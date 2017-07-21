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Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«Советский спорт» рассказывает о сильных и слабых сторонах команд накануне очного матча в Санкт-Петербурге.

Казань заждалась победы

После ухода Курбана Бердыева в «Рубине» многое менялось: игроки, тренеры, стадионы, статус (с претендента на чемпионство на середняка). Одна вещь была постоянной – безвыигрышная серия в матчах с «Зенитом». Последнюю победу над сине-бело-голубыми клуб из Татарстана одержал дома в июле 2013-го, когда петербуржцами еще руководил Лучано Спаллетти, а казанцами – как раз Бердыев. При Ринате Билялетдинове, Валерии Чалом и Хавьере Грасии «Рубин» один раз не проиграл «Зениту»: в апреле 2015-го на «Петровском» команды сыграли вничью (1:1). В остальных матчах казанцы проиграли с общим счетом 7:21.

Однако это не главная проблема Бердыева в нынешнем «Рубине». Игра «Ростова» в два последних сезона вдохновляет казанских болельщиков на то, что новый-старый тренер поставит надежную игру в обороне. Пока «Рубин» только на пути к этому. В стартовой игре сезона Тарас Бурлак и Руслан Камболов ничего не смогли поделать с форвардом «Краснодара» Рикардо Лаборде, и дубль колумбийца принес южанам победу.

Тренер не скрывает, что ему очень бы помог Сесар Навас. Тем более из-за травмы матч может пропустить Бурлак. Сейчас испанец находится дома из-за проблем со здоровьем у отца. Футболист еще не решил, будет ли продолжать карьеру. Перед стартом чемпионата Бердыев пессимистично говорил о 37-летнем защитнике, что «он, наверное, закончил». На последней тренировке тренер был позитивнее.

– Если после операции (отца – Прим.ред.) все будет хорошо, то мы вернемся к этому диалогу, – Бердыев подразумевал подписание контракта, ведь официально Навас  – свободный агент.

Сейчас же для «Рубина» лучшей защитой могло быть нападение. Гол Максима Лестьенна оставляет шанс, что самый дорогой трансфер клуба при Грасии (10 миллионов евро) наконец-то раскроется. Возможно, в Максиме Канунникове заиграет принципиальность матча – главное, чтобы его не отвлекал все еще потенциальный трансфер в «Спартак». А там и Гекдениз Карадениз по-настоящему вернется после заточения в запасе. Его российская карьера начиналась именно с дубля в Петербурге.

Бердыев объяснил, сможет ли вернуться Навас. Главное - c тренировки «Рубина»

Петербург консультировался с Навасом

Проблемы в семье не помешали Навасу выдать пресс-службе «Зенита», на что Бердыев делает ставку в своих командах.

– Бердыев любит, чтобы в игре была скорость, динамика, чтобы игроки выигрывали много единоборств. Он требует навязывать борьбу сопернику. «Рубин» постарался все это показать и в этом смысле был узнаваемой командой. Ошибки в обороне? Они тоже бывают нужны, чтобы футболисты поняли, как действовать правильно. Уверен, что таких ошибок в дальнейшем будет все меньше и меньше, – сказал испанский защитник.

На что будет ставить Роберто Манчини, остается судить только по играм. На открытой тренировке в четверг итальянец не стал общаться с журналистами. Только дал им 40 минут, чтобы посмотреть на работу команды. Все, что удалось увидеть – быстрые выходы из обороны в атаку.

В Хабаровске сине-бело-голубые нечасто так делали – оба гола были забиты после позиционных атак. Со времен Халка в «Зените», пожалуй, никто не отличался дальними ударами, пока это не сделал Далер Кузяев. Умно действовал его партнер по центру поля Леандро Паредес. Сергей Фурсенко ожидает, что именно аргентинец поведет за собой команду. Начал решать поставленную Манчини задачу Александр Кокорин. До ее выполнения ему и Артему Дзюбе осталось 34 гола. Осталось, чтобы многочисленные навесы с флангов начали находить голову Дзюбы. В интересах сборной важно и хорошее состояние Олега Шатова. После «отдалений от команды из-за травм» полузащитник сделал в Хабаровске две голевые передачи – пусть одна из них прошла к Кокорину  через ноги защитника СКА.

Если и находить проблемы в «Зените» – их можно обнаружить там же, где и в «Рубине». Правда, у сине-бело-голубых не все так плохо, но Луиш Нету и Бранислав Иванович в первом туре сыграли неидеально. Слишком большая роскошь – давать Хуану Лескано бить рабоной без плотной опеки. Теперь объяснимо, почему в слухах о возможных трансферах «Зенита» чаще упоминают именно защитников.

Манчини совсем не похож на Луческу. Значит, скоро изменится и игра? (видео)

Крышу закроют?

Как сообщил официальный сайт «Зенита», в день матча в Петербурге ожидаются ливни и грозы. Из-за этого крышу на стадионе «Санкт-Петербург» могут закрыть. Для сине-бело-голубых такое не в новинку: в апреле «Зенит» принимал «Урал» как раз под закрытой крышей. Окончательное решение будет принято утром после предматчевого совещания. 

Матч

Зенит - Рубин

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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