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Курбан Бердыев – гроза итальянцев в России

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Курбан Бердыев
Курбан БердыевФото: ТАСС

Ошибаются те, кто считает «Зенит» безоговорочным фаворитом матча с «Рубином». Главный тренер казанцев Курбан Бердыев в РФПЛ встречался с итальянскими специалистами 10 раз и выиграл четырежды, потерпев лишь два поражения.

Матч №1

24.04.2004

«Рубин» «Спартак» - 2:0

В 7 стартовых турах казанцы не одержали ни одной победы и, набрав всего 4 очка, занимали предпоследнее место. Тем не менее, в домашней игре со «Спартаком» Невио Скалы проблем у них не возникло: голы в первом тайме и в начале второго позволили «Рубину» выиграть первый матч в чемпионате. Причем второй мяч на свой счет записал бывший полузащитник красно-белых, четырехкратный чемпион России в их составе Андрей Коновалов.

Матч №2

31.07.2010

«Зенит» - «Рубин» - 2:0

Остановить «Зенит» Лучано Спаллетти в первый сезон его работы в Санкт-Петербурге было невозможно. Это была игра заключительного тура первого круга, перед которой соперники занимали два первых места, но с 7-очковым отрывом у питерцев. Они-то и добились победы, которую обеспечил дубль Александра Кержакова.

Матч №3

20.11.2010

«Рубин» - «Зенит» - 2:2

«Зенит» пожаловал в Казань в предпоследнем туре, уже став досрочно чемпионом России-2010. Однако вышел на поле в сильнейшем составе и на 55-й минуте вел 2:0. Тем не менее, «Рубин», который вел борьбу с ЦСКА за серебро, отыграл оба мяча. Правда, опередить армейцев в итоге не смог, ограничившись бронзовыми наградами.

Матч №4

15.05.2011

«Зенит» - «Рубин» - 2:2

Бердыев смог повторить результат предыдущего матча, но на «Петровском» и с мотивированным «Зенитом». Хотя дебют игры остался за хозяевами: уже на 9-й минуте Данни открыл счет. Впрочем, еще в первом тайме «Рубин» ответил двумя мячами и вышел вперед. Лишь за 20 минут до финального свистка от поражения питерцев спас Кержаков.

Матч №5

18.09.2011

«Рубин» - «Зенит» - 2:3

Последнее поражение Бердыева от итальянских тренеров и, безусловно, самый обидный матч против них. Уже к середине первого тайма казанцы вели 2:0. И хотя тут же отличился Роман Широков, на перерыв «Рубин» ушел лидером. А вот во второй половине блеснул Данни: дубль португальца, который отличился на 50-й и 68-й минутах, позволил «Зениту» одержать сверхволевую победу и оторваться на 2 очка от ЦСКА и «Динамо». Больше в том чемпионате команда Спаллетти никому не уступала первую строчку.

Матч №6

25.03.2012

«Зенит» - «Рубин» - 1:1

И вновь «Рубин» не уступил на «Петровском». На гол венгра Саболча Хусти до перерыва гости ответили точным ударом форварда Нельсона Аэдо-Вальдеса во второй половине матча. Это был первый из трех мячей парагвайца в РФПЛ.

Матч №7

02.05.2012

«Рубин» - «Зенит» - 2:2

Повторение «пройденной темы»: опять «Зенит» приехал в Казань, досрочно став обладателем чемпионского титула. И опять встреча закончилась с довольно редким (но только не для противостояния Бердыева с итальянцами) счетом 2:2. Правда, проходила эта игра по другому сценарию: хозяева дважды выходили вперед – и питерцы дважды отыгрывались. Итоговый счет установил Андрей Аршавин.

Матч №8

25.08.2012

«Зенит» - «Рубин» - 1:2

Как бы невероятно это не казалось, но Бердыев действительно выиграл все 3 последних матча у Спаллетти! В сезоне-2012/13 «Зенит» оставался единственным клубом, не потерпевшим в 5 стартовых турах ни одного поражения (и, естественно, был единоличным лидером). Но тут в Санкт-Петербург приехал «Рубин». После первого тайма ничто не предвещало беды для хозяев – Виктор Файзулин открыл счет. Однако в первые 16 минут второго волевую победу казанцам обеспечили два будущих армейца – реализовавший пенальти Бибрас Натхо и Роман Еременко.

Матч №9

10.03.2013

«Рубин» - «Зенит» - 1:0

На ответную игру «Зенит» отправился в первом после зимнего перерыва туре. Однако реванш взять не смог. Более того, Спаллетти вновь уступил – на 30-й минуте матча победу казанцам принес Саломон Рондон.

Матч №10

21.07.2013

«Рубин» - «Зенит» - 2:1

Так и отправился Спаллетти из России восвояси, получив на прощанье три «пощечины» от Бердыева. И последняя оказалась самой увесистой. Под занавес первого тайма Данни открыл счет, однако сразу после перерыва Гекдениз Карадениз восстановил равенство. Игра катилась к ничьей, когда на 95-й (!) минуте все тот же Рондон забил решающий гол. Видимо, этот матч окончательно переполнил чащу терпения руководства «Зенита»: дабы избежать подобных проблем в будущих матчах с «Рубином», питерцы в середине этого чемпионата забрали колумбийского бомбардира из Казани.

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