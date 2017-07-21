Стройка есть, а цемента нет. Почему у Бердыева против Манчини мало шансов

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему «Зенит» должен взять верх над «Рубином».

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА В «РУБИНЕ»

В первом туре «Рубин» на своем поле проиграл «Краснодару» - 1:2. Когда после матча наставник гостей Игорь Шалимов давал экспресс-комментарий, то среди прочего отметил фактор удачи: «Нам повезло, что первую игру мы сыграли с «Рубином». У команды месяц назад сменился главный тренер, поменялась игровая схема. В такой ситуации нужно время. Думаю, что с каждым днем казанцы будут становиться сильнее».

Неизвестно, как скоро «Рубин» станет терминатором российского футбола, ведь Курбан Бердыев начал большую стройку. И дело даже не в новой схеме игры - изменения куда глобальнее. С «Краснодаром» «Рубин» играл в пять защитников, все из которых - россияне. В прошлом сезоне в чемпионате России казанцы не сыграли ни одной игры, где оборона была исключительно отечественной сборки. Кроме этого у «Рубина» в линии обороны играли два новичка - Владимир Гранат и Федор Кудряшов. Поэтому взаимопонимание защитникам еще предстоит наладить.

КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА

Процесс налаживания связей в «Рубине» на этой неделе усложнился. Открытую тренировку в четверг пропустил центральный защитник Тарас Бурлак. Бердыев сообщил журналистам, что у него повреждение. Кто сыграет с «Зенитом», если Бурлак не сможет? В запасе в матче с «Краснодаром» остались иностранцы Санчес и Самбрано. Но уютно ли им будет в схеме с тремя центральными защитниками?

Судя по всему, в «Рубине» понимают, что позиция центрального защитника в команде является проблемной. Даже, если играет Бурлак. В первом туре он дважды не смог помешать забить Лаборде. Если бы эта зона не была проблемной, то разве думал бы «Рубин» о приглашении в команду Сесара Наваса?

Сейчас Навас находится в Испании - у его отца проблемы со здоровьем. Но Бердыев защитника ждет: «Мы надеемся, что он приедет. Я его понимаю, как сына. Думаю, любой человек так бы поступил. Когда мы с ним расставались, он говорил, если после операции, дай бог, все будет хорошо, то мы вернемся к диалогу о возвращении в «Рубин». Значит, Бердыев рассчитывает на Сесара как на игрока основы. В противном случае зачем приглашать 37-летнего игрока? Вряд ли для просмотра футбола от кромки поля.

Накануне игры с «Зенитом» проблемы «Рубина» в обороне не могут не настораживать, ведь команды Курбана Бердыеве сильны в первую очередь организацией игры у своих ворот. Сейчас же непонятно, кто может зацементировать оборонительную линию.

ИДЕИ «ЗЕНИТА»

«Зенит» в первом матче сезона обыграл «СКА-Хабаровск» - 2:0. Не уснуть во время матча на Дальнем Востоке да еще и победить - уже хорошо. Но «Зенит» этим не ограничился. Команда Роберто Манчини стала второй в туре по количеству передач - 526. Среди игроков лидером стал зенитовец - Леандро Паредес сделал 88 пасов с точностью 86,4%. Что интересно, 37 передач аргентинец сделал вперед, 31 одна из них оказалась точной - потрясающие цифры. Идея команды понятна - играть в комбинационный футбол, диспетчером в котором является новичок.

Владея мячом и комбинируя, «Рубин» положить на лопатки можно. Это доказал «Краснодар». Команда Игоря Шалимова стала первой в туре по количеству передач - 548. «Зенит» отстал ненамного. А точность передач так и вовсе команды показали одинаковую - 86,9%. Кстати, это лучший результат тура.

Обычно с командами Бердыева комбинировать страшно - в любой момент тебе могут передать привет в контратаке. Но нынешний случай особый. Во-первых, у «Рубина» не налажена игра. Кому завершать атаку? В первом матче впереди в стартовом составе играли Гекдениз и Канунников. На двоих на их счету один удар по воротам! Плюс поговаривают, что Канунников может отправиться к чемпиону страны. Во-вторых, «Зенит» в первой игре сезона проявил осторожность. Крайние защитники - Кришито и Смольников - почти не атаковали совместно. Если один наступал, то второй держался ближе к центральным защитникам - сторожить контратаку соперника. За матч Смольников нанес два удара и совершил один навес. Если информация дойдет до Китая, то Виллаш-Боаш скачает матч, чтобы понять: что вообще происходит? В-третьих, в линии обороны «Зенита» знакомые все лица.

РОЛЬ МАНЧИНИ

«Зенит» тренирует экс-форвард. Когда Манчини работал в «Интере», то не только участвовал в футбольных занятиях, но и забивал суперголы. Например, отправлял мяч в ворота парашютом - за спину вратарю.

Неизвестно, добьется ли Манчини оптовой поставки голов от Дзюбы и Кокорина. Одно дело - забивать самому, другое - научить. В «Интере» были моменты, когда Манчини просто не понимал, как можно не забить с пяти метров. И бушевал на бровке. Он-то с пяти не промахивался! А вот умение переламывать сложные матчи мистер должен показать. Кому, как не бывшему голеадору, знать, как перестроить игру и на какие зоны надавить, когда игра дается с трудом?

Показателен сезон-2011/12. За два тура до конца чемпионата Англии «Ман Сити», ведомый Манчини, шел ноздря в ноздрю с «Ман Юнайтед» в битве за чемпионский титул. В предпоследнем туре «горожане» играли с «Ньюкаслом». За полчаса до финального свистка счет не был открыт. И тут Манчини сделал странную на первый взгляд замену - вместо атакующего полузащитника Насри на поле появился опорник Найджел Де Йонг. Но Манчини одним выстрелом изменил все. Во-первых, освежил середину поля. Во-вторых, усилил атаку - из центра поля на острие передвинулся Яя Туре. Котдивуарец сделал дубль, а его команда победила - 2:0. В последнем туре дружина Манчини обыграла «КПР» - 3:2, забив два гола в компенсированное время. И опять не обошлось без вмешательства Манчини - голевыми действиями отметились вышедшие на замену Джеко и Балотелли. «Сити» взял титул.

Если команды Бердыева упираются, то лома против них можно не найти. На счастье «Зенита», нынешний «Рубин» хрупок. А у Манчини есть, кому забивать. И потенциал тоже. Если вдруг не пойдет, можно дать команду атаковать сразу двум крайним защитникам.

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