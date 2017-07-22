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Валерий Рейнгольд: У ЦСКА аховое положение

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: У ЦСКА аховое положение
Фото: «Советский спорт»

Бывший нападающие «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру ЦСКА после поражения от «Локомотива» (1:3) во 2-м туре РФПЛ.

– Понравился «Локомотив». Разорвал он ЦСКА. Все по игре, но нельзя играть в обороне так, как это делал ЦСКА. И Васину и Березуцкому. У ЦСКА проблем выше крыши. Пару таких игр и Гончаренко может начать поиски новой работы.

– Вы говорили, что «Локомотив» будет бороться за восьмое место. Эта игра изменила ваше мнение?
– Нет. Мне не нравится игра «Локомотива». Мне нравится самоотдача и желание. Это в крови у Юрия Палыча Семина, а по игре нет никаких оснований ставить их выше. Впереди еще более 30 игр (включая Кубок и Лигу Европы). Немного команда устанет и все станет понятно.

Преимущество было у ЦСКА, но оно не воплотилось в голы. «Локомотив» держался, а затем все решили ляпы. Наверное, при угловом Березуцкий и Васин должны были быть первыми на мяча. Где они были? Ляп центральной зоны. Еще два мяча – концерт. Так нельзя играть.

Васин оправдывается, что его Ари оттолкнул, но ничего там не было. Мяч отлетел в другую сторону. И как в следующем эпизоде Тарасов вышел один на один через центральную зону? Дурдом. ЦСКА же будет играть в Лиге чемпионов. На что они там рассчитывают с такой обороной? Положение аховое. И не дай бог травму получил Дзагоев.

– С Дзагоевым вроде все в порядке. Ари вот ярко провел матч, но выбыл надолго.
– Неприятная история случилась с Ари. Что-то с паховыми кольцами случилось или заднюю поверхность бедра дернул. Особой грубости со стороны Головина не было. Ари не повезло. Потеря такого футболиста – беда для «Локомотива».

– Новая ошибка Васина. Это его уровень или стечение обстоятельств?
– Наверное, уровень. У него не срабатывает рефлекс мастера. В сборной портачил, со «Спартаком» напортачил. И сейчас. Он постоянно развевает рот, полагая, что ему дадут время все исправить. Нет, моментально наказывают. Такая же история с Кутеповым. Два сапога пара. Может, это от молодости, но уже пора играть в настоящий футбол. Обоим. Напрямую ж валят свои команды.

– Арбитр Сергей Карасев с работой справился?
– Нормально. Пусть продолжает в том же духе.

– Какие позиции надо усиливать «Локомотив», чтобы бороться за «тройку»?
– В первую очередь переднюю линию. Там пустота. «Локомотив» пока играет по принципу порядок бьет класс. Долго это продолжаться не будет. Тем более выбыл Ари.

– Но не находите, что и у ЦСКА скамейка короткая.
– Гинер пустил ЦСКА на самотек. Он решил играть этим составом, без укреплений. Но я считаю, что ЦСКА вчера не забил ничего. Гол Витиньо – это новая пенка Гилерме. Непросто так к нему подбежал Ари и сказал, что выручил его. Я не знаю, чем ЦСКА будет играть. И футболисты вышедшие на замену никак ЦСКА не усилили. Разочаровал Чалов.

Матч

ЦСКА - Локомотив - 1:3 (1:1)

Голы

Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов

Предупреждения:

Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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