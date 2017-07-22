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Нацист на корте

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нацист на корте
Фото: Gettyimages.ru

Полуфинал Бостадского турнира Вердаско-Феррер. Праздничные полные трибуны. Флаги реют и солнце высоко. Вдруг в начале второго сета в середине розыгрыша на корт вышел, не выбежал, а именно вышел, спокойно и уверенно, двадцатилетний парень. Его намерения были неясны, в руках у него ничего не было, ни калашникова, ни букета цветов и он не собирался раздеваться. Судья среагировал сразу: «Остановите игру!» и начал слезать с вышки. Игроки сразу отошли к фону – они ничего не понимали, испанцы не знакомы с политическими силами Скандинавии, думали «напился парень». Таких в погожий выходной здесь много – в Бостаде теннисное «парти» и народ отрывается по полной. Парень прошел дальше, к линии подачи уже пустого корта, встал на центр и отдал на все четыре стороны салют поднятым кулаком, громко сказав: «Да здравствует, победа».

На спине его черной майки было написано «революция». Охранников не было видно, те, кого было видно, стояли как столбы, не делая никаких движений, зажигание у шведов не самое молниеносное, вероятно ждали команды. Команды от старшего не поступало. Судья-итальянец тем временем попытался разрулить ситуацию собственными силами: подошел к отдающему салют парню, пожал ему с улыбкой руку, тот ответил немигающим взглядом. Итальянец, наверное, прочел на спине «революция», и подумал «Чегевара». Но Чегеварой парень не был, он был нацистом из «Nordiskamotståndsrörelsen» - за арийскую Скандинавию. Трибуны к тому времени в негодовании громко и дружно гудели: «Бу-бу». Наконец секунд через сорок на корте возникла женщина-охранник и увела парня без сопротивления с корта. Матч продолжился и завершился победой Давида Феррера. Шесть лет назад именно в этот день в Норвегии Брейвик расстрелял десятки людей во имя «защиты от ислама».

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