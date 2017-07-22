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Семин срезал Гончаренко, как профессор студента. А ведь Слуцкий предупреждал!

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Семин срезал Гончаренко, как профессор студента. А ведь Слуцкий предупреждал!
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о неожиданном, но закономерном исходе пятничного дерби.

Вот и грош цена всем глубокомысленным предсезонным прогнозам! Дескать, ЦСКА – явный (или скрытый) фаворит, Виктор Гончаренко – луч света в тренерском корпусе, а «Локомотив» - чуть ли не пережиток прошлого…

В пятницу пришли сразу две новости: ЦСКА, пожалуй, самая переоцененная в прогнозах команда, а «Локо», со своей стороны, самая недооцененная.

Вице-чемпионы вышли на родной газон с недвусмысленным намерением смять и уничтожить обладателей кубка. Проделать с ними примерно то, что гончаренковский БАТЭ учинял над соперниками в чемпионате Белоруссии. С высоты новоявленного атакующего конструктива, который в предсезонке не был отмечен разве что ленивым. Почему нет, если, ко всему прочему, соперник был еще и загнан в двухдневный межигровой интервал? Бери, казалось, тепленькими.

На долю «Локо» оставалась одна-единственная здравая мысль и участь: волка ноги кормят; ну и зубы еще, понятно. Кусайся в обороне, рви когти впереди. Тот самый немудреный арсенал из собственного далекого прошлого. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы сокрушить записного фаворита.

В принципе «Локо» сделал против ЦСКА то же, что и «Спартак» весной. Перетерпел, огрызнулся, а потом, войдя во вкус, загрыз. И, как и тогда, на ровном месте сплоховал Васин. И, как и тогда, подумалось о критическом дисбалансе в игре ЦСКА.

Да, три защитника – новация Гончаренко. Но все эти защитники – медленные. Неразворотливые, нерасторопные. «Поплотнее с ними и побыстрее!» - конечно же, велел Семин своей атаке. Сработало на все сто. Если со второго тайма «недовосстановившийся» «Локо» кинулся в водоворот встречной игры против распиаренной атаки ЦСКА, если даже Тарасов осмелился открыться под проникающую передачу при выигрышном счете - значит, «Локо» прямо-таки кожей почувствовал цеэсковскую беззащитность!

Мы-то, вспомним, укоряли Слуцкого за избыточную осторожность-опасливость. За то, что ЦСКА редко позволял себе игру в духе «шашки наголо!». Но Л.В. точно знал: в тылах нужна компактность, прикрывающая все известные слабости заслуженных тыловиков. А Гончаренко про это словно забыл (при том, что Березуцкие, мягко говоря, проворней не стали). У него и Головин ориентирован преимущественно на атаку, и даже Вернблум передвинут к ней поближе. Похоже, словом, что с Виктором Михайловичем произошло то же самое, что с профессором Плейшнером, когда тот вдохнул пьянящий воздух свободы.

Меж тем, взглянув на результаты весенне-летних встреч ЦСКА с топ-соперниками, утыкаешься в риторический вопрос: а в чем же подвижки к лучшему? Со «Спартаком» - 1:2, с «Зенитом» и «Ростовом» - 0:0, с «Краснодаром» - 1:1 (при том, что, учтем, питерские тогда пешком ходили, донские переживали голевую засуху, а кубанские – кризис атаки). Ну да, запомнился весенний разгром как раз-таки «Локомотива», но он-то, с думкой о финале кубка, тот матч откровенно пропускал…

А Семин тем временем потихоньку подтягивает гаечки. И вот уже Денисов, чуть не всем своим прежним тренерам враг, становится для Юрия Палыча самой надежной и ценной опорой. А Кверквелия – бесстрашным командиром обороны. И подвезли вот Рыбуса на фланг (а то фланги у «Локо» совсем странные были…). И Ари с Фарфаном, казалось бы, пережившие уже все свои футбольные желания, горазды что-то голевое исполнить. Еще бы Миранчуку подтянуть физику, а точней сказать, выработать футбольную мужицкость, - глядишь, и покатит «Локомотив» по чемпионату, как по рельсам.

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