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«Локо – не мальчик для битья». Мостовой разбирает столичное дерби

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой
Александр МостовойФото: «Советский спорт»

Бывший полузащитник сборной России подвел итоги столичного дерби.

Накануне московский ЦСКА в рамках 2-го тура РФПЛ уступил на домашней арене «Локомотиву» (1:3).

– Как оцените работу судейской бригады?
– Не согласен с теми, кто говорит, что Сергей Карасев (главный арбитр матча – прим. Редакции) должен был показать несколько желтых карточек в первом тайме. Арбитр все делал правильно. Он давал игрокам бороться. Предупреждать нужно в случае серьезного нарушения, но в первом тайме ничего подобного мы не увидели.

– Удивлены игрой «Локомотива»?
– Нет. Мне сразу было понятно, что ЦСКА будет непросто. Хотя, некоторые эксперты утверждают, что команда Гончаренко находится в полном порядке. Я с этим согласен, но «Локо» – не мальчик для битья. У Юрия Семина хватает опытных игроков. К тому же, вспомните заявления того же Ари, который припоминал разгромное поражение в прошлом сезоне. Это о многом говорит.

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Было видно, что «Локо» играл от обороны и просто выжидал. Шансы у красно-зеленых были. Но почему? Потому что Семин и его штаб внимательно разобрали игру ЦСКА против «Анжи». Армейцы в том матче допускали ошибки. Другое дело, что соперник их не наказал. Но признаюсь, я не ожидал, что «Локо» выиграет с таким счетом. Думал, что ЦСКА одержит победу в один мяч или будет ничья.

– Можно ли предъявить претензии к Виктору Васину?
– Я скажу так: это не самоуверенность. Тут дело даже не в волнении. Это просто отсутствие класса. Ясно, что ошибаются все, но ведь такое происходит уже не в первый раз. Не хочу говорить про усталость, чемпионат только начался.

– Травма Дзагоева могла подкосить команду с ментальной точки зрения?
– Возможно, но было видно, что ЦСКА потерял многое в атаке.

Матч

ЦСКА - Локомотив - 1:3 (1:1)

Голы

Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов

Предупреждения:

Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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