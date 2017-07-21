Витиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестче

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива», расистских кричалках фанатов в адрес Гилерме и о том, как забил единственный гол команды.

- Было очень важно выиграть. Но соперник немного удивил, хотя мы знали, что «Локо» - сильная команда. Ничего страшного, чемпионат только начался, еще будет возможность набрать очки. Например, победить «Локо» во втором матче.

- Скоро начинается Лига чемпионов. Как идет подготовка?

- Мы много тренируемся, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. В этом матче пропустили необязательный второй гол. Наш защитник мог действовать чуть жестче и не допустить прорыва нападающего. После гола, соперник закрылся, а нам приходилось много времени проводить в атаке, пытались отыграться. Вот и пропустили одну из контратак. Но я думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов.

- Что думаете о расистских оскорблениях в адрес Гилерме на матче Суперкубка? Это по-прежнему часть культуры фанатов или оскорблений становится меньше?

- К счастью, меня эта проблема никогда не касалась. Но тот эпизод, конечно, грустный и неприятный. Хотя случаев расизма становится все меньше. Жаль, что такое произошло. Думаю, просто нужно немного терпения, виновных всегда наказывают.

- Вы били с большой дистанции. Знали, что Гилерме может допустить ошибку?

- На самом деле видел несколько последних матчей Гилерме. Скажу так: он очень высокий, и когда мяч летит в угол, да еще и с большой скоростью, ему нужно какое-то время, чтобы допрыгнуть. Плюс мяч был мокрым, а значит, летел еще быстрее. При таких условиях часто бью по воротам. На этот раз мне повезло.

- Тренируете подобный удар?

- Нет, часто бью по воротам с дальней дистанции, и независимо от того, что за вратарь играет у соперника.

- Это поражение позволит лучше сконцентрироваться на предстоящем матче Лиги чемпионов?

- Мы всегда сконцентрированы, и еще разберем ошибки. Но у нас прекрасная команда, которая будет добиваться результата.