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«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Ильзат Ахметов в матче за основу "Рубина" в апреле 2016-го
Ильзат Ахметов в матче за основу "Рубина" в апреле 2016-гоФото: «Советский спорт»

«Советский спорт» понаблюдал за 19-летней звездой «Рубина» Ильзатом Ахметовым, которого сослали в дубль из-за проблем с новым контрактом.

Принцип Ильзата

Лето 2017 года главный талант «Рубина» Ильзат Ахметов начал в молодежной команде. Для тех, кто не так хорошо следит за премьер-лигой, ничего необычного в этом нет. Но за последние три года у 19-летнего игрока 24 матча за основу «Рубина», а за казанскую команду Ахметов дебютировал, когда ему не было и 17.

После возвращения Курбана Бердыева полузащитник перестал попадать в состав на предсезонных матчах. Позже выяснилось, что футболист тренируется с молодежным составом.

Из расследования издания «БИЗНЕС Online» стало понятно, что «Рубин» не совсем корректно обошелся со своей будущей звездой и изрядно недоплатил Ахметову, а Ильзат и его окружение пошли на принцип.

– Я ситуацию Ахметова не знаю. Там что-то связано с агентами. Потому что агенты хотят управлять клубом, а они, наверное, не должны этого делать, – прокомментировал ссылку Ахметова в дубль сам Бердыев. По слухам, главный тренер «Рубина» лично звонил Ильзату и говорил, что рассчитывает на него.

Ахметов начал сезон с матча против «Краснодара» в молодежном первенстве, в котором сразу же забил победный мяч. Во втором туре ничего не изменилось: полузащитник снова вместе с молодежной командой прибыл в Петербург на матч с «Зенитом». На этой встрече и побывал корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Финт Зидана и узнаваемость

– Опа, а вот этого паренька я помню с Мемориала Гранаткина, – громко воскликнул седовласый мужчина и показал на Ахметова. Он прав, Ильзат не только выиграл петербургский турнир в составе юношеской сборной России, но и дал очень зажигательное интервью.  

Уровень Ахметова виден сразу: раз за разом игроки молодежки «Зенита» не могли отобрать мяч после финтов 85-го номера «Рубина». Ильзат как будто намеренно пытался обыграть соперника не только эффективно, но и эффектно. При этом уровень брака был минимальный. К 20-й минуте у сине-бело-голубых закончилось терпение, и они начали бить Ахметова по ногам: пару раз Ильзат стерпел, а затем громко и очень пронзительно начал что-то выговаривать судье.

Аплодисменты трибун Ахметов сорвал и в начале второго тайма, когда с помощью финта Зидана обыграл сразу двоих. Вот только счет к тому моменту был уже 2:0 в пользу «Зенита».

Потом «Рубин» проснулся, забил три гола подряд и победил, а Ахметов снова забил победный мяч. Кстати, Ильзат радовался своему голу очень искренне и вместе с командой. В игре за дубль у полузащитника не было заметно какого-то высокомерия.

«Мое будущее? Без комментариев»

– Видно, что Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет, замечаний по физической форме – тоже, – рассказал в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» главный тренер «Рубина-м» Андрей Ситчихин. – Своим примером он помогает молодым ребятам раскрыться: все видят, как Ильзат работает на тренировках и играх, поэтому учатся у него.

– Понятно, когда Ахметов вернется в основной состав?
– Это вопрос не ко мне, а к руководителям клуба. Может, в скором времени все решится.

После матча стало понятно, что Ильзат в этой команде игрок не совсем обычный: ждать молодого хавбека пришлось долго.

К моменту, когда Ахметов вышел из раздевалки, автобус с командой уже уехал. Сам Ильзат покидал стадион не один, а в сопровождении какого-то мужчины. Возможно, агента.

– Ильзат, несколько вопросов? – спросил я.

Ахметов начал немного мяться, но его сопровождающий посоветовал пообщаться с прессой. Было ясно, что разговор продлится вплоть до вопроса о возвращении в основу.

– Во втором тайме мы поменяли тактику и стали активнее идти в прессинг, – рассказал о матче Ахметов. – Это помогло, ведь мы начали сразу организовывать быстрые атаки. Газон на малой арене «Петровского» не очень хороший, но все были в равных условиях. Мы привыкали дольше, а когда смогли это сделать ­– сразу нащупали свою игру.

– Когда вас ждать в основе? Есть ли какие-то новости по вашему делу? – успел я задать сразу два вопроса по самой главной теме.
– Без комментариев, – улыбнулся Ахметов, который точно знал, что придется произнести эту фразу.

После этого полузащитник юркнул в модную машину своего сопровождающего и уехал на ней за пределы стадиона. Интересно, от чего Ахметова таким образом оберегают? 

Матч

Зенит (мол) - Рубин (мол) - 2:3 (1:0)

Голы

Бойцов 28 (1:0).

Место и дата

21 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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