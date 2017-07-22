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Татьяна Грачева: Девятое место в группе? Сборная России может играть лучше

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Татьяна Грачева: Девятое место в группе? Сборная России может играть лучше
Фото: FIVB

Комментатор и волейбольный эксперт Татьяна Грачева в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о сегодняшней победе женской сборной России над командой Китая (3:1) и поделилась впечатлениями от выступления наших девушек в рамках Мирового Гран-при.

«ЭТО ВАЖНАЯ ПОБЕДА ДЛЯ УШАКОВА»

- Мы обыграли традиционно неудобного для нас соперника – сборную Китая. За счет чего это удалось?
- Во-первых, стоит сказать, что Китай сегодня выступал вторым составом. Но, в любом случае, это неудобный для нас соперник, мы проявили характер и очень порадовало, что наши доигровщицы продемонстрировали свой уровень. Наконец-то появился хороший процент реализации атак, здорово работалблок, девушки держали подачу. Играли практически без первого темпа, но Юлия Кутюкова и Ксения Парубецдействовали великолепно. Парубец вовсе сделала концовку. Также следует отметить, что замены тренерского штаба отлично сработали – Константин Ушаков вовремя их произвел. Собственно, в концовке его замена решила исход матча - он поставил на подачу Марию Фролову, она прошла по задней линии, за это время Парубец отдохнула, а потом вышла с новыми силами и забила три решающих мяча.

- То есть в данном случае следует отметить работу тренерского штаба?
- Конечно, на это тоже нужно обращать внимание. Ушаков впервые руководит сборной в качестве главного тренера, но он уже очень давно работает в команде в качестве ассистента и как самостоятельный специалист работает с краснодарским «Динамо». Для него это тоже очень важная победа.

- С чем связано то, что сегодня наша команда практически не использовала первый темп?
- Я так понимаю, что это связано с заменой пасующей. Сегодня у нас пасовала Татьяна Романова, она вышла в стартовом составе. Мы сначала попробовали первый темп и с Ириной Королевой это стало получаться, но с Екатериной Евдокимовой пошло хуже. Плюс, конечно, поддерживали нападающие, поэтому не было особой необходимости, наверное. Хотя она всегда есть, но сегодня в меньшей степени, потому что здорово сыграли Кутюкова, Парубец и Воронкова – она стала лучшей в атаке, но сначала у нее абсолютно ничего не получалось, казалось, что она устала и напрашивается замена. Но Ушаков очень здорово выдержал паузу, и в итоге Воронкова разыгралась.

- В розыгрыше Мирового Гран-при наша команда выступает очень неровно, много проигрывает и занимает лишь девятое место в таблице. Это максимум, на который способен данный состав?
- Всегда можно лучше. На первом этапе Гран-при мы проиграли три тай-брейка, но при этом вели в счете и в каждой игре могли победить. Самые плохие игры получились против Голландии и Сербии, где у нас вообще никаких шансов не было. Пугает то, что это наши будущие соперники по чемпионату Европы, которые сохранили свои составы даже не со времен Олимпиады, а с гораздо более ранних пор. Я не могу сказать, что это наш максимум, потому что состав меняется и здесь стоит ориентироваться на слова главного тренера, который говорил, что Гран-при его вообще не интересует с точки зрения результата.

- Это правильно?
- Вы знаете, мы уже пробовали и так, и так. И попадали в финал перед большими турнирами, и не попадали. Поэтому здесь все покажет только чемпионат Европы. Я всегда за то, чтобы играть в финале, за то, чтобы посмотреть себя на фоне сильных соперников и как можно дольше находиться в высшем свете. Те же сербки не боятся играть основным составом, а они тоже устают. Но почему-то у них все приехали: та же Рашич, у которой была травма и очень тяжелый сезон, получается, что у них отсутствует только основная связующая - Огненович. Да, пусть Бошкович не играла первые матчи, но сейчас и она в основе.

«ЖЕЛЕЗНЫХ КАНДИДАТОВ В СОСТАВЕ НЕТ»

- С чем связаны три поражения на тай-брейках на первом этапе?
- В первую очередь, это недостаток опыта. В первом туре у нас были очень напряженные матчи вдали от дома, т.е. здесь уже идет речь об акклиматизации. Игрокам нужно не только на площадке себя проявить, но и грамотно распределить силы в далеких поездках. Не хватило всего понемногу. Плюс нам достались очень сложные соперники: Италия, которая сейчас здорово играет, неудобный для нас Китай и США. Но мы неплохо смотрелись в этой группе, учитывая, что нынешним составом практически дебютировали.

- Кто из этого состава сборной железный кандидат на поездку на чемпионат Европы?
- Железных нет. Я думаю, что наиболее укомплектована в настоящий момент позиция центрального блокирующего: здесь у нас Фетисова и Королева. Это будет выбор тренера, потому что впереди сборы и не надо забывать, что у нас еще Всемирный кубок чемпионов – это тоже огромное соревнование, в котором участвуют победители континентов, поэтому мы проверимся и там тоже. Интересно, кто будет на позиции связующей. Пока в роли основной, без вопросов – Екатерина Филиштинская. Сможет ли восстановиться после травмы Старцева? Как будет выглядеть Панкова? В этом плане очень много вопросов. Но самый главный из них связан с позицией диагональной. Всем понятно, что Наталья Гончарова свое место не уступит, но где при этом будет Воронкова? Не стоит забывать, что она у нас была без приема все это время и если возвращать ее в доигровку, то ей опять придется принимать. Вернется Татьяна Кошелева, у которой прием тоже не самый уверенный – у нее много плюсов, но принимает она не лучше других. Плюс есть еще и Фролова, которая должна укреплять заднюю линию. Вопросов много и я думаю, что ответы на них знает только Владимир Кузюткин.

- Какие впечатления у вас остались от игры Екатерины Филиштинской?
- Мне очень понравился первый тур, когда мы довольно активно играли первым темпом. То, что мы мало забивали, это скорее вина нападающих, потому что удары были недостаточно резкими и сильными. Филиштинская очень часто выводила партнеров на одиночный блок, но даже при этом мы ошибались. Она играет уверенно и всегда на одном уровне. Но в первом сете матча против Сербии все испортили две плохие передачи на Фролову в четвертую зону, из-за которых мы проиграли партию. Выиграй, и там мог быть другой результат. Конечно, ей не хватает опыта пока что. Екатерине нужно еще наиграться вот в таких серьезных матчах.

- Завтра матч с Японией. Какие прогнозы?
- Японию мы должны обыгрывать. И не потому что они слабые, а потому что мы должны продолжить проявлять свои лучшие качества. Япония для нас удобный соперник, потому что наша игра строится, в первую очередь, на блоке и атаке. Мы атакующая команда, игра на сетке – наше сильное качество. Мы должны бить так, чтобы японки не могли ничего поднять в защите. Нам нужно как можно больше побеждать, иначе толку от выступления в Гран-при не будет.

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