Вопросы без ответов: во что играли ЦСКА и «Локомотив»?

Автор «Советского Спорта» предлагает читателям критический взгляд на поединок между двумя столичными коллективами.

Примета последних месяцев: если в Москве играет «Спартак» – жди аншлага. В пятницу вечером «Спартак» в столице не играл. Потому не было и аншлага. Играли ЦСКА с «Локомотивом». Вернее, как играли? До перерыва преимущественно бились, боролись, лупили друг друга по ногам, исполняли стандарты…

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВУХ ПОЛУЗАЩИТ В УЩЕРБ ЗРЕЛИЩУ

После одного из них «железнодорожники» и открыли счёт на 24-й минуте, когда Фарфан в штрафной площади армейцев при подаче освободился от опеки Натхо и головой скинул мяч за спину Акинфееву. Для красно-зелёных это был уже третий официальный матч в сезоне. И во всех трёх именно стандартные положения приходили на выручку команде Сёмина. В остальном же она старалась не столько сыграть сама, сколько максимально затруднить жизнь сопернику. Именно с этой целью номинальные гости, выйдя по традиционной схеме с тремя центральными защитниками, в придачу ещё и предельно насытили середину, действуя едва ли не вдесятером за линией мяча.

Вообще, данную встречу изначально подавали как противостояние двух полузащит. И с этой точки зрения, ожидания специалистов в большей мере оправдались. Поскольку под стать «Локомотиву», на удивление, оказались и армейцы. И дело здесь вовсе не в аналогичной расстановке в обороне. Скорее тут уместнее говорить о том, что, создавая повышенную плотность в центре поля за счёт постоянных перемещений четвёрки хавбеков, красно-синие долгое время упирались в заградительные редуты оппонентов без особых идей по их преодолению.

Впрочем, как только в опорной зоне «железнодорожников» на мгновение образовалась пустота, Витиньо шальным ударом застал врасплох Гилерме. К натурализованному бразильцу и раньше возникало немало претензий. Например, в матче за Суперкубок он дважды касался мяча в голевых эпизодах у своих ворот. Однако ни разу так и не сумел предотвратить его встречу с сеткой. Но если выстрелы спартаковцев неделей ранее наносились хотя бы из пределов штрафной, то изменение цифр на табло под занавес первого тайма в поединке с ЦСКА после залпа Витиньо метров с 30 при всём желании не спишешь на слишком короткое расстояние до рамки.

ЭМОЦИИ И АЗАРТ ВМЕСТО МАСТЕРСТВА И ФАНТАЗИИ

Старт второй половины матча дал повод думать, что обе команды всё же порадуют почтеннейшую публику подобием футбола. Именно подобием, ибо в том, что происходило на газоне после возобновления игры, было гораздо больше эмоций и азарта, нежели мастерства и фантазии. О каких фантазии и мастерстве может идти речь, если действия «Локомотива» свелись к упрощённому принципу «бей вперёд – игра придёт», а человек-»привоз» Васин всячески потворствовал результативному свиданию Ари с собственным голкипером на 66-й минуте?

Не слишком-то супротив повторения подобного развития событий он был и спустя 8 минут, когда через зону его ответственности на рандеву с Акинфеевым примчался Тарасов. А избежать неприятного конца не помогла даже нога Алексея Березуцкого. Любопытно, какие выводы для себя сделает заинтересованно наблюдавший с трибуны за всем этим безобразием Станислав Черчесов, в планы которого и без того не входило приглашение участников недавнего Кубка конфедераций на ближайшие контрольные матчи сборной?

ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ РАНО

А автор этих строк, с ужасом взиравший за продолжавшимся до финального свистка хаосом, с выводами, пожалуй, всё же повременит. Так как, несмотря на уверенную по счёту, но не по содержанию, победу «Локомотива», его проблемы в созидании и креативе никуда не делись. Напротив, они лишь усугубились с травмой Ари, равноценной замены которому в команде попросту нет. Да и в защите «железнодорожники» действовали достаточно сумбурно, отбиваясь скорее не умением, а числом.

У ЦСКА же без получившего очередное повреждение по ходу встречи Дзагоева впереди мысли тоже было немного. И даже вышедшие на замену форварды Чалов и Оланаре, чей класс и без того вызывает огромные сомнения, ни её, ни остроту в завершающей фазе атак привнести не сумели, попросту растворившись на поле. Поэтому вопросов о готовности дружины Гончаренко к квалификации Лиги чемпионов, которая уже не за горами, а также чемпионских перспективах на сезон отчётный поединок оставил великое множество. Будем ждать ответов.