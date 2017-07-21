Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция2 : 0Россия
Футбол  ЦСКА1 : 1Локомотив
Футбол  Зенит (мол)2 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анжи1 : 0Амкар
Футбол  Германия- : -Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Дратцев: Итальянец на финише просто по мне проплыл. Разве так делают?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Дратцев (справа)
Евгений Дратцев (справа)Фото: Reuters

Единственную медаль у сборной России в плавании на открытой воде завоевал 34-летний Евгений Дратцев, выиграв бронзу в марафоне на 25 км.

«ОН ЗАЦЕПИТ СВОЮ БРОНЗУ»

Соревнования по плаванию на открытой воде на этом турнире – как отрезанный ломоть. Потому что проходят на озере Балатон, что в 130 км от Будапешта. Да еще автобус для журналистов отправляется в пять утра. И параллельно выступают синхронистки сборной России, которые точно возьмут золото. А вот пловцы-марафонцы…

В светлые времена, когда еще плавала Лариса Ильченко и другие великие, у нас тоже было золото на открытой воде. Но этот вид спорта включили в олимпийскую программу, другие страны резко прибавили. А мы откатились, да и Ильченко завершила карьеру.

Но остался Евгений Дратцев – один из славных ветеранов, который еще помнил лучшие времена. И когда журналисты в пресс-центре обсуждали шансы наших марафонцев, я сразу сказал: «Не знаю насчет остальных, но Дратцев свою бронзу зацепит».

Так и получилось.

Евгений выигрывал серебро Мельбурна-2007 (5 км), бронзу Мельбурна (10 км), Шанхая-2011 (5 км), Барселоны-2013 (25 км). И теперь вот – Будапешт, опять тяжелейшая дистанция в 25 км. Больше пяти часов в водах озера Балатон.

ДРАТЦЕВ: КРАСНЫЙ ФЛАГ ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦА

- Все прошло, как я и запланировал, - рассказывал мне Дратцев. – Контролировал итальянцев Фурлана и Руффини, а также француза Рэймонда. Понимал, что они – самые сильные соперники, поэтому всегда находились в моем поле зрения. Может, мне на финише чуть-чуть не хватило. Но медаль взял.

- Вас едва не утопили?
- Я сам не видел, но говорят, что Руффини даже красный флаг поднимали. Потому что он просто по мне проплыл. Находился слева от меня. Увидел, что я его обгоняю. Решил перестроиться вправо и проехался прямо по мне.

Это серьезное нарушение, особенно на финише. Это дисквалификация. Руффини это понимал.

- Но его не сняли, оставив в протоколе с четвертым временем (5:02.53,1).
- На медальный расклад это не повлияло, но тем не менее.

- Каково это – проплыть 25 км?
- Поначалу надо плыть спокойно. Нигде не ускоряться. Копить силы, энергию. Главное ведь – финиш.

Нужно правильно брать подпитку, чтобы не возникло физического недомогания. И контролировать сильных соперников, которые в середине дистанции могут оторваться и уплыть вперед. Потом их не догонишь.

- Когда открывается второе дыхание?
- У нас говорят, что все начинается после двадцатого километра. Нужно сберечь силы, а потом начинать работу. 

«ГОД БЫЛ ТЯЖЕЛЫМ»

- Это уже ваша пятая медаль чемпионата мира…
- Только золота пока не было. Очень бы хотел завоевать. Вот в Казани-2015 у меня не сложился заплыв на 25 км. Стал лишь восьмым. Не дотянул до финиша. Потом было неудачное выступление в Рио. Тогда журналисты у меня спросили, буду ли я дальше тренироваться. Я ответил, что стану готовить 25 км к Будапешту.

Хотел бороться за победу, за медали. Нельзя было уходить на такой ноте.

- А что теперь?
- Пока решение не принял. Соберусь мыслями – и тогда решу. Год для меня получился тяжелым. Трудно было и в олимпийском сезоне, перед Рио пришлось проходить два отбора. На это ушло много моральных сил. После Олимпиады думал уйти, но собрался – и настроился на Будапешт.

- Вы ведь тут брали бронзу на 10 км еще на чемпионате Европы в 2010 году.
- А еще выступал в Будапеште в 2006-м. В принципе с тех пор ничего не изменилось. То же озеро, такая же организация. Мне тут нравится, хорошо плывется, и есть легкая ностальгия.

- В ваш вид спорта приходит много пловцов из бассейна?
- Да, хватает. Приходят те, кто на 1500 м показывают приличный результат. Но в Балатоне условия не прямо как в бассейне. Есть ветер, волна. Нет комфортных условий.

«НУЖНЫ ФАНАТЫ»

- Кроме вас, никто из сборной России не взял медаль. Хотя вот Кирилл Абросимов стал четвертым на 5 км.
- Мы с ним спаринг-партнеры, тренируемся вместе. Он прогрессирует с каждым турниром. Но в целом надо больше молодых привлекать в наш спорт. Они почему-то не появляются. А еще молодые должны наработать хорошие скорости в бассейне, набираться опыта на открытой воде, чаше выступая на соревнованиях. Нужны люди, которые действительно хотят у нас плавать и побеждать. Фанаты этого дела.

- У вас двое маленьких сыновей – Миша и Саша. Хватает времени на семью?
- Нет, недостаточно. Но я несколько сборов пропустил. У меня проблема с основным тренером Ириной Сергеевной Ворониной. Она тяжело заболела, уже полгода со мной не работает. Я желаю скорейшего выздоровления. И ей посвящаю эту бронзу, а также моей семье.

СТАТИСТИКА

Плавание на открытой воде

25 км. Мужчины

1. Рэймонд (Франция) – 5:02.46,4. 2. Фурлан (Италия) - 5:02.47,0. 3. Дратцев (РОССИЯ) - 5:02.49,8… 8. Большаков (РОССИЯ) - 5:04.49,8.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Совет синхронисткам: «А вы сделайте как ЦСКА – возьмите состав на семь пятерок»Совет синхронисткам: «А вы сделайте как ЦСКА – возьмите состав на семь пятерок»Шестое золото синхронистки сборной России завоевали в произвольном выступлении группы, исполнив программу «Шаманы».Дратцев завоевал бронзу на ЧМ в плавании на открытой водеРоссиянин Евгений Дратцев занял третье место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.Россияне уступили американцам на групповом этапе чемпионата мираМужская сборной России уступила команде США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мираСегодня, 21 июля, сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Замглавы Федерации водного поло России: Майки с символикой СССР снимать не заставлялиПервый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов прокомментировал информацию о том, что организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште заставляли российскую делегацию снимать элементы одежды с советской символикой.Татьяна Данченко: Довольна, что Колесниченко и Пацкевич выжили в такой жареТренер дуэта дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич Татьяна Данченко прокомментировала победу своих подопечных в произвольной программе на чемпионате мира в Будапеште.Илья Захаров: Мужика в синхронном плавании в купальник нарядить? Упаси Господи!Илья Захаров: Мужика в синхронном плавании в купальник нарядить? Упаси Господи!Очень необычное интервью великого прыгуна в воду, которое Илья Захаров дал на чемпионате мира в Будапеште.Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мираВ Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина.«Я смотрел страху в лицо!» Фантастический прыжок Захарова, и это медаль«Я смотрел страху в лицо!» Фантастический прыжок Захарова, и это медальИлья Захаров завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках в воду, добавив эту медаль к своему золоту Будапешта.Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Американцы снова наезжают на Юлию Ефимову. Что за пожар нас ждет в Будапеште?!Американцы снова наезжают на Юлию Ефимову. Что за пожар нас ждет в Будапеште?!Это будет бомба, а не соревнования по плаванию на чемпионате мира. Яркая афиша: Юлия Ефимова (Россия) против Лилли Кинг (США).«Хочу сейчас мяса. С кровью!» О чем мечтают женщины из синхронного плавания«Хочу сейчас мяса. С кровью!» О чем мечтают женщины из синхронного плаванияТренер соло и дуэта Татьяна Данченко справила великий юбилей. Кто еще из российских тренеров может этим похвастаться?!Сборная России обыграла команду Казахстана и вышла в плей-офф чемпионата мираВатерполистки сборной России нанесли поражение команде Казахстана в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтовРоссийские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич стали чемпионками мира в произвольной программе среди дуэтов.Сборная России – победитель квалификации произвольной программы на ЧМСборная России по синхронному плаванию одержала победу в квалификации соревнований групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Чеон из Малайзии победила на ЧМ в прыжках в воду с вышкиПредставительница Малайзии Цзун Хун Чеон победила в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.«Русские готовы всех рвать!» А впереди у наших ватерполистов – матч с Америкой«Русские готовы всех рвать!» А впереди у наших ватерполистов – матч с АмерикойМужская сборная России по водному поло в упорной борьбе проиграла хорватам, но показала – у нас есть отличная команда!Российские ватерполисты проиграли хорватам на чемпионате мираМужская сборная России по водному поло проиграла команде Хорватии на проходящем в эти дни в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплинаРоссияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов вышли в финал чемпионата мира в Будапеште в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.«В обморок не падаю. Ем макароны на ночь». Колесниченко в образе амазонки«В обморок не падаю. Ем макароны на ночь». Колесниченко в образе амазонкиЧетвертое золото сборной России в синхронном плавании завоевала Светлана Колесниченко, снова победив в сольной программе.
Другие
Владимир Путин: Я подтягивался где-то раз 15-17 уже будучи президентом
Футбол
«Анжи» - «Амкар». Стартовые составы
Футбол
ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы
Футбол
«Спартак» может арендовать форварда «Вердера» Крузе
все новости