Валерий Рейнгольд: Кокорин закончит с футболом, если его не критиковать

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд повалил футболистов «Зенита» и «Рубина» за матч во 2-м туре РФПЛ (2:1) и подверг критике форварда питерцев Артема Дзюбу.

– Футболисты «Рубина» сыграли хорошо, но «Зенит» серьезно прибавил по ходу второго тайма. И результат закономерен. Казанцы затряслись. Их прижали. Они пытались играть на контратаках, возникали моменты, но этого оказалось недостаточно. «Зенит» дожал. Думал, что разговор с моей стороны будет совсем другим, но никаких претензий к питерцам.

– Мы критиковали Кокорина, а он гол забил и голевую передачу отдал в первых матчах. Может меняется?

– Если его не критиковать, он закончит с футболом. Может, прислушивается и делает правильные выводы. Я рад за него. Пусть продолжает в таком духе.

А вот Артем Дзюба выглядел неважно. Один прибавил, второй убавил. Дзюба со своей работой не справился абсолютно. Пусть делает выводы.

– Объясните, что не так сделал защитник «Зенита», когда был забил гол в ворота питерцев.

– Нету расслабился и проиграл позицию. Детский сад. Нужно было выбить мяч к трибунам. Хотел сыграть красиво – Васин. Один в один. Наверняка, Манчини потребует играть в таких ситуациях проще. Таким ошибками подводят команду.

– Что кажете про новичков «Зенит» Дриусси и Паредеса?

– Дриусси дубль сделал. Что еще добавить? Герой матча. Прибавляет. Не Халк, но видно как здорово сыграл во втором тайме. Как и в целом весь «Зенит». «Рубину» не хватило опытных игроков, каким был Навас. У казанцев сейчас тяжелое положение. Помимо усердия и старания, я не вижу в «Рубине» ничего. Нет футболистов, способных перевернуть игру.

– Канунников?

– Неважно выглядел. Непонятный футбол с его стороны и непонятно, остается ли он. Замучили парня. Лучше его в покое оставить. Пусть сосредоточится на «Рубине».

– Про Дриусси сказали, а Паредес?

– Не приглянулся. Вообще игру оживил Жулиано и команда пошла вперед.

– По сравнению с первым матча «Рубин» показал прогресс?

– Конечно, но дело в том, что в команде нет настоящих мастеров. Они могут продолжить играть с полной самоотдачей, но мастерства не хватает. Трансферный рынок пока открыт. Что-то нужно искать. И «Зениту» кстати тоже.

– Вас удивило, что в составе «Рубина» вышли девять россиян?

– Такие легионеры. Наши выигрывают конкуренцию. Бердыев себе не враг.

– Центральные защитники «Зенита» соответствуют уровню Лиги чемпионов?

– Эти игроки не подходят ни под какой международный стандарт. Нелепые ошибки. Безобразная игра сзади.

– В перерыве матча Кришито сказал, что судья играет за «Рубин».

– Да ну его. О чем он говорит? Чего Кришито придумывает. Не надо валять дурака. Нормальный судья.