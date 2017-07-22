«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку
«Советский спорт»
понаблюдал за 19-летней звездой «Рубина» Ильзатом Ахметовым, которого сослали в
дубль из-за проблем с новым контрактом.
Принцип Ильзата
Лето 2017 года главный талант «Рубина» Ильзат Ахметов начал
в молодежной команде. Для тех, кто не так хорошо следит за премьер-лигой,
ничего необычного в этом нет. Но за последние три года у 19-летнего игрока 24
матча за основу «Рубина», а за казанскую команду Ахметов дебютировал, когда ему не было и 17.
После возвращения Курбана Бердыева полузащитник перестал
попадать в состав на предсезонных матчах. Позже выяснилось, что футболист
тренируется с молодежным составом.
Из расследования издания «БИЗНЕС Online» стало понятно, что «Рубин»
не совсем корректно обошелся со своей будущей звездой и изрядно недоплатил Ахметову,
а Ильзат и его окружение пошли на принцип.
– Я ситуацию Ахметова не знаю. Там что-то связано с
агентами. Потому что агенты хотят управлять клубом, а они, наверное, не должны
этого делать, – прокомментировал ссылку Ахметова в дубль сам Бердыев. По слухам, главный тренер «Рубина» лично звонил Ильзату и говорил, что
рассчитывает на него.
Ахметов начал сезон с матча против «Краснодара» в молодежном
первенстве, в котором сразу же забил победный мяч. Во втором туре ничего не
изменилось: полузащитник снова вместе с молодежной командой прибыл в Петербург
на матч с «Зенитом». На этой встрече и побывал корреспондент «Советского спорта
в Санкт-Петербурге».
Финт Зидана и узнаваемость
– Опа, а вот этого паренька я помню с Мемориала Гранаткина, – громко воскликнул седовласый мужчина и показал на Ахметова. Он прав, Ильзат не только выиграл петербургский турнир в составе юношеской сборной России, но и дал очень зажигательное интервью.
Уровень Ахметова виден сразу: раз за разом игроки молодежки «Зенита»
не могли отобрать мяч после финтов 85-го номера «Рубина». Ильзат как будто
намеренно пытался обыграть соперника не только эффективно, но и эффектно. При
этом уровень брака был минимальный. К 20-й минуте у сине-бело-голубых закончилось
терпение, и они начали бить Ахметова по ногам: пару раз Ильзат стерпел, а затем
громко и очень пронзительно начал что-то выговаривать судье.
Аплодисменты трибун Ахметов сорвал и в начале второго тайма,
когда с помощью финта Зидана обыграл сразу двоих. Вот только счет к тому
моменту был уже 2:0 в пользу «Зенита».
Потом «Рубин» проснулся, забил три гола подряд и победил, а
Ахметов снова забил победный мяч. Кстати, Ильзат радовался своему голу очень
искренне и вместе с командой. В игре за дубль у
полузащитника не было заметно какого-то высокомерия.
«Мое будущее? Без комментариев»
– Видно, что Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет, замечаний по физической форме – тоже, – рассказал в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» главный тренер «Рубина-м» Андрей Ситчихин. – Своим примером он помогает молодым ребятам раскрыться: все видят, как Ильзат работает на тренировках и играх, поэтому учатся у него.
– Понятно, когда
Ахметов вернется в основной состав?
– Это вопрос не ко мне, а к руководителям клуба. Может, в скором времени все решится.
После матча стало понятно, что Ильзат в этой команде игрок
не совсем обычный: ждать молодого хавбека пришлось долго.
К моменту, когда Ахметов вышел из раздевалки, автобус с
командой уже уехал. Сам Ильзат покидал стадион не один, а в сопровождении
какого-то мужчины. Возможно, агента.
– Ильзат, несколько вопросов? – спросил я.
Ахметов начал немного мяться, но его сопровождающий
посоветовал пообщаться с прессой. Было ясно, что разговор продлится вплоть до
вопроса о возвращении в основу.
– Во втором тайме мы поменяли тактику и стали активнее идти
в прессинг, – рассказал о матче Ахметов. – Это помогло, ведь мы начали сразу
организовывать быстрые атаки. Газон на малой арене «Петровского» не очень
хороший, но все были в равных условиях. Мы привыкали дольше, а когда смогли это
сделать – сразу нащупали свою игру.
– Когда вас ждать в
основе? Есть ли какие-то новости по вашему делу? – успел я задать сразу два
вопроса по самой главной теме.
– Без комментариев, – улыбнулся Ахметов, который точно знал, что придется произнести эту фразу.
После этого полузащитник юркнул в модную машину своего сопровождающего и уехал на ней за пределы стадиона. Интересно, от чего Ахметова таким образом оберегают?
Матч
Зенит (мол) - Рубин (мол) - 2:3 (1:0)
Голы
Бойцов 28 (1:0).
Место и дата
21 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция