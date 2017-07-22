«Локо – не мальчик для битья». Мостовой разбирает столичное дерби

Бывший полузащитник сборной России подвел итоги столичного дерби.

Накануне московский ЦСКА в рамках 2-го тура РФПЛ уступил на домашней арене «Локомотиву» (1:3).

– Как оцените работу судейской бригады?

– Не согласен с теми, кто говорит, что Сергей Карасев (главный арбитр матча – прим. Редакции) должен был показать несколько желтых карточек в первом тайме. Арбитр все делал правильно. Он давал игрокам бороться. Предупреждать нужно в случае серьезного нарушения, но в первом тайме ничего подобного мы не увидели.

– Удивлены игрой «Локомотива»?

– Нет. Мне сразу было понятно, что ЦСКА будет непросто. Хотя, некоторые эксперты утверждают, что команда Гончаренко находится в полном порядке. Я с этим согласен, но «Локо» – не мальчик для битья. У Юрия Семина хватает опытных игроков. К тому же, вспомните заявления того же Ари, который припоминал разгромное поражение в прошлом сезоне. Это о многом говорит.

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Было видно, что «Локо» играл от обороны и просто выжидал. Шансы у красно-зеленых были. Но почему? Потому что Семин и его штаб внимательно разобрали игру ЦСКА против «Анжи». Армейцы в том матче допускали ошибки. Другое дело, что соперник их не наказал. Но признаюсь, я не ожидал, что «Локо» выиграет с таким счетом. Думал, что ЦСКА одержит победу в один мяч или будет ничья.

– Можно ли предъявить претензии к Виктору Васину?

– Я скажу так: это не самоуверенность. Тут дело даже не в волнении. Это просто отсутствие класса. Ясно, что ошибаются все, но ведь такое происходит уже не в первый раз. Не хочу говорить про усталость, чемпионат только начался.

– Травма Дзагоева могла подкосить команду с ментальной точки зрения?

– Возможно, но было видно, что ЦСКА потерял многое в атаке.