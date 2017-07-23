Валерий Рейнгольд: Кокорин закончит с футболом, если его не критиковать
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд повалил футболистов «Зенита» и «Рубина» за матч во 2-м туре РФПЛ (2:1) и подверг критике форварда питерцев Артема Дзюбу.
– Футболисты «Рубина» сыграли хорошо, но «Зенит» серьезно прибавил по ходу второго тайма. И результат закономерен. Казанцы затряслись. Их прижали. Они пытались играть на контратаках, возникали моменты, но этого оказалось недостаточно. «Зенит» дожал. Думал, что разговор с моей стороны будет совсем другим, но никаких претензий к питерцам.
– Мы критиковали Кокорина, а
он гол забил и голевую передачу отдал в первых матчах. Может меняется?
– Если его не критиковать, он закончит с футболом. Может, прислушивается и делает правильные выводы. Я рад за него. Пусть продолжает в таком духе.
А вот Артем Дзюба выглядел неважно. Один прибавил, второй убавил. Дзюба со своей работой не справился абсолютно. Пусть делает выводы.
– Объясните, что не так
сделал защитник «Зенита», когда был забил гол в ворота питерцев.
– Нету расслабился и проиграл позицию. Детский сад. Нужно было выбить мяч к трибунам. Хотел сыграть красиво – Васин. Один в один. Наверняка, Манчини потребует играть в таких ситуациях проще. Таким ошибками подводят команду.
– Что кажете про новичков «Зенит»
Дриусси и Паредеса?
– Дриусси дубль сделал. Что еще добавить? Герой матча. Прибавляет. Не Халк, но видно как здорово сыграл во втором тайме. Как и в целом весь «Зенит». «Рубину» не хватило опытных игроков, каким был Навас. У казанцев сейчас тяжелое положение. Помимо усердия и старания, я не вижу в «Рубине» ничего. Нет футболистов, способных перевернуть игру.
– Канунников?
– Неважно выглядел. Непонятный футбол с его стороны и непонятно, остается ли он. Замучили парня. Лучше его в покое оставить. Пусть сосредоточится на «Рубине».
– Про Дриусси сказали, а
Паредес?
– Не приглянулся. Вообще игру оживил Жулиано и команда пошла вперед.
– По сравнению с первым
матча «Рубин» показал прогресс?
– Конечно, но дело в том, что в команде нет настоящих мастеров. Они могут продолжить играть с полной самоотдачей, но мастерства не хватает. Трансферный рынок пока открыт. Что-то нужно искать. И «Зениту» кстати тоже.
– Вас удивило, что в составе
«Рубина» вышли девять россиян?
– Такие легионеры. Наши выигрывают конкуренцию. Бердыев себе не враг.
– Центральные защитники «Зенита»
соответствуют уровню Лиги чемпионов?
– Эти игроки не подходят ни под какой международный стандарт. Нелепые ошибки. Безобразная игра сзади.
– В перерыве матча Кришито сказал,
что судья играет за «Рубин».
– Да ну его. О чем он говорит? Чего Кришито придумывает. Не надо валять дурака. Нормальный судья.
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция