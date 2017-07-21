Екатерина Гамова: Сборная России на всех турнирах борется за победу

Женская сборная России по волейболу Фото: FIVB

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о женской сборной России U16, которая сегодня стартовала на чемпионате Европы с победы над командой Турции 3:2 (25:10, 23:25, 20:25, 25:13, 15:11).

- Что можете сказать о российской женской сборной U16, которая выступает на чемпионате Европы?

- У нас очень хорошая команда во главе с великолепным тренером – Светланой Сафроновой и есть достаточно большое количество игроков, которые могут вырасти в исполнителей очень высокого класса. Получится это или нет, мы сможем узнать только через несколько лет, а пока надо надеяться и верить в них. А самим девочкам надо много работать.

- Каков психологический фон в команде? Волнение чувствуется?

- Безусловно, волнение присутствует. Поэтому основная задача тренерского штаба и тех, кто находится в расположении команд помочь им справиться с этим напряжением. В принципе, все готовы и хотят побеждать. Сборная России всегда отличается тем, что ставит большие задачи на каждом турнире. Поэтому настраиваем девчонок, помогаем, чем можем. Но самое главное, что внутри коллектива отличная атмосфера и я думаю, что это им поможет.

- Вы каким-то образом работаете с волейболистками? Может быть, корректируете работу тренерского штаба?

- Я общаюсь с тренерами, мы постоянно что-то обсуждаем. С девочками мы устраиваем небольшие собрания, они у меня спрашивали про мою карьеру, как я начинала, как училась справляться с волнением. Я с удовольствием делилась с ним своим опытом. Дала им небольшие наставления, теперь главное, чтобы они не боялись. Моя основная задача – просто быть рядом и помогать, чем могу.

- Советы технического характера: как правильно бить, переносить руки на блоке и т.д., даете?

- Нет, у нас прекрасный тренер, поэтому сюда я даже не лезу. В принципе, я схожусь во мнении почти по всем вопросам со Светланой Михайловной и думаю, что это будет не совсем правильно, если я начну вмешиваться в работу тренерского штаба.

- На что наша команда может рассчитывать на этом турнире?

- Не хотелось бы забегать вперед. Мы всегда боремся только за победу, и дай бог у нас будет все хорошо и все у нас получится. Я думаю, что нам все по силам, потому что девочки у нас хорошие и по физическим и по психологическим параметрам. Плюс достаточно сильный тренерский состав, который имеет все возможности, чтобы хорошо подготовить команду тактически к любому сопернику. Я надеюсь, что все сложится удачно и все получится.

- Неужели в таком возрасте тактика может играть определяющую роль?

- Тактика является одной из ключевых составляющих игры. Ее всегда выбирает тренер, а от игроков требуется дисциплина, т.е. выполнение тех задач, которые ставятся.

- В чем сильные стороны сборной России U16?

- Те же, что и у взрослой команды, потому что тенденции отбора игроков в детских школах сохраняются. У нас мощный, высокий, атлетичный волейбол, поэтому и девочки у нас все равны, как на подбор: высокие, мощные, хорошо подготовленные физически.