Курбан Бердыев – гроза итальянцев в России
Ошибаются те, кто считает «Зенит» безоговорочным фаворитом матча с «Рубином». Главный тренер казанцев Курбан Бердыев в РФПЛ встречался с итальянскими специалистами 10 раз и выиграл четырежды, потерпев лишь два поражения.
Матч №1
24.04.2004
«Рубин» «Спартак» - 2:0
В 7 стартовых турах казанцы не одержали ни одной победы и, набрав всего 4 очка, занимали предпоследнее место. Тем не менее, в домашней игре со «Спартаком» Невио Скалы проблем у них не возникло: голы в первом тайме и в начале второго позволили «Рубину» выиграть первый матч в чемпионате. Причем второй мяч на свой счет записал бывший полузащитник красно-белых, четырехкратный чемпион России в их составе Андрей Коновалов.
Матч №2
31.07.2010
«Зенит» - «Рубин» - 2:0
Остановить «Зенит» Лучано Спаллетти в первый сезон его работы в Санкт-Петербурге было невозможно. Это была игра заключительного тура первого круга, перед которой соперники занимали два первых места, но с 7-очковым отрывом у питерцев. Они-то и добились победы, которую обеспечил дубль Александра Кержакова.
Матч №3
20.11.2010
«Рубин» - «Зенит» - 2:2
«Зенит» пожаловал в Казань в предпоследнем туре, уже став досрочно чемпионом России-2010. Однако вышел на поле в сильнейшем составе и на 55-й минуте вел 2:0. Тем не менее, «Рубин», который вел борьбу с ЦСКА за серебро, отыграл оба мяча. Правда, опередить армейцев в итоге не смог, ограничившись бронзовыми наградами.
Матч №4
15.05.2011
«Зенит» - «Рубин» - 2:2
Бердыев смог повторить результат предыдущего матча, но на «Петровском» и с мотивированным «Зенитом». Хотя дебют игры остался за хозяевами: уже на 9-й минуте Данни открыл счет. Впрочем, еще в первом тайме «Рубин» ответил двумя мячами и вышел вперед. Лишь за 20 минут до финального свистка от поражения питерцев спас Кержаков.
Матч №5
18.09.2011
«Рубин» - «Зенит» - 2:3
Последнее поражение Бердыева от итальянских тренеров и, безусловно, самый обидный матч против них. Уже к середине первого тайма казанцы вели 2:0. И хотя тут же отличился Роман Широков, на перерыв «Рубин» ушел лидером. А вот во второй половине блеснул Данни: дубль португальца, который отличился на 50-й и 68-й минутах, позволил «Зениту» одержать сверхволевую победу и оторваться на 2 очка от ЦСКА и «Динамо». Больше в том чемпионате команда Спаллетти никому не уступала первую строчку.
Матч №6
25.03.2012
«Зенит» - «Рубин» - 1:1
И вновь «Рубин» не уступил на «Петровском». На гол венгра Саболча Хусти до перерыва гости ответили точным ударом форварда Нельсона Аэдо-Вальдеса во второй половине матча. Это был первый из трех мячей парагвайца в РФПЛ.
Матч №7
02.05.2012
«Рубин» - «Зенит» - 2:2
Повторение «пройденной темы»: опять «Зенит» приехал в Казань, досрочно став обладателем чемпионского титула. И опять встреча закончилась с довольно редким (но только не для противостояния Бердыева с итальянцами) счетом 2:2. Правда, проходила эта игра по другому сценарию: хозяева дважды выходили вперед – и питерцы дважды отыгрывались. Итоговый счет установил Андрей Аршавин.
Матч №8
25.08.2012
«Зенит» - «Рубин» - 1:2
Как бы невероятно это не казалось, но Бердыев действительно выиграл все 3 последних матча у Спаллетти! В сезоне-2012/13 «Зенит» оставался единственным клубом, не потерпевшим в 5 стартовых турах ни одного поражения (и, естественно, был единоличным лидером). Но тут в Санкт-Петербург приехал «Рубин». После первого тайма ничто не предвещало беды для хозяев – Виктор Файзулин открыл счет. Однако в первые 16 минут второго волевую победу казанцам обеспечили два будущих армейца – реализовавший пенальти Бибрас Натхо и Роман Еременко.
Матч №9
10.03.2013
«Рубин» - «Зенит» - 1:0
На ответную игру «Зенит» отправился в первом после зимнего перерыва туре. Однако реванш взять не смог. Более того, Спаллетти вновь уступил – на 30-й минуте матча победу казанцам принес Саломон Рондон.
Матч №10
21.07.2013
«Рубин» - «Зенит» - 2:1
Так и отправился Спаллетти из России восвояси, получив на прощанье три «пощечины» от Бердыева. И последняя оказалась самой увесистой. Под занавес первого тайма Данни открыл счет, однако сразу после перерыва Гекдениз Карадениз восстановил равенство. Игра катилась к ничьей, когда на 95-й (!) минуте все тот же Рондон забил решающий гол. Видимо, этот матч окончательно переполнил чащу терпения руководства «Зенита»: дабы избежать подобных проблем в будущих матчах с «Рубином», питерцы в середине этого чемпионата забрали колумбийского бомбардира из Казани.