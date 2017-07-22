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Мурат Гассиев: Что сделаю с 4 миллионами? Отдам все маме

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мурат Гассиев
Мурат ГассиевФото: Gettyimages.ru

Чемпион по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал ос о своем участии во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и рассказал о работе с боксером Геннадием Головкиным и тренером Абелем Санчесом.

Напомним, что Гассиеву предстоит поединок против поляка Кшиштофа Влодарчика.

- Вы - чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе.  Как вы себя чувствуете, каково это ощущение?
- Хорошее. Мне нравится.

- Ваш последний бой был тяжелым, но вам вроде нравился процесс. Как вы опишите чувства, которые испытывали после поединка?
- Это был самый тяжелый бой в моей профессиональной карьере. Но тренер в каждом перерыве говорил мне: «Работай как в спарринге». Будь проще, получай удовольствие.

- В вашем весе проходит турнир чемпионов, в котором можно заработать миллионы. Деньги сыграли решающую роль?
- Я никогда не гнался за деньгами, потому что моей мечтой было объединение всех титулов чемпиона мира. И этот турнир дает такую возможность. Я надеюсь на победу. Деньги – это тоже хорошо, но они на втором плане.

- Расскажите, как вы узнали о возможности сразиться в турнире?
- У меня был тренировочный лагерь. Позвонил мой менеджер и рассказал об этом турнире. Он хотел узнать мое мнение. И я сразу ответил согласием. Я готов к этому турниру потому что он дает шанс стать абсолютным чемпионом мира. В обычной ситуации это заняло бы лет пять. Этот турнир сократил ожидание до полугода. Все чемпионы здесь и все готовы к турниру.

- Многие бы в такой ситуации предпочли бы пропустить турнир и потом встретиться с чемпионом.
- Я хочу быть лучшим боксером мира, поэтому я должен сражаться с лучшими из них. У нас собраны восемь бойцов – очень сильных и жестких соперников. Я готов к любому из них. У всех хорошие навыки. Но я и моя команда готовы к этому. Я рассчитываю на победу в турнире.

- Кто является самым опасным боксером турнира после вас, конечно?
- Да все опасные боксеры. У каждого есть шанс. Это все-таки тяжелый вес. Один удар может спутать все планы и изменить будущее. Но это бокс и моя жизнь. Я готовился к этому моменту.

- Вы тренируетесь вместе с Головкиным. Что вам дают тренировки вместе с таким титулованным боксером?
- Я знаю Геннадия три года и очень рад работать с ним. Он пример того, что нельзя расслабляться. Нельзя работать налегке. Я постоянно вижу его в деле, и это мотивирует меня становиться лучше. Ему ведь уже 35 лет, поэтому это толкает меня тренироваться еще больше. Я благодарен богу за возможность тренироваться с Головкиным.

- Я уже разговаривал и с Геннадием и Абелем про тебя. Они говорили, что твой стиль бокса изменился. Как и сколько времени на это потребовалось?
- Когда мы впервые встретились, можно было определить, на каких уровнях мы находимся. Российская школа и профессиональный стиль бокса заметно отличаются. Мне повезло тренироваться у лучшего тренера в мире. Надеюсь на наше удачное совместное будущее.

- Многие российские бойцы сейчас на виду. Почему это происходит?
- Думаю, что дело в особенности нашей школы. Российские бойцы - сильные, американские бойцы тоже сильные. Российские бойцы уезжают в Европу и США, что усовершенствовать свой стиль. Это тяжелый вопрос.

- Как тебе американская культура? Что нравится?
- Мне нравится в американских людях то, что легкие в общении, постоянно улыбаются, готовы помочь, если помощь нужна. Абель  стал примером для меня. Он очень сильно мне помог на первых порах. Он хороший парень, хороший человек. Он мне как второй отец. И он просто потрясающий тренер. Он лучший отец и человек.

- Если вы выиграете этот турнир, какую вещь сделаете в первую очередь с четырьмя миллионами долларов?
- Отдам деньги моей маме. Потому что все деньги я зарабатываю для нее. Я хочу помочь семье. Может, сам отправлюсь в отпуск. Я не умею предсказывать будущее.

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