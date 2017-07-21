Семин впервые обыграл Гончаренко и другие интересные факты дерби
В пятничном матче ЦСКА – «Локомотив» (1:3) многое было впервые.
Впервые Юрий Семин выиграл
у Виктора Гончаренко, взяв реванш за
апрельский (2017) разгром 0:4.
Впервые Игорь Акинфеев пропустил
4 мяча в двух стартовых матчах, до этого больше трех мячей в двух играх на
старте чемпионата он не пропускал. Да и три мяча в первых двух матчах Игорь
пропускает лишь во второй раз, впервые от «Амкара» – 1:3 (2012/13).
Акинфеев стал первым игроком,
сыгравшим в чемпионатах России более 33 000 минут
за один клуб. У Игоря после матча с железнодорожниками на счету
стало 33 059 минут. И это шестой показатель в истории российских
первенств. А лидирует Сергей Игнашевич, у которого на счету 40 773 минуты.
Дмитрий Тарасов в третий раз забивает армейцам, но впервые при этом «Локомотив» побеждает, а всего
Дмитрий забил 10-й гол за красно-зеленых в российских первенствах.
Нападающий «Локомотива»
бразилец Ари забил 50-й гол в российских
чемпионатах. И стал четвертым бразильцем, достигшим этого рубежа. Далеко
впереди армеец Вагнер с 85 голами, а
вот Веллитона (57) и Халка (56) Ари по силам обойти уже в этом сезоне.
В марте 2012 года «Локомотив» довел
преимущество по победам над ЦСКА до 21:14 (без учета ничьих). За пять лет
армейцы сумели его ликвидировать, а апрельская победа армейцев, свела баланс
матчей с «Локомотивом» вничью: +22=9-22. В пятницу красно-зеленые вновь
вырвались вперед.