Продавайте Смолова! Форвард «Краснодара» оформил третий покер в 2017 году

У нападающего молодежки «Краснодара» Ивана Игнатьева очень хороший год. Пора брать в основу.

Форвард родился в 1999-м в городе Ачинск Красноярского края. Там же Игнатьев и начал свою карьеру.

В юношеском возрасте Иван переехал в «Краснодар», где и раскрылся его талант бомбардира. Особенно удачным у него получился прошлый сезон, когда в 23-х матчах он забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром молодежного первенства.

В 30-м туре Игнатьев сделал первый покер в карьере, забив четыре мяча «Томи».

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Оказалось, это был лишь первый покер Игнатьева в 2017-м.

В апреле на турнире Slovakia Cup нападающий «Краснодара» в составе юниорской сборной России забил все четыре мяча в ворота Чехии (4:1). Кстати, Игнатьев стал лучшим бомбардиром того Кубка.





Новый сезон Игнатьев начал в основной команде. На сборе Иван забил уже в первом контрольном матче против ростовского СКА.



Гол Игнатьева на 5:25

Но пока Игорь Шалимов предпочитает использовать на месте Федора Смолова Рикардо Лаборде и покупать румынского форварда Андрея Ивана, а не давать шанс русскому Ивану. Игнатьев же начал молодежное первенство с еще одного покера, уже третьего в году.

На этот раз пострадал «Тосно».



Игнатьев забил на 25-й, 39-й, 65-й и 85-й минутах.

Интересно, сколько еще покеров ждать от Игнатьева в этом году? Делайте ваши ставки. Пока у нападающего нет ни одного официального матча за основу «Краснодара».