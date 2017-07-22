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Продавайте Смолова! Форвард «Краснодара» оформил третий покер в 2017 году

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Продавайте Смолова! Форвард «Краснодара» оформил третий покер в 2017 году
Фото: ФК «Краснодар»

У нападающего молодежки «Краснодара» Ивана Игнатьева очень хороший год. Пора брать в основу. 

Форвард родился в 1999-м в городе Ачинск Красноярского края. Там же Игнатьев и начал свою карьеру.

В юношеском возрасте Иван переехал в «Краснодар», где и раскрылся его талант бомбардира. Особенно удачным у него получился прошлый сезон, когда в 23-х матчах он забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром молодежного первенства. 

В 30-м туре Игнатьев сделал первый покер в карьере, забив четыре мяча «Томи».

Оказалось, это был лишь первый покер Игнатьева в 2017-м. 

В апреле на турнире Slovakia Cup нападающий «Краснодара» в составе юниорской сборной России забил все четыре мяча в ворота Чехии (4:1). Кстати, Игнатьев стал лучшим бомбардиром того Кубка. 


Новый сезон Игнатьев начал в основной команде. На сборе Иван забил уже в первом контрольном матче против ростовского СКА. 


Гол Игнатьева на 5:25

Но пока Игорь Шалимов предпочитает использовать на месте Федора Смолова Рикардо Лаборде и покупать румынского форварда Андрея Ивана, а не давать шанс русскому Ивану. Игнатьев же начал молодежное первенство с еще одного покера, уже третьего в году.

На этот раз пострадал «Тосно». 


Игнатьев забил на 25-й, 39-й, 65-й и 85-й минутах.

Интересно, сколько еще покеров ждать от Игнатьева в этом году? Делайте ваши ставки. Пока у нападающего нет ни одного официального матча за основу «Краснодара».

Матч

Краснодар (мол) - Тосно (мол) - 4:1 (2:0)

Голы

Игнатьев 25 (1:0 - пен.). Игнатьев 40 (2:0). Игнатьев 70 (3:0). Игнатьев 89 (4:0).

Место и дата

21 июля 17:30, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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