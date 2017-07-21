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Почему русские проиграли Америке? «У нашего вратаря был день рождения…»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Евстигнеев
Сергей ЕвстигнеевФото: Gettyimages.ru

Мужская сборная России по водному поло впервые с 2007 года вышла в плей-офф, и в воскресенье в 1/8 финала сыграет с испанцами.

Интрига в нашей группе D сложилась что надо. Вы помните, что Россия начала чемпионат мира с победы над Японией (15:8), причем превосходила азиатов и по среднему росту (+20 см), и по весу (где-то +50 кг, не ошибемся).

Но японцы оказались ребятами не из робкого десятка – и победили США (15:7).

«Это очень неудобный соперник, играющий в космическое водное поло, - говорил наш главный тренер Сергей Евстигнеев о сборной, которая готовится к домашней Олимпиаде-2020. – Японцев тут не любит ни одна команда. Они активно лезут на чужие ворота. Едва соперник теряет мяч, они все летят вперед. Догнать их практически невозможно – маленькие, быстро плавают. Но серьезные команды спокойно доходят до ворот Японии и с ними расправляются».

Однако в пятницу расправлялись с Россией – американцы во второй четверти вели со счетом 8:1. Евстигнеев нашел интересное объяснение: «К сожалению, у нашего вратаря был день рождения. Мы думали, он помудреет, уже 20 лет стукнуло. Но наоборот, игра не пошла. К счастью, мы смогли выправить ситуацию».

Да, если бы Россия проиграла США с разницей в восемь мячей, то не попала бы в плей-офф, куда выходят три из четырех команд. Но наши ватерполисты все-таки выправили ситуацию. А в концовке произошел редкий момент, когда судья удалил голкипера американцев и назначил пенальти. В ворота встал полевой игрок, и он отбил мяч. Прям как Андрей Тихонов, который спас «Спартак» в матче Кубка УЕФА против «Силькеборга». Как рассказали ватерполисты, в их виде спорта это тоже крайне редкая ситуация.

Теперь все зависело от хорватов. Если японцы цепляют у них хотя бы одно очко, то Россия становится четвертой в группе.

«Вы правильно в своей заметке сравнили сборную Хорватии с немцами или бразильцами в футболе, - сказал мне Евстигнеев. – Очень сильная команда. Но я за нее болеть с трибуны не буду. Какой смысл? От нас ничего не зависит, а счет мы потом узнаем».

В итоге Хорватия изуродовала японцев, как Бог – черепаху: 16:6. Ну а Россия вышла в плей-офф аж со второго места и попала на испанцев.

Последний раз наши ватерполисты попадали в 12 сильнейших в 2007 году, когда чемпионат мира проходил в Австралии. Тогда Россия в 1/8 финала в разухабистом матче победила Канаду (17:13), но в четвертьфинале была разгромлена Хорватией (3:13), которая в итоге взяла золото в финале с венграми (9:8).

Теперь россиян ждет Испания, уступившая тут Сербии (5:11) и Греции (7:8), но отведшая душу на ЮАР (16:4). Кажется, что испанцы будут фаворитами в матче с Россией, который пройдет в 23.00 воскресенья по московскому времени.

Но если наша команда пробьется в четвертьфинал, это уже станет большим достижением.

И как сказал Евстигнеев, больше дней рождения в сборной России на этом турнире не будет. А значит, у наших есть шанс!

СТАТИСТИКА

Водное поло

США – Россия – 14:11 (6:1, 3:5, 3:1, 2:4)

Голы у России: Бугайчук (2), Меркулов (2), Нагаев (2), Шепелев (2), Деревянкин (1), Холод (1), Лисунов (1).

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