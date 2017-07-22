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Канунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутили

Игорь Сарычев, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Максим Канунников
Максим КанунниковФото: ФК «Рубин»

Хмурый Дзюба, забавный Лунев и непонятный Канунников. «Советский спорт» передает послематчевые слова игроков «Зенита» и «Рубина».

Андрей Лунев: Дриусси два забил сегодня? Да?

Первым из раздевалки выскочил Артем Дзюба, который пробежал по микст-зоне так быстро, как не ускорялся в матче. От общения с прессой форвард отказался: хорошо было видно, что Дзюба расстроен. Возможно, ранней заменой.

Зато крайне позитивен Андрей Лунев, который не только взял всю вину за гол на себя, но и неплохо шутил.

– Рады, что победили и добились положительного результата. На старте сезона обычно теряются очки, хотелось этого избежать.

– Что случилось в моменте с пропущенным голом? Все неожиданно произошло.
– Действительно неожиданно. Думаю, я виноват, потому что не выручил. Хорошо, что команда поддержала, выиграли. Мы – молодцы.



– Как справлялись с травмой в межсезонье? Готовы ли сейчас на сто процентов?
– Делал необходимые процедуры, боль немного еще осталась. Мне сказали, что эта штука будет болеть полгода, а может и год.

– Как себя чувствовали? Не душно?
– Может, немного да.

– При Манчини ваша задача изменилась?
– Нет. Как и раньше, задача одна – не пропускать, подсказывать защитникам, играть ногами.

«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат

– Ваше первое впечатление о Дриусси: кто он такой, что ест?
– Сами пока не знаем. Посмотрим. Парень два забил сегодня, да? – смеется вратарь. – Красавец. Можно поздравить его. Дай бог, чтоб и дальше справлялся. Будем помогать ему адаптироваться.

– На тренировках выделяется как-то?
– Конечно. Он – иностранец, а я – русский, – закончил еще одним перлом Лунев.

Олег Шатов: Дриусси и покупали для того, чтобы он забивал

Следующим к прессе вышел Олег Шатов, который нес большой синий чемодан.

– Самое главное – мы добились нужного нам результата, – начал полузащитник. – На старте сезона тяжело показывать хорошую игру и добиваться результата. Надеюсь, с каждым матчем будем прибавлять, воплощать наработки, которые делаем на тренировках. Хорошо, что проявили характер и выиграли у команды, которая всем составом играла от обороны. Думаю, они сюда приезжали играть на ничью. Я не увидел у них мыслей о победе.

– «Рубин» этого сезона похож на «Ростов» прошлого?
– Да нет, это две разные команды с разными исполнителями. Им нужно время, чтобы сыграться, и тогда они будут представлять из себя грозную силу.

– Паредес и Дриусси – это то, чего не хватало «Зениту»? 
– Тяжело судить по первым двум матчам – давайте не будем пока почивать на лаврах. Дриусси забил два гола, он молодец. Но его для этого и покупали. Будет продолжать в том же духе – будет большой молодец.

– Поздравили в раздевалке? 
– Конечно, как можно было не поздравить? Мы все друг друга поздравили с тем, что вытащили такой тяжелый матч.

– Много вопросов было по полю. В каком состоянии сейчас газон?
– Сейчас поле в хорошем состоянии, позволяет играть в комбинационный футбол. То, что было в прошлом сезоне, и то, что есть сейчас – это небо и земля. Главное, чтобы оно выдержало нагрузки и оставалось в таком же состоянии весь сезон.

Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»

– Уже второй матч подряд вы с Кокориным меняетесь флангами. Это заготовка или по обстоятельствам? 
– Это не импровизация, а установка главного тренера. Он так видит игру, от него идет команда, и мы меняемся позициями.

– А что у вас в чемодане? – не выдержали и все-таки спросили журналисты.
– Деньги! – ответил Шатов и ушел из смешанной зоны.

Максим Канунников: Мы приезжали играть на победу 

За «Рубин» отдувался петербургский воспитанник Максим Канунников.

– «Зенит» активнее начал второй тайм, а мы сели слишком низко и отдали все поле, – вздохнул Максим. – Даже несмотря на это, мы слишком легко пропускаем голы. Даже не владея преимуществом, мы создаем хорошие моменты, но не забиваем их. А потом получаем гол в свои.

Себастьян Дриусси: Я просто доволен, что «Зенит» победил

– Олег Шатов сказал, что вы приехали играть на ничью.
– У всех свое мнение. Мы играли на победу.

– На старте сезона у вас два поражения. 
– Будем прибавлять. Но мне кажется, мы не заслужили поражение в игре с «Зенитом», – сказал Канунников и побежал к выходу, не дав задать вопрос про переход в «Спартак».

Пришлось догнать и спросить.

– Максим, все СМИ отправили вас в «Спартак»?
– Ну какой «Спартак»? – пробурчал форвард. – Видите, я же за «Рубин» выхожу.

– Значит, вы остаетесь? – решили настоять я.

Этот вопрос остался риторическим. Думается, если бы ответ был однозначным – Максим наверняка на него ответил бы.

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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