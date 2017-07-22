Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Первая сенсация сезона

Подавляющее большинство экспертов и болельщиков были уверены в победе ЦСКА: у него сильнее состав, качественнее игра, лучше готовность. Да, есть проблемы в обороне, что показал первый матч с «Анжи», но у кого их сейчас нет? ЦСКА, однако, не просто проиграл, а пропустил три гола на своем поле впервые за пять лет. Его, похоже, переоценивали. А «Локомотив» – недооценивали. Так часто бывает на старте сезона, когда информации очень мало, и после первых игр приходится корректировать прогнозы. ЦСКА не настолько успешен и неуязвим, как это казалось раньше. А «Локо» может удивить. И удивляет.

Отомстили. Как Локомотив» расправился с ЦСКА





О том, что же на самом деле произошло, поговорим позже (читайте сегодня разбор матча). Самое главное – понять, что это – стечение обстоятельств или системный сбой. На первый взгляд кажется, что скорее обстоятельства, чем система. Да, «Локомотив» грамотно выстроил игру на контратаках, сковав атаку соперника по центру. Но два гола во втором тайме – после привоза Васина и сверхудачного для армейцев отскока мяча от Акинфеева. От ЦСКА же удача в аналогичных эпизодах отвернулась.

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А если это не системное, то оборона довольно быстро оклемается. Об этом после матча сказал и Виктор Гончаренко.

– В защите достаточно много было авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма в атаке. Если так происходит, поражение закономерно. Надо отдать должное «Локомотиву», они хорошо оборонялись, грамотно построили игру на контратаках. Уровень наших защитников и вратаря позволяет надеяться на то, что мы вернем игру в защите, которая была весной. Надо сделать корректировки, чтобы стабилизировать игру. Три гола и множество моментов – это нехарактерно для нас. Проблемы есть, обсудим с командой и исправим.

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С Дзагоевым, слава богу, все в порядке. А вот Ари получил серьезную травму. Это большая потеря для «Локомотива».

В другом пятничном матче «Анжи» обыграл «Амкар» (1:0).





Бердыев против Манчини

Сегодня «Зенит» встретится с «Рубином». Интриги две. Во-первых, конечно, выиграет ли Роберто Манчини второй матч. Во-вторых, какая будет посещаемость. Питерцы уже играли на новом стадионе, но тогда билеты продавали не на все места. Сможет ли «Зенит» бросить вызов «Спартаку»? А это, напомним, в среднем больше 30 тысяч человек.

Очень важный матч для «Рубина». В случае второго поражения кряду наверняка поднимется шум – а не ошибся ли клуб, вернув Курбана Бердыева? Всем же надо все и сразу! Хотя осечки на старте неизбежны. Тем более календарь очень непростой.

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Тем временем «Зенит» в шаге от еще одного трансфера. Правый полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Ригони на следующей неделе переедет в Россию. Это сообщил агент футболиста. Плохая новость для Кокорина.

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В другом матче субботы «Краснодар» примет «Тосно».

Первый выезд «Спартака»

В красно-белой семье произошла трагедия – у Романа Пилипчука умерла дочь. Клуб выразил соболезнования.

«В семье тренера нашей команды случилось горе. Сегодня у него умерла дочь. Марии было всего 23 года... Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье».

Выражаем соболезнования и мы.

«Спартак» играет в воскресенье. Продолжают поступать слухи об интересе к звезде «Вердера» Крузе. Теперь говорят об аренде на один сезон. Новой информации о переходе Пашалича нет. Все как всегда.

Вчера произошел любопытный казус. Сербская «Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть чемпионат России. Все бы ничего, но этот сербский клуб считается братским для «Спартака». С другой стороны, надо понимать, что позиции болельщиков и руководства клуба могут отличаться. И вряд ли заявление сербов поссорит две красно-белые армии.

Сегодня «Спартак» проведет предыгровую тренировку, а затем вылетит в Уфу.



Фото: «Спартак»