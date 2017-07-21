«Васин – паникер». Уткин и КО – о победе «Локомотива» над ЦСКА
Сегодня московский «Локомотив» обыграл ЦСКА во 2-м туре РФПЛ.
«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу, который завершился со счетом 3:1.
...а голы - стандарт и два привоза.— Василий Уткин (@radioutkin) 21 июля 2017 г.
Зато у ЦСКА воспитанники в составе.— Василий Уткин (@radioutkin) 21 июля 2017 г.
Я недооценивал Локомотив. Надо сходить со стадиона посмотреть будет.— Василий Уткин (@radioutkin) 21 июля 2017 г.
Чалов игру просто аццки усилил.(((— Василий Уткин (@radioutkin) 21 июля 2017 г.
Шестой гол Ари в ворота ЦСКА за российскую карьеру. Настраивается на них по-особому.— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 21 июля 2017 г.
Здоровья 🙏🏻
Такой приятный "Локомотив". Такой характерный. Такой старый добрый.— Павел Занозин (@zanozin) 21 июля 2017 г.
Васин все-таки паникер. Ну, это необъяснимо.— Василий Уткин (@radioutkin) 21 июля 2017 г.
Палыч маг. #ЦСКАЛоко— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 21 июля 2017 г.
Главная заслуга Локо в том, что удалось сковать атаку ЦСКА по центру. Но это ладно. В обороне-то что? Кентавры, вам Тарасов забил! Позор!— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 июля 2017 г.
А что удивительного? В Махачкале ЦСКА мог ведь тоже три пропустить. Просто там уровень исполнителей был ниже в атаке #ЦСКАЛокомотив #РФПЛ— Александр Неценко (@netsenko) 21 июля 2017 г.
Опорная зона ЦСКА щепчет просто. Что с Витиньо, что без. Два гола Локо - в центре спокойно дают головой скинуть мяч вперед Тарасову #РФПЛ— Александр Неценко (@netsenko) 21 июля 2017 г.
Локомотив, ЦСКА... А Сергей Карасев круче. Второе московское дерби после Динамо - Спартак за 4 дня. Когда такое было? pic.twitter.com/bVJb0M63Nd— Артем Локалов (@lokalov) 21 июля 2017 г.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция