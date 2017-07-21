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Дмитрий Сотников: У меня не осталось сил на эмоции не помню таких гонок

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Сотников
Дмитрий СотниковФото: Ралли «Шелковый путь»

Корреспондент «Советского спорта» первым поговорил с победителем ралли-марафона «Шелковый путь» Дмитрием Сотниковым.

- Вы победили! Какие впечатления?
- Если честно, сил не осталось на эмоции. Я таких гонок даже не помню. Был очень сложный этап. Каждая минута и секунда чувствовались на физическом уровне. Приходилось выцарапывать их каждый день. С каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Нужно было ехать стабильно. Лидировать столько дней – еще сложнее. Я рад тому, что так получилось. Я рад, что Антон навязал такую борьбу – она добавляла остроты гонке. Оба получили удовольствие, потому что выкладывались полностью. К сожалению, победитель один. Я поздравляю Антона – очень хотел видеть его на первом месте – он отлично ехал. Отставание минимальное. Это говорит об уровне конкуренции.

- На финиш вы приехали измученным. Это добавляет эмоций победе?
- Честно говоря, когда я приехал на финиш – думал все, мы все потеряли, все проиграли – ничего не хотелось, никакого призового места. Чувства были самые хреновые – кружилась голова, на ногах было очень тяжело стоять. Давно такого не помню – наверное, наступило обезвоживание. Хорошо, что мы вовремя закончили, иначе могли быть более плачевные последствия.

- В прошлом году – второе место, в этом – первое. Можете сказать, что «Шелковый путь» - это ваше?
- Просто так удачно сложилось. Три подряд гонки складываются у меня стабильно. Изначально на это и настраивались. В этом году все получилось более целенаправленно – с первого дня боролись за первое место. В прошлом году все было непредсказуемо и неожиданно, а в этом – осознанно.

- КАМАЗ всегда побеждает. Как вам это удается?
- Это больной вопрос. Вы же видите, что здесь очень много сходов. Ралли непростое. 50% зависит от машины, 50% - от человека. Техника здесь многих подводила. На первый план выходил вопрос надежности. Я думаю, что в этом году мы взяли именно надежностью, потому что все соперники могли ехать и быстрее. Но ралли рейд – это не только скорость. Побеждает тот, кто доедет до финиша.

- Как отмечать будете?
- Не знаю даже. Все произошло очень неожиданно. Сейчас доделаем работу, а там видно будет.

- То есть, до бара сегодня не дойдете?
- Дойду, почему? Прост опока не до конца восстановился. Хочется пообщаться с людьми, поболтать, поделиться впечатлениями. Завтра – уже полноценно отметим – торжественная часть.

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