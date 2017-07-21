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«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Стадион "Санкт-Петербург"
Стадион "Санкт-Петербург"Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» – о неожиданной проблеме «Зенита» с сезонными абонементами.

Что случилось?

22 июля «Зенит» начинает новый футбольный сезон. Впервые за долгие годы он сделает это не на «Петровском»: стадион «Санкт-Петербург» прошел проверку Кубком конфедераций и теперь готов к матчам «Зенита». 

Но сам «Зенит» оказался не готов к тому, чтобы полностью заполнить арену с максимальным комфортом. Дело в том, что получить свой абонемент можно было только в кассах клиентского офиса петербургского клуба. Причем к этому времени все желающие уже оплатили абонементы, оставалось их только забрать. Это и оказалось проблемой.

Почему?

«Зенит» оказался банально не готов к такому зрительскому интересу. Всю неделю у офиса клуба возникала огромная очередь болельщиков, которые могли получить свой абонемент в одном из всего трех (!) работающих окон. Очень похоже на стандартную ситуацию в российском супермаркете: покупателей много, а работает всего одна касса.

Покупателей оказалось действительно очень много. Статистику «Зенит» озвучит позднее, но пока просто фиксируем, что особо «везучие» болельщики простояли в очереди по 5-7 часов.

Единственное объяснение тому, что процесс затянулся – выдача не одного абонемента на руки, а сразу двух. Одну пластиковую карточку болельщик будет предъявлять на стадионе «Санкт-Петербург», а другую – на «Петровском», если «Зениту» придется туда вернуться.

Кстати, обновить абонемент можно было и в официальном магазине на Невском. Но именно обновить, а не забрать уже обновленный.  

Правда, что люди отстояли в очереди несколько часов?

Да, причем очень многие. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» пообщался с Татьяной Ивановой, болельщицей из Кингисеппа.

– Я три дня подряд после работы приезжала в офис, – рассказывает Татьяна. – В первые два дня очереди были настолько длинные, что кассы просто не успели обслужить всех до конца рабочего дня.

– Как же вы в итоге все успели?
– Взяла отгул! Мой начальник очень любит футбол, обожает нашего Сашу Кержакова, поэтому дал мне выходной, чтобы я спокойно съездила за абонементом. Спокойно не получилось, потому что все равно отстояла 3,5 часа. Но ничего, я не злюсь и все понимаю – сама недавно переезжала из одной квартиры в другую. А у нашего родного «Зенита» сейчас как раз переезд.

– Вы давно ходите на матчи «Зенита»?
– Уже 4 года. И второй сезон у меня абонемент. Очень люблю «Зенит» и всегда желаю ему победы. Вперед, «Зенит», вперед за Питер! – подытожила болельщица.

Кстати, в один из дней образовалась дополнительная очередь для владельцев абонементов на фанатский Вираж. Активная группа болельщиков тоже сетовала на не самые комфортные условия получения абонемента. Такая запись появилась на сайте объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».  

– Вчера был установлен рекорд по времени покупки абонементов – 10 часов! Сколько нужно эффективных газпромовских менеджментов, чтобы продать абонементы на сезон? Вместо ответа на этот вопрос, а также вместо пафосных афиш по городу, громких интервью про «работу на болельщиков», комфортных (особенно снаружи во время дождя) клиентских офисов и прочего популизма на букву «ху», достаточно просто нормальной организации работы и оперативной реакции на происходящее. Поведение ответственных лиц можно объяснить желанием не доводить информацию о своём провале «во время больших перемен». Видимо, считая, что в вопросах от журналистов после «Рубина» эта информация будет воспринята лучше. Друзья, всем новый стадион, новый «Зенит», новый абон! – подытожили фанаты.

Как отреагировал «Зенит»?

Во-первых, продлил выдачу абонементов до 6 августа. Во-вторых, фанаты с Виража могут получить абонемент в официальном магазине «Зенита» у стадиона «Петровский». 

Также «Зенит» выступил с заявлением на официальном сайте. Приводим его текст.

– Мы приносим извинения за проблемы, возникшие с приобретением абонементов на новый сезон. Болельщики, оформившие онлайн-покупку абонементов, но из-за очередей не сумевшие их забрать, в ближайшее время получат от нас посылку на электронную почту в виде билета на выбранное вами место на завтрашний матч с «Рубином». Если у вас нет возможности распечатать электронный билет, по которому можно пройти на арену, вы сможете получить билет в клиентском офисе или кассах стадиона «Санкт-Петербург» при предъявлении подтверждения о приобретении абонемента. Футбольный клуб «Зенит» убедительно просит воспользоваться электронными билетам для прохода на игру во избежание очередей. Напоминаем, что билеты необходимо заранее распечатать, – говорилось в сообщении.

Неплохое решение, но потерянного времени болельщиков уже не вернуть. Возможно, кто-то именно в этой очереди понял, что больше за «Зенит» болеть не хочет.

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