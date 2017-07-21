«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами

«Советский спорт» – о неожиданной проблеме «Зенита» с сезонными абонементами.

Что случилось?

22 июля «Зенит» начинает новый футбольный сезон. Впервые за долгие годы он сделает это не на «Петровском»: стадион «Санкт-Петербург» прошел проверку Кубком конфедераций и теперь готов к матчам «Зенита».

Но сам «Зенит» оказался не готов к тому, чтобы полностью заполнить арену с максимальным комфортом. Дело в том, что получить свой абонемент можно было только в кассах клиентского офиса петербургского клуба. Причем к этому времени все желающие уже оплатили абонементы, оставалось их только забрать. Это и оказалось проблемой.

Почему?

«Зенит» оказался банально не готов к такому зрительскому интересу. Всю неделю у офиса клуба возникала огромная очередь болельщиков, которые могли получить свой абонемент в одном из всего трех (!) работающих окон. Очень похоже на стандартную ситуацию в российском супермаркете: покупателей много, а работает всего одна касса.

Покупателей оказалось действительно очень много. Статистику «Зенит» озвучит позднее, но пока просто фиксируем, что особо «везучие» болельщики простояли в очереди по 5-7 часов.

Единственное объяснение тому, что процесс затянулся – выдача не одного абонемента на руки, а сразу двух. Одну пластиковую карточку болельщик будет предъявлять на стадионе «Санкт-Петербург», а другую – на «Петровском», если «Зениту» придется туда вернуться.

Кстати, обновить абонемент можно было и в официальном магазине на Невском. Но именно обновить, а не забрать уже обновленный.

Правда, что люди отстояли в очереди несколько часов?

Да, причем очень многие. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» пообщался с Татьяной Ивановой, болельщицей из Кингисеппа.

– Я три дня подряд после работы приезжала в офис, – рассказывает Татьяна. – В первые два дня очереди были настолько длинные, что кассы просто не успели обслужить всех до конца рабочего дня.

– Как же вы в итоге все успели?

– Взяла отгул! Мой начальник очень любит футбол, обожает нашего Сашу Кержакова, поэтому дал мне выходной, чтобы я спокойно съездила за абонементом. Спокойно не получилось, потому что все равно отстояла 3,5 часа. Но ничего, я не злюсь и все понимаю – сама недавно переезжала из одной квартиры в другую. А у нашего родного «Зенита» сейчас как раз переезд.

– Вы давно ходите на матчи «Зенита»?

– Уже 4 года. И второй сезон у меня абонемент. Очень люблю «Зенит» и всегда желаю ему победы. Вперед, «Зенит», вперед за Питер! – подытожила болельщица.