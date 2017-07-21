Семин впервые обыграл Гончаренко и другие интересные факты дерби

В пятничном матче ЦСКА – «Локомотив» (1:3) многое было впервые.

Впервые Юрий Семин выиграл у Виктора Гончаренко, взяв реванш за апрельский (2017) разгром 0:4.

Впервые Игорь Акинфеев пропустил 4 мяча в двух стартовых матчах, до этого больше трех мячей в двух играх на старте чемпионата он не пропускал. Да и три мяча в первых двух матчах Игорь пропускает лишь во второй раз, впервые от «Амкара» – 1:3 (2012/13).

Акинфеев стал первым игроком, сыгравшим в чемпионатах России более 33 000 минут за один клуб. У Игоря после матча с железнодорожниками на счету стало 33 059 минут. И это шестой показатель в истории российских первенств. А лидирует Сергей Игнашевич, у которого на счету 40 773 минуты.

Дмитрий Тарасов в третий раз забивает армейцам, но впервые при этом «Локомотив» побеждает, а всего Дмитрий забил 10-й гол за красно-зеленых в российских первенствах.

Нападающий «Локомотива» бразилец Ари забил 50-й гол в российских чемпионатах. И стал четвертым бразильцем, достигшим этого рубежа. Далеко впереди армеец Вагнер с 85 голами, а вот Веллитона (57) и Халка (56) Ари по силам обойти уже в этом сезоне.

В марте 2012 года «Локомотив» довел преимущество по победам над ЦСКА до 21:14 (без учета ничьих). За пять лет армейцы сумели его ликвидировать, а апрельская победа армейцев, свела баланс матчей с «Локомотивом» вничью: +22=9-22. В пятницу красно-зеленые вновь вырвались вперед.