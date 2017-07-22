Самый сложный ралли-марафон планеты. «Шелковый путь» финишировал в Сиане

Мы оставили за спиной девять с небольшим тысяч километров – приборы автомобиля не врут: три страны (Россия, Казахстан и Китай), 14 городов, огромное количество аэропортов и выставочных центров, которые использовали для лагеря всего «Шелкового пути». Каждый день – новый отель. Однажды, когда в ближайшем городе гостиниц не было вовсе – палатка, по которой я даже как-то соскучился со времен «Дакара» этой зимой.

Ни дня без дождя!

Хоть мы и не гонщики, сотни километров были пройдены по настоящему бездорожью: российская слякоть на первых этапах, казахские степи ближе к середине гонки и, конечно, китайские пустыни, когда автомобиль познал, что такое настоящие пески.

На удивление, за все время с нами ничего не случилось. Единственный раз, когда мы рисковали остаться плавиться в пустыне Гоби, забуксовав в одном из барханов, помощь пришла уже через несколько минут – нас вытащила другая машина прессы – подготовленная для движения по боевой трассе. Но так повезло не всем. Пресса и переворачивалась на своих авто, и в аварии попадала, и даже в дюнах два авто с журналистами смогли «найти» друг друга – пришлось вызволять из песочного плена специальными КАМАЗами.

Наша же главная неприятность, которая слегка мешала гонке на протяжении практически всего пути – погода, слегка подставившая организаторов, от которых в этом вопросе ничего, к сожалению, не зависело. Если в прошлом году на протяжении всей гонки приходилось изнывать от ужаснейшей жары, в этом издании «Шелкового пути» бивуаки страдали от дождя.

За две недели от Москвы до Сианя был лишь один день без дождя – своеобразный день отдыха для погоды. Один! А ведь мы пересекали бескрайнюю пустыню Гоби – самую жаркую на планете, с самыми высокими барханами. Вы не представляете, что это за разрыв шаблона, когда ты гонишь между дюнами на скорости под 100 километров в час, а дворники работают на полную и едва справляются со своей задачей. Доходило до настоящих бурь, когда сносило огромные палатки и даже целый бар – в Казахстане, в городе Семей, который раньше назывался Семипалатинском.

Гонка, полная приключений

В отличие от нас, у гонщиков приключений хватало. До конца доехали далеко не все. Если бы не относительно мягкие правила в сравнении с тем же «Дакаром», финишировать смогла бы лишь треть от общего количества стартовавших экипажей. И это – в лучшем случае.

Лидеры начали получать сотни штрафных часов уже в России. Казахстан добил большинство из соперников команды «КАМАЗ-мастер», включая великого и могучего голландца Жерара Де Роя. Под конец у КАМАЗов остался лишь один серьезный соперник – Мартин Коломы, до этого выигравший несколько этапов. Но и он не смог обойтись без приключений, на несколько часов застряв в пустыне. Детали для ремонта ему пришлось доставлять на вертолете. Полноценно не доехал до конца и один из КАМАЗов – у Эдуарда Николаева сломался редуктор – предпоследний спецучасток, который потом оказался последним, действующему чемпиону «Дакара» так и не покорился – доезжать до бивуака пришлось по обычным дорогам со штрафов более ста часов.

Вечером накануне финиша в древней столице Китая Сиане на брифинге руководитель ралли-марафона Владимир Чагин объявил, что из-за скверной погоды организаторы решил не рисковать и отменили последний спецучасток, который и так был очень коротким – порядка 100 километров. Для Дмитрия Сотникова это означало победу в гонке.

- Если честно, сил не осталось на эмоции. Я таких гонок даже не помню. Был очень сложный этап. Каждая минута и секунда чувствовались на физическом уровне. Приходилось выцарапывать их каждый день. С каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Нужно было ехать стабильно. Лидировать столько дней – еще сложнее. Я рад тому, что так получилось, - рассказал гонщик.

Вторым стал Антон Шибалов, отставший на шесть минут. Третий – Айрат Мардеев.

У легковых автомобилей сходов тоже хватало. Главное – не доехал до финиша человек, которому в середине гонки прочили победу – Себастьен Леб, шедший впереди планеты всей с преимуществом более часа над ближайшим конкурентом. Вскоре выбыл из борьбы и партнер Леба по команде Peugeot Sport Стефан Петерансель, 13-кратный победитель «Дакара». Впереди остался лишь один их партнер – Сериль Депре, во второй раз подряд выигравший гонку.

- Я сейчас по-настоящему наслаждаюсь этой победой. Наверное, это впервые в моей карьере, когда я праздную победу ночью и под проливным дождем. Наша команда проделала огромную работу, и я хочу поблагодарить всех за мой успех, - признался француз.

Второе место неожиданно занял еще один француз Кристиан Лавьей, выступающий на китайском автомобиле. С третьим временем гонку завершил самый быстрый и опытный из китайских гонщиков Хан Вэй.

«Шелковый путь» завершен. Он вернется через год в восьмом издании. Уже известно, что со следующего года в гонке будут участвовать мотоциклы.