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Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Роберто Манчини
Роберто МанчиниФото: ФК «Зенит»

Манчини снова знал, что перестановка в составе будет результативной, а Бердыев объяснил выход в стартовом составе всего двух легионеров.

Курбан Бердыев: Была боязнь потери концентрации

Главный тренер «Рубина» не торопился идти к журналистам. Те тоже не спешили. Руководитель пресс-службы «Зенита» выглядывал в зал для пресс-конференций и удивлялся, что там почти пусто. Даже сотрудников клуба там было больше, чем представителей прессы.

Через пять минут количество журналистов увеличилось в разы, и тут же перед ними появился Бердыев.

– В обороне по сравнению с прошлым матчем есть улучшения, – начал тренер «Рубина». – Правда, есть проблемы с позиционной атакой. Потихоньку движемся. Все будет нормально.

– После 83-й минуты, когда Оздоев и Карадениз не реализовали 100-процентные моменты, не было ощущения, что все закончится так, как и получилось в итоге?
– Нет, но была боязнь потери концентрации на последних минутах. Это и произошло.

– Четыре игрока, которые раньше играли у вас, сейчас в запасе «Зенита». Вам не обидно за них?
– Это вопрос к тренеру «Зенита», не ко мне.

– В основе «Рубина» было всего два легионера. В чем причина? Уровень большинства иностранцев вас не устраивает?
– На сегодняшний день кто предпочтительнее выглядит, тот и играет.

– Сколько времени вам понадобится, чтобы «Рубин» заиграл в тот футбол, который вы хотите видеть?
– Еще немного. Я вижу позитивные моменты, отношение ребят. В ближайшее время все будет нормально.

– Вопрос по Максиму Канунникову в вашей компетенции или менеджмента «Рубина» и «Спартака»?
– Я не в курсе, о чем вы хотите меня спросить, – как бы переспросил Бердыев.

В такой момент стоило ждать продолжения диалога, но вместо этого журналист сказал «Спасибо», и тренера «Рубина» отпустили. Хорошо, что в микст-зоне ситуацию кое-как разъяснил сам Канунников.

Максим Канунников: Ну какой «Спартак»? Видите же, что за «Рубин» выхожу играть

Роберто Манчини: Ищем усиление на позицию центрального защитника

Не прошло и минуты после ухода Бердыева, как на его месте уже сидел Манчини. Прежде ему поаплодировал весь зал.

– Thank you. Спасибо, – поблагодарил собравшихся Манчини и сразу стал отвечать на вопросы.

– Что вы сказали подопечным в перерыве?
– В первом тайме мы очень медленно двигались. Все, что я сказал ребятам – это ускориться. Играя с такой командой, как «Рубин», которая так сильно защищается, необходимо действовать быстро. Это именно то, что я сказал.

– Выпустили Дриусси в основе, потому что знали, что он забьет? Неделю назад вы так говорили о Далере Кузяеве.
– Да, я тоже знал, что он забьет, – улыбнулся Манчини.

– Что скажете о стадионе? Раньше жаловались, что тут нелучшее поле и душно при закрытой крыше.
– Стадион отличный, никаких претензий. Единственное, что осталось – его необходимо заполнять болельщиками. Чем больше их будет, тем лучше. Сегодня было 40 тысяч зрителей, если не ошибаюсь. Нужно, чтобы каждый раз был аншлаг. Тогда мы будем выигрывать.

– «Спартак» Массимо Карреры в прошлом году много матчей выиграл на последних минутах. Сегодня удача благоволила вам. Действительно фортуна – древнеримская богиня, которую итальянцы привозят в Россию?
– Как говорил Наполеон: каждый нуждается в удаче на своей стороне. Дело не только в ней, мы заслужили победу, сыграли хорошо. Результат справедлив.

– Готова команда к еврокубкам? С чем связана рокировка матчей с израильским клубом? Вы призываете болельщиков идти на стадион, а многие потратили деньги на бесполезные билеты до Израиля.
– Мы должны выработать менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних  обстоятельств и будет просто выигрывать в каждом матче. Мы готовы играть в Израиле и побеждать там вне зависимости от чего-либо.

– Нету допустил две ошибки, при счете 1:1 были проблемы в конце. Клуб ищет усиление в центр защиты?
– Рынок еще открыт, мы продолжаем искать усиление на позицию центрального защитника. Сегодня Иванович и Нету сыграли как сыграли.

– После игры в Хабаровске стало очевидно, что Дзюба не вписывается в нынешнюю схему. Планируете использовать Артема так же активно, как это делал прошлый тренер?
– Дзюба, как и другие игроки, не на 100 процентов раскрылись. Им еще нужно улучшать свою игру. Они пока не полностью готовы. Это касается не только Дзюбы, но и многих игроков.

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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