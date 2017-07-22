Продавайте Смолова! Форвард «Краснодара» оформил третий покер в 2017 году
У нападающего молодежки «Краснодара» Ивана Игнатьева очень хороший год. Пора брать в основу.
Форвард родился в 1999-м в городе Ачинск Красноярского края. Там же Игнатьев и начал свою карьеру.
В юношеском возрасте Иван переехал в «Краснодар», где и раскрылся его талант бомбардира. Особенно удачным у него получился прошлый сезон, когда в 23-х матчах он забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром молодежного первенства.
В 30-м туре Игнатьев сделал первый покер в карьере, забив четыре мяча «Томи».
Оказалось, это был лишь первый покер Игнатьева в 2017-м.
В апреле на турнире Slovakia Cup нападающий «Краснодара» в составе юниорской сборной России забил все четыре мяча в ворота Чехии (4:1). Кстати, Игнатьев стал лучшим бомбардиром того Кубка.
Новый сезон Игнатьев начал в основной команде. На сборе Иван забил уже в первом контрольном матче против ростовского СКА.
Гол Игнатьева на 5:25
Но пока Игорь Шалимов предпочитает использовать на месте Федора Смолова Рикардо Лаборде и покупать румынского форварда Андрея Ивана, а не давать шанс русскому Ивану. Игнатьев же начал молодежное первенство с еще одного покера, уже третьего в году.
На этот раз пострадал «Тосно».
Игнатьев забил на 25-й, 39-й, 65-й и 85-й минутах.
Интересно, сколько еще покеров ждать от Игнатьева в этом году? Делайте ваши ставки. Пока у нападающего нет ни одного официального матча за основу «Краснодара».
Матч
Краснодар (мол) - Тосно (мол) - 4:1 (2:0)
Голы
Игнатьев 25 (1:0 - пен.). Игнатьев 40 (2:0). Игнатьев 70 (3:0). Игнатьев 89 (4:0).
Место и дата
21 июля 17:30, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция