Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция2 : 0Россия
Футбол  ЦСКА1 : 3Локомотив
Футбол  Зенит (мол)2 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анжи1 : 0Амкар
Футбол  Германия2 : 1Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и Гончаренко

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин и травма Ари
Юрий Семин и травма АриФото: «Советский спорт». Александр Мельников

Главные тренеры «Локомотива» и ЦСКА Юрий Семин и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби.

СЕМИН: ГИЛЕРМЕ ОСТАЕТСЯ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ

- Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова. Никто, наверное, не думал, что «Локомотив» может три игры за восемь дней провести. Наверное, это была самая лучшая игра на сегодняшний день при моем участии. Очень благодарен ребятам, выдержали большое давление ЦСКА. Потом навязали свои правила игры. И заслуженно выиграли.

- Что с Ари?
- Пока сложно сказать, но травма достаточно серьезная. Наверное, какая-то операция предстоит. Он на долгий срок выбыл.

- За счет чего удалось удержать победу?
- Во-первых, восхищен игроками, они запомнили то поражение от ЦСКА в прошлом сезоне и очень собранно проводили два дня после Тулы. Та игра нам очень сложно далась.

- Правда ли что трансфер Рыбуса с вами не согласовывали?
- Могу сказать, что этот футболист нам поможет. Тем более у нас очень маленькая обойма игроков. А команда играет на три турнира. И должна

быть определённая ротация.

- Гилерме совершил несколько ошибок. Не повлияет это на ваш выбор вратаря на следующий матч?
- Гилерме номер один на сегодняшний день. А на следующий матч посмотрим, зависит от того, как он будет готовиться к игре. У нас и второй и третий вратари хорошего уровня. Бывает всякое. Помните, какой с Тулой невероятный мяч вытащил?

- Что произошло между вами и Головиным, когда Ари получил травму?
- Сказал ему, что нельзя так прыгать в ноги. Ари загородил мяч, к нему подобраться нельзя было. Но я не видел, кто этот прыжок, или подкат так называемый, сделал.

ГОНЧАРЕНКО: В ЗАЩИТЕ У ЦСКА БЫЛО МНОГО АВАНТЮРЫ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива».

- В атаке достаточно моторно действовали, в защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма. Победа соперника закономерна. Надо отдать должное «Локомотиву», они хорошо оборонялись.

- Системная проблема в обороне?
- Если проследить все длительные сухие серии, они могу порваться вот таким образом, когда ты можешь много пропустить. Но уровень наших защитников и вратаря позволяет надеяться, что вернем ту игру, которая была весной. Конечно, нам нужно корректировки сделать. Мы постараемся все проблемы устранить.

- Насколько Алан Дзагоев справился с заданием?
Он достаточно креативный игрок, который может закрыть несколько позиций, по–разному его используем.

- Вернблум у вас теперь всегда будет гулять вперед-назад?
Если результат негативный, все, что делается, все плохо. А когда выигрываешь6 вы считаете, что все правильно.

- «Локомотив» проводил третий матч за неделю, почему у ЦСКА не сработало преимущество?
- Мы много позиционно атаковали, а «Локо» глубоко защищался. Это всегда проще, несмотря на график. Несмотря на то, как игра развивалась, «Локомотиву» было легче.

Матч

ЦСКА - Локомотив - 1:3 (1:1)

Голы

Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов

Предупреждения:

Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: Ари нарушил правила перед тем, как забить ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов после матча второго тура чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» (1:3) сказал, что арбитр не должен был засчитывать гол Ари в ворота хозяев.Евгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялымЕвгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялымОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев назвал составляющие победы «Локомотива» над ЦСКА.Гаджи Гаджиев: Мы уже второй раз проваливаем первые таймыГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» во втором туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Витиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестчеВитиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестчеНападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива».Витиньо: Думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионовНападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива», расистских кричалках фанатов в адрес Гилерме и о том, как забил единственный гол команды.«Локомотив»: У Ари повреждение боковой связки и мениска«Локомотив» сообщил о состоянии здоровья нападающего команды Ари. Напомним, что он получил травму в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).Виктор Гончаренко: В защите ЦСКА было много авантюрных действийГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива».ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Юрий Семин: Ари? Он выбыл на долгий срокГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе над ЦСКА и о том, насколько серьезную травму получил нападающий Ари.Отомстили. Как Локомотив» расправился с ЦСКАОтомстили. Как Локомотив» расправился с ЦСКАВ московском дерби «Локомотив» победил ЦСКА.«Васин – паникер». Уткин и КО – о победе «Локомотива» над ЦСКА«Васин – паникер». Уткин и КО – о победе «Локомотива» над ЦСКА«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу, который завершился со счетом 3:1.«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» СалесаИнтерес к полузащитнику Матеусу Салесу, который принадлежит «Палмейрасу», проявляет «Ахмат». Об этом сообщает бразильское издание Terra.РФПЛ. 2-й тур. ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» выиграл у «Амкара» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионатаФутболисты ЦСКА на своем поле уступили «Локомотиву» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:3.«Анжи» одержал победу в матче с «Амкаром»Матч второго тура чемпионата России между «Анжи» и «Амкаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анжи».«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по РигониКак сообщает TYC Sports, «Зенит» не может договорится с «Индепендьенте» о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони.Василий Уткин: Считаю, Манчини - слабейший иностранный тренер «Зенита»Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером «Зенита».Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»«Советский спорт» рассказывает о сильных и слабых сторонах команд накануне очного матча в Санкт-Петербурге.Курбан Бердыев – гроза итальянцев в РоссииКурбан Бердыев – гроза итальянцев в РоссииОшибаются те, кто считает «Зенит» безоговорочным фаворитом матча с «Рубином».
Футбол
Юрий Семин: Ари? Он выбыл на долгий срок
Футбол
«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» Салеса
Футбол
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионата
Футбол
«Анжи» одержал победу в матче с «Амкаром»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости