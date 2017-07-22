Все пропало, ЦСКА! Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» разбирает игру ЦСКА в матче с «Локомотивом».

Так и не смог заснуть. Все убеждал вас в том, что ЦСКА лучше всех готов физически, что у него поставленная и сбалансированная игра – и такой конфуз! Три пропущенных мяча на своем поле впервые за пять лет; а в двух матчах в ворота Акинфеева влетело столько же, сколько за весь весенний отрезок. Атака не бежит, оборона тихоходна и неуклюжа, а среднюю линию переигрывает даже Тарасов. Эх, надо было слушать всех остальных, указывавших на многочисленные проблемы армейцев и предрекавших им крах в дерби...

Случившееся вчера можно описать одним предложением. План Юрия Семина сработал, план Виктора Гончаренко – нет. «Локомотив» заперся на своей половине поля и изредка совершал диверсии; он изначально планировал контратаковать и, наверное, удивился, когда соперник стал ему в этом помогать. «Локомотив» блестяще выполнял установку: быстро возвращался в свою зону после потери мяча (отходили все, кроме Ари) и за счет плотной, из двух линий обороны не давал армейцам разворачивать атаки через центр.

Семин сделал все для того, чтобы ЦСКА не смог вести свою фирменную игру – быстрый выход из обороны через длинный пас, подтягивание основных сил и окружение штрафной площади. Многие в этом году пытались заглушить армейскую комбинационную игру, но пока это удалось только Семину и Каррере. И хотя ЦСКА значительно превзошел «Локо» по количеству ударов (24 против 11), остроты было мало. Получалось держать армейцев на расстоянии (половина ударов – из-за пределов штрафной) или вытеснять на фланги.

А потом пришла контригра, а с ней и удача. Во втором тайме «Локомотив» часто убегал, используя свободные зоны. Поначалу подозрения пали на ошибку Гончаренко, который перевел Вернблума на позицию центрфорварда. Но швед вернулся в опорную зону на 53-й минуте, когда Чалов вышел вместо Натхо. И как раз после этого у «Локомотива» стали появляться свободные зоны. Вернблум виноват? Он, безусловно, сыграл не лучшим образом, выиграв всего 35% единоборств, что для него очень мало. Но дело не в этом.

Дело в том, что не только я, как оказалось, переоценивал ЦСКА. Но и, похоже, сам ЦСКА переоценил свои силы. Когда пересматривал второй тайм, обратил внимание, насколько высоко поднималась линия обороны. Все защитники переходили центральную линию, а один из Березуцких иной раз добирался даже до штрафной. Игроки были уверены в том, что им ничего не угрожает. Ари, Миранчук, Фернандеш – да плевать мы хотели! За всю весну пропустили четыре гола, у нас лучшая оборона в стране, нам никто не страшен!

Когда «Локомотив» контратаковал, ЦСКА элементарно не успевал перестраиваться – возникал хаос. Скорости были приличные, поэтому никакой опыт братьев не выручал; на одном опыте не залатаешь гигантскую брешь. Летит контратака «Локо» – а защитники пятятся к своим воротам почти от самого центрального круга. А игроки средней линии их не страхуют, потому что сами летят назад, точно на пожар, мало что соображая. Отсюда – и многочисленные потери позиций, и скомканная командная игра, и вообще кошмар.

Причем это описание игры при ничейном счете, когда не было нужды раскрываться и рисковать всем. Даже когда прозвенел первый тревожный звоночек – пристрелка Ари, никаких перестановок не последовало. ЦСКА было все равно. Весной он показывал самый содержательный футбол, отлично подготовился летом, о чем с восхищением рассказывал Гончаренко. Похоже на то, что ЦСКА, уверовав в свои силы и непогрешимость, забыл о безопасности и внес в свою игру дисбаланс. Самонадеянность – вот причина фиаско.

А тут еще возник Васин! Который все больше напоминает бывшего динамовца Самбу или Дьякова – кому как нравится. Особенность этих центральных защитников в том, что в обороне они играют хуже, чем в атаке. Кстати, я к Васину хорошо отношусь, по-прежнему считаю его приличным центрдефом. Привозы – бывает, да. Но когда привозит Акинфеев, почему-то никто (ну, почти никто; встречаются и адекватные люди) не ставит под сомнение его величие и класс. Почему Акинфееву привозить можно, а Васину нет?

Вообще проблемы в обороне появились не вчера. Еще в матче с «Анжи» в армейском тылу возникали огромные коридоры. Тогда Маркелов забил точно такой же гол, что вчера Тарасов, – получив передачу, которая прошла между двумя защитниками. Тогда целую вечность разворачивался Василий Березуцкий, теперь – Алексей. И тогда, и сейчас не было подстраховки. А не было ее потому, что не было компактности, которой, в свою очередь, не было по одной простой причине – ЦСКА атакует чересчур большими силами.

В игре ЦСКА возник дисбаланс. Таков мой диагноз. А лечение простое – за чашкой кофе переосмыслить свои способности. Играть всем составом в атаке, может быть, и возможно, но точно не с тактически подкованными оппонентами вроде «Локомотива». Не есть гуд, когда в атаку одновременно ходят Щенников, Вернблум и Фернандес. Кому-то надо и тыл охранять. И вообще надо поскромнее, не зазнаваться. Вернется баланс – все придет в норму. Никаких системных сбоев у ЦСКА нет. Гончаренко, уверен, уже сделал выводы.