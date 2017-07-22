По конспектам Антонио Конте. В чем секрет победы «Локомотива»

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, благодаря чему Юрий Семин сдержал атаку ЦСКА.

ЧЕМ СЕМИН ХУЖЕ ЙОАХИМА ЛЕВА?

«Локо» отнесся к ЦСКА с таким почтением, с каким в этом сезоне не относился еще ни к кому. Специально под «армейцев» Юрий Семин изменил схему игры. Его команда оборонялась по формации 5-4-1. В матчах со «Спартаком» за Суперкубок России и в игре национального чемпионата с «Арсеналом» «железнодорожники» использовали модуль 5-3-2. Теперь же тренерский штаб решил не только поставить на ворота своей команды замки и пломбы, но и натянул цепи - попробуйте прорваться! Повредить их армейцы смогли, но не более того.

В последнее время схема 5-4-1 при обороне популярна. В частности, она была основной у сборной Германии на Кубке Конфедераций. И команда Йоахима Лева не просто выиграла турнир, но и никому не уступила. А ведь немцы дважды встречались с чилийцами и один раз с мексиканцами - командами, стихией которых является атака. Кроме Германии на Кубке Конфедераций схему 5-4-1 использовали и другие команды. В частности, Россия в матче с Португалией в первом тайме. И если брать позиционные атаки, то Криштиану Роналду сотоварищи не разгулялись.

Модной расстановка 5-4-1 стала после того, как ее начал использовать «Челси» Антонио Конте. Показательными вышли матчи с «Манчестер Сити». Конте дважды обыграл Пепа Гвардиолу в АПЛ, обороняясь на своей половине поля по схеме 5-4-1. В первом круге «синие» выиграли 3:1, во втором 2:1. Ни одной другой команде премьер-лиги в прошлом сезоне не удалось выиграть у «горожан» дважды в регулярном чемпионате. Встречи с «Челси» были похожи друг на друга по характеру - в обеих «Манчестер Сити» владел мячом по 60% времени, но при этом стучался в закрытую дверь.

Почему бы не заимствовать те идеи, что приносят результат на самом высоком уровне? Так летом решил Йоахим Лев и не прогадал. Юрий Семин последовал его примеру. И в этом нет ничего плохого. Почему немцу можно повторять за итальянцем, а русскому нет? И Семин тоже добился успеха. Пока в одном отдельно взятом матче.

ЗАЧЕХЛЕННЫЕ ПУШКИ «АРМЕЙЦЕВ»

Конте понадобилась схема 5-4-1, чтобы не дать развернуться «Манчестер Сити» в центре поля. Дать простор Фернандинью, Силве и Де Брюйне равносильно выброшенному белому флагу. Они как сами могли оказаться на ударной позиции, так и вывести на удар партнеров.

Семин оказался в похожей ситуации. Ему нужно было выключить центр поля ЦСКА. В игре с «Анжи» у «армейцев» здесь играли Вернблум, Натхо и Головин. Все они отметились голевыми действиями. Плюс к ним опускались форварды Дзагоев и Витинью - для создания численного преимущества. Чаще Алан.

Пару опорников в матче с ЦСКА у «Локомотива» составили Тарасов и Денисов, ближе к флангам играли Фернандеш и Миранчук. Задачей всех этих футболистов было не дать развернуться ЦСКА в центре поля. В частности, Миранчук и Фернандеш своими движениями вынуждали ЦСКА в начальной фазе таки двигать мяч на фланги, а не ломиться в центр поля. Помогал им глубоко опускавшийся к средней линии нападающий Ари (фото 1,2).

Фото 1. Скриншот: «Матч ТВ».

Фото 2. Скриншот: «Матч ТВ».

За игру центральные полузащитники ЦСКА не сделали ни одной ключевой передачи. Но у ЦСКА в средней и атакующей зонах что ни игрок, то футболист не только с хорошей передачей, но и ударом. Зевнешь - и поплетешься к центру поля. Выбрав тактику 5-4-1, «Локо» сделал все, чтобы лишить красно-синих дальнобойной артиллерии. В целом, это удалось. За матч подопечные Гончаренко нанесли с игры 11 ударов из-за пределов штрафной. Но сразу восемь из них были произведены в конце таймов - в последние 15 минут. Это то время, когда концентрация уже не на высоте. Важный момент: четыре из 11 ударов были заблокированы - сопротивление игрокам ЦСКА оказывалось ежесекундно.

Именно дальним ударом в конце первого тайма забил Витинью. Но здесь стоит отметить самого бразильца - получив мяч от Алана Дзагоева, он тут же ударил. За первый тайм бразилец успел понять, что раздумывать перед штрафной площадью ему не дадут. Поэтому еще до паса Дзагоева бразилец решил, что будет делать. Играй «Локо» с командой ниже классом и окажись на месте Витинью другой футболист, не факт, что его удар не успели бы заблокировать. Кстати, Витинью стал самым бьющим игроком матча - у него шесть ударов.

Лидерами «Локо» по единоборствам в обороне стали два опорных полузащитника - Дмитрий Тарасов (13) и Игорь Денисов (8). У ЦСКА из центральных полузащитников лучшим стал Головин - пять единоборств. Вот оно доказательство того, что жизнь в центре поля «Локо» сопернику усложнил.

Виктор Гончаренко видел, что ЦСКА в центре поля вязнет. Поэтому стал делать замены. В частности, выпустил на поле нападающего Чалова. Когда у «армейцев» проходили фланговые атаки, то форварда им не хватало. Но Чалов игру переломить не смог.

ПЯТЬ С ПЛЮСОМ, ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ!

После победы «Локо» над ЦСКА странно слышать претензии поклонников футбола к атакующей игре «железнодорожников». Какие могут вопросы к команде, нейтрализовавшей дружину, которую многие причисляли к фаворитам сезона, тогда как перспективы «Локо» большинство оценивались гораздо скромнее. Что плохого в игре «Локо» от обороны? Даже «Челси» и сборная Германии этого не стеснятся. Можно играть зрелищно и ничего не добиться. Кто о тебе тогда слово доброе скажет?

Нет, прав Юрий Семин, назвавший матч с ЦСКА лучшим для «Локомотива» из всех, в которых команду тренировал он. В футболе красивыми бывают не только комбинации, но и идеи. Особенно когда они приносят результат.

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