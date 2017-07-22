«Динамо» крепнет на глазах! Девять игроков, которые станут костяком команды

Обозреватель «Советского спорта» - о мощных «мускулах», которыеуспели нарастить в московском клубе за две недели после его реорганизации.

«Динамо» продолжает подготовку к сезону на базе в Новогорске. В субботу бело-голубые провели открытую тренировку на льду, предъявив 35 игроков, которые уже подписали контракт с клубом.

Во времядвусторонки новичок московской команды Михаил Анисин уже раздавал голевые передачи. А ДжастинБойд рассказывал, что ни минуты не раздумывал над предложением Владимира Воробьева сменить Астану на Москву.

При этом тренерский штаб «Динамо» не скрывает, что селекционная работа продолжается. В частности, бело-голубые ищут добротных форвардов-легионеров.

Однако уже сейчас костяк будущей команды просматривается и выглядит довольно мощно. Что позволяет болельщикам «Динамо» рассчитывать, что их клуб после метаморфоз в руководстве нисколько не ослаб.

Перечислю ключевых игроков, которые уже тренируются в «Динамо» и на мой взгляд станут основой будущей команды.

1. Александр Еременко, вратарь

37-летний Еременко в представлениях не нуждается. Голкипер выступает за «Динамо» с 2011 года. Дважды за этот срок завоевывал Кубок Гагарина и признавался самым ценным игроком плей-офф.

В прошлом сезоне в 10 матчах сыграл на «ноль». Процент отраженных бросков – 95.

2. Юусо Хиетанен, защитник

32-летний финн стал лучшим защитником-бомбардиром бело-голубых в прошлом сезоне – 33 (13+20) очков. При показателе полезности «плюс 12». И остался верен «Динамо» несмотря на интерес к нему других клубов.

3. Илья Никулин, защитник.

Один из самых известных воспитанников динамовской школы, трехкратный чемпион мира. В свои 35 лет Никулин также остается одним из лучших бомбардиров клуба. В прошлом сезоне на его счету 28 (8+20) очков. При показателе полезности «плюс 9».

4. Яков Рылов, защитник

Еще один из столпов обороны бело-голубых, вернувшийся в «Динамо» после нескольких сезонов в составе ЦСКА и «Ак Барса». В прошлом сезоне 32-летний Рылов набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «плюс 7».

5. Андрей Кутейкин, защитник.

32-летний Снайпер-дальнобойшик, потрясший воображение болельщиков и специалистов голами с центра поля в последнем Кубке Гагарина. Перешел в «Динамо» из «Авангарда» по ходу прошлого сезона. В целом набрал в обоих клубах 19 (8+11) очков. Из них 13 (7+6) – в 32 поединках за бело-голубых. Показатель полезности в прошлом сезоне – «плюс 18».

6. Мартиньш Карсумс, нападающий

Лучший бомбардир «Динамо» прошлого сезона – 35 (16+19) очков при показателе полезности «плюс 11». 31-летний Карсумс выступает за бело-голубых с 2013 года.

7. Михаил Варнаков, нападающий

Новичок «Динамо», летом перебравшийся в Москву из Казани, где всегда был на виду. Подходит бело-голубым по стилю.

В прошлом сезоне за «Ак Барс» 32-летний Варнаков набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности «плюс 5».

8. Михаил Анисин, нападающий

Фигура, безусловно, непростая. Форвард с провальным прошлым сезоном. Однако болельщики «Динамо» не забыли, что именно Анисин стал лучшим снайпером в Кубке Гагарина-2012 и много сделал для того, чтобы «Динамо» стало тогда чемпионом страны.

Его будущая судьба в «Динамо» сейчас зависит от собственных усилий 29-летнего форварда. Сам Михаил пообещал, что залетов больше не будет.

9. Дастин Бойд, нападающий

Канадский форвард на протяжении семи сезонов был одним из лидеров атак «Барыса». Прошлый чемпионат для него вышел скомканным из-за серьезной травмы. 31-летний Дастин оправился только к середине «регулярки». И в 40 матчах за казахстанский клуб (включая плей-офф) набрал 20 (13+7) очков.