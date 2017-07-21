Совет синхронисткам: «А вы сделайте как ЦСКА – возьмите состав на семь пятерок»

Женская сборная России по синхронному плаванию Фото: Gettyimages.ru

Шестое золото синхронистки сборной России завоевали в произвольном выступлении группы, исполнив программу «Шаманы».

А они все собирали и собирали золотые медали. Если не считать серебра в микст-дуэте, наши синхронистки не знают осечек.

На этот раз с программой «Шаманы» победила наша группа в произвольной программе. Тренер Татьяна Покровская, как и ее коллега Татьяна Данченко, уже отстрелялись – они собрали в Будапеште все золото. Ну, кроме комбинации. Россия от этого вида просто отказалась. Не хватило времени, чтобы подготовить.

- А теперь ведь на следующем чемпионате мира еще будет новый вид – «хайлайты», - рассуждает Влада Чигирева. – Для нашей команды это нечто новое, потому что мы больше работаем над основными программами – технической и произвольной.

- Если какая-то другая страна выиграет «хайлайты», а Россия откажется от этого вида – это не ударит по нашей репутации?

- Думаю, что нет. Но мы еще обсудим эту тему в команде с тренерами. Как скажет Татьяна Николаевна Покровская, так и будет.

- А если примут решение готовить еще один вид, это будет тяжело?

- Конечно! Это ведь уже четвертая программа. Ее нужно не только готовить, а составлять в следующем году. Все это очень непросто.

- Вы вот как сделайте, - начал я объяснять Чигиревой. – Вот в КХЛ есть ЦСКА, им играть на много фронтов. Нужно хорошо выступить в регулярном чемпионате, какие-то игроки поедут на Олимпиаду и чемпионат мира. Поэтому там купили состав на семь пятерок. Вы тоже наберите еще одну команду девчонок, и пусть они эти «хайлайты» выигрывают.

Но хоккейный совет не прошел.

- У нас нельзя иметь такую скамейку запасных, - объяснила Влада. – В национальной сборной России по синхронному плаванию возможно, чтобы было только 16 человек. Двое идут в микст-дуэт, еще двое – в обычный дуэт. И остается всего 12 спортсменок. Они физически не смогут разорваться.

- А вы можете выйти на эти «хайлайты» без особой подготовки? Отработайте на классе – вдруг будет золото?

- Ну что вы, мы так не можем! – глаза у Чигиревой стали круглыми. – Так ведь Россия пошатнет свою репутацию. А мы хотим на каждом соревновании выступать на максимуме своих возможностей. Чем делать плохо – лучше не делать вообще!

…Вот такие принципы у этих девчонок.

А еще я поговорил с Марией Шурочкиной. Она была только что из воды, еще не знала результат других команд.

- Вроде бы мы все хорошо сделали, да? – спрашивала она у меня. – Я исполнила акробатику, девчонки – поддержки. Нам поставили 97,3000. Видимо, это было не так плохо.

- Неплохо, неплохо, - кивал я. – А вы хотели бы однажды встать в дуэт? Исполнить соло?

- Круто быть в команде. Не скажу, что соло или дуэт престижнее. Но это немного другой уровень ответственности. В этих видах участвуют сильнейшие девочки. Нужно быть избранной!

…Я сразу представил кого-то вроде Дэйнерис Бурерожденной.

- Вы же великая спортсменка, Маша. Олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира. А в прессе дают заголовок «Сестра Нюши завоевала золото». Это не задевает?

- Нас, спортсменок, это никак не задевает, - прочеканила слова Шурочкина. – Мы – истинные фанаты своего дела, преданные спорту. Мы будем идти вперед, пока не иссякнут силы! Я мечтаю и на вторую Олимпиаду попасть. И пусть обо мне говорят, что хотят!

И как остановить таких железных девчонок? Никак!

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Синхронное плавание

Команда, произвольная программа

1. РОССИЯ (А.Баяндина, Д.Баяндина, Чигирева, Голядкина, Калинина, Комар, Шурочкина, Валитова) – 97,3000. 2. Китай – 95,2333. 3. Украина – 93,9333.