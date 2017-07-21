«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и Гончаренко

Главные тренеры «Локомотива» и ЦСКА Юрий Семин и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби.

СЕМИН: ГИЛЕРМЕ ОСТАЕТСЯ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ

- Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова. Никто, наверное, не думал, что «Локомотив» может три игры за восемь дней провести. Наверное, это была самая лучшая игра на сегодняшний день при моем участии. Очень благодарен ребятам, выдержали большое давление ЦСКА. Потом навязали свои правила игры. И заслуженно выиграли.

- Что с Ари?

- Пока сложно сказать, но травма достаточно серьезная. Наверное, какая-то операция предстоит. Он на долгий срок выбыл.

- За счет чего удалось удержать победу?

- Во-первых, восхищен игроками, они запомнили то поражение от ЦСКА в прошлом сезоне и очень собранно проводили два дня после Тулы. Та игра нам очень сложно далась.

- Правда ли что трансфер Рыбуса с вами не согласовывали?

- Могу сказать, что этот футболист нам поможет. Тем более у нас очень маленькая обойма игроков. А команда играет на три турнира. И должна

быть определённая ротация.

- Гилерме совершил несколько ошибок. Не повлияет это на ваш выбор вратаря на следующий матч?

- Гилерме номер один на сегодняшний день. А на следующий матч посмотрим, зависит от того, как он будет готовиться к игре. У нас и второй и третий вратари хорошего уровня. Бывает всякое. Помните, какой с Тулой невероятный мяч вытащил?

- Что произошло между вами и Головиным, когда Ари получил травму?

- Сказал ему, что нельзя так прыгать в ноги. Ари загородил мяч, к нему подобраться нельзя было. Но я не видел, кто этот прыжок, или подкат так называемый, сделал.

ГОНЧАРЕНКО: В ЗАЩИТЕ У ЦСКА БЫЛО МНОГО АВАНТЮРЫ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива».

- В атаке достаточно моторно действовали, в защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма. Победа соперника закономерна. Надо отдать должное «Локомотиву», они хорошо оборонялись.

- Системная проблема в обороне?

- Если проследить все длительные сухие серии, они могу порваться вот таким образом, когда ты можешь много пропустить. Но уровень наших защитников и вратаря позволяет надеяться, что вернем ту игру, которая была весной. Конечно, нам нужно корректировки сделать. Мы постараемся все проблемы устранить.

- Насколько Алан Дзагоев справился с заданием?

- Он достаточно креативный игрок, который может закрыть несколько позиций, по–разному его используем.

- Вернблум у вас теперь всегда будет гулять вперед-назад?

- Если результат негативный, все, что делается, все плохо. А когда выигрываешь6 вы считаете, что все правильно.

- «Локомотив» проводил третий матч за неделю, почему у ЦСКА не сработало преимущество?

- Мы много позиционно атаковали, а «Локо» глубоко защищался. Это всегда проще, несмотря на график. Несмотря на то, как игра развивалась, «Локомотиву» было легче.