 2013 году.

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