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Опять заговор против России? Синхронное плавание переименовали в артистическое

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Опять заговор против России? Синхронное плавание переименовали в артистическое
Фото: Gettyimages.ru

Почему нас так встревожило решение международной федерации ФИНА? Подумаешь, переименовали вид спорта. Но давайте разберемся.

Россия доминирует в синхронном плавании, уже завоевала шесть золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира в Будапеште. Впереди еще выступление у микст-дуэтов. Никто не сомневается, что медаль будет и там.

Синхронное плавание – наша антилопа, которая цокает копытом, и из-под него вылетают как литые червонцы золотые медали. Не будь этого вида спорта, сейчас Россия болталась бы внизу медальной таблицы. Потому что еще одно золото взяли прыгуны на трехметровом трамплине, Илья Захаров и Евгений Кузнецов – вот и все.

Поэтому любое решение по синхронному плаванию мы будем принимать в штыки. Видеть в этом заговор против России. Не секрет, что остальному миру не нравится, что наша сборная убивает интригу. Никто не скрывает, что у нас хотят отжать золота по максимуму.

И вот конгресс ФИНА принимает решение, что синхронное плавание будет переименовано в артистическое. Что это значит? Какой подтекст?

Я стал свидетелем, как член ФИНА Владимир Сальников объяснял пятикратной олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной, что переименование нужно для того, чтобы синхронное плавание лучше продавать. В каком еще виде спорта есть такая зависимость от программ, под которую ты выступаешь? «Русалки», «Шаманы», «Куклы», «Молитва»… Это уже не просто озвучка для пловчих, а полноценное произведение – как балет, только в воде.

Посмотрите, сколько стоят билеты в Большой театр. Какая это ценность – вечером попасть на хороший спектакль. ФИНА идет в этом направлении, стараясь придать синхронному плаванию престижный лоск, пытаясь расширить аудиторию. Никто ведь не скажет, что это самый популярный вид спорта.

Но почему же в России это решение восприняли в штыки? Потому, что мы опасаемся, что теперь судьи будут делать упор в оценках не на синхронность, чем славится наша школа, а на артистизм. Придет время, что можно не выполнять сложные элементы, а просто красиво плавать по воде, изображая умирающего лебедя, и собирать золотые медали.

Вот чего мы боимся. С другой стороны я прямым текстом спросил у Ромашиной:

- Это против России придумали, чтобы высоко не оценивать наши сложные элементы?
- Не могу так сказать, - ответила она. - Потому что в следующем году меняются технические элементы. И если все эти годы они шли на уменьшение сложности, то сейчас мы можем наблюдать, что какие-то элементы усложнили. Наконец-то можно будет немного выпендриться! Вот это большой плюс для нас. И не думаю, что название сможет сильно повлиять на судейскую политику или расположение мест в целом.

А еще президент российской федерации Алексей Власенко сказал, что мы можем и не переименовывать синхронное плавание в своей стране. Вот есть же во всем мире «artistic gymnastics», а в России ее называют спортивной гимнастикой, и никто от этого не отказывается.

Так что без паники! Пусть будет артистическое плавание. Вы еще попробуйте отобрать золото у сборной России. Это не так просто. А если в синхронное плавание после этой реформы придет больше зрителей и денег, от этого выиграют все.

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