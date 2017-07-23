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Не стоит «Спартак» считать фаворитом в Уфе

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не стоит «Спартак» считать фаворитом в Уфе
Фото: «Советский спорт»

Немногие клубы могут похвастать тем, что имеют со «Спартаком» положительный баланс в чемпионатах России. В этом сезоне таковых лишь два – ЦСКА (20 побед при 19 поражениях) и «Уфа».

В Премьер-лиге «Уфа» дебютировала в сезоне-2014/15. Со «Спартаком» впервые сыграла уже в 5-м туре на своем поле. Правда, тогда «свое поле» оказалось понятием условным: встреча прошла на пермском стадионе «Звезда». И сенсационного результата не принесла: красно-белые выиграли со счетом 2:1. На дубль Артема Дзюбы во второй половине первого тайма дебютант элиты смог ответить лишь одним мячом, который на свой счет записал бразилец Диего Карлос.

А вот дальше началось самое интересное. На протяжении 4 матчей кряду спартаковцы тщетно пытались обыграть уфимцев. При том, что трижды за это время соперники встретились на «Открытие Арене».

«Уфа» взяла реванш еще в своем первом сезоне – с тем же счетом 2:1. Все мячи были забиты в первом тайме: на гол Ивана Пауревича красно-белые ответили точным ударом Вячеслава Кротова, однако незадолго до перерыва гостей вновь вывел вперед защитник Дмитрий Стоцкий, впервые отличившийся в РФПЛ. Попытки «Спартака» отыграться во второй половине ни к чему не привели. К тому же в середине тайма хозяева остались вдесятером: вторую желтую карточку получил бразилец Ромулу.

К слову, та игра состоялась в предпоследнем туре и имела слишком разное значение для соперников. Спартаковцы занимали шестое место и имели лишь теоретические шансы подняться выше (чего в итоге не произошло). «Уфа» же шла лишь 14-й. И именно победа над красно-белыми позволила новичку не только не вылететь из Премьер-лиги напрямую, но даже избежать переходных матчей: команда Игоря Колыванова финишировала 12-й.

В следующий раз соперники встретились в Москве в стартовом туре сезона-2015/16. Это был дебютный матч «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева, однако гости испортили премьеру нового главного тренера красно-белых. Дважды по ходу игры «Уфа» выходила вперед – и дважды хозяева восстанавливали равенство. И это несмотря на то, что на 32-й минуте при счете 1:1 у гостей был удален Эммануэль Фримпонг. В итоге уфимцы выстояли, а в истории противостояния была зафиксирована единственная ничья – 2:2.

А вот матч последнего тура того чемпионата стоит особняком. Вновь мотивация была абсолютно разной: «Спартак» - независимо от результата занимал 5-е место, «Уфа» шла лишь 15-й. Но домашняя победа позволила уфимцам опять чудесным образом избежать и вылета, и матчей за выживание: они вновь финишировали 12-ми! Правда, не удалось избежать сомнений в «чистоте» того результата. Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте, а победный гол забили с пенальти. Так или иначе, «Уфа» выиграла 3:1. И это было последнее поражение Аленичева со «Спартаком» в РФПЛ.

Встреча в столице в прошлом первенстве оказалась исторической. А как иначе, если спартаковцы стали первым клубом за 25 российских чемпионатов, который в течение сезона не выиграл на своем поле лишь один матч. И матч этот был как раз против «Уфы»! Ее тогда возглавлял нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, а победу гостям под занавес первого тайма принес нигериец Кехинде Фатаи. Тщетно «Спартак» старался хотя бы сравнять счет. «Уфа» выстояла в 4-м подряд матче против красно-белых, позволив им за это время набрать лишь одно очко.

И только в последней игре, 9 апреля нынешнего года в Уфе, спартаковцы смогли прервать свою безвыигрышную серию. В первом тайме отличился Денис Глушаков, а ключевыми оказались 6 минут второго, в течение которых были назначены два пенальти. Но если Квинси Промес забил, то все тот же Фатаи не смог переиграть Артема Реброва. В концовке, правда, 18-летний форвард хозяев Иван Обляков один мяч все-таки отквитал (тот гол до сих пор остается для него единственным в РФПЛ). Однако уже в компенсированное время Лоренсо Мельгарехо установил окончательный счет – 3:1 в пользу «Спартака».

Чем завершится предстоящий матч – неизвестно. Но в любом случае вряд ли можно назвать «Спартак» фаворитом в игре с соперником, обыгравшим его 3 раза за 6 встреч. Да и в этом сезоне «Уфа», в отличие от действующего чемпиона России, в 1-м туре выиграла в гостях.

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