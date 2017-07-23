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Последнее золото России. Больше медалей в синхронном плавании не будет

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаела Каланча и Александр Мальцев
Михаела Каланча и Александр МальцевФото: Gettyimages.ru

Михаела Каланча и Александр Мальцев завоевали последнее золото России в синхронном плавании, которое отныне переименовано в артистическое.

УБРАТЬ ПАПУ ИЗ ИТАЛИИ

Если вы забыли, то итальянский дуэт отобрал золото у Мальцева и Каланчи в технической программе. К тому же композицию соперникам готовила наша великая синхронистка Анастасия Ермакова. Так что в этом виде синхронного плавания была самая большая интрига.

Тогда Россия отстала от Италии всего на 0,034 балла. И возник скандал, потому что Джорджио Минисини судил его отец – сам арбитр, выставлявший оценки сыну. Но теперь итальянского папашу из-за судейского столика убрали.

- Когда вы блистательно исполнили своих «Стиляг» и ждали, как выступят итальянцы, был страх, что они снова могут вас обогнать? – спросил я у Каланчи.
- Нет, мы были в себе уверены, - покачала головой девушка. – Может, и сомневались процентов на 10 – мало ли что? Но этот страх быстро улетучился.

Итоговый отрыв в 1,5 балла – как победа нокаутом в боксе. Без шансов!

Итого сборная России по синхронному плаванию завоевала в Будапеште семь золотых медалей, одну серебряную, а от девятого вида программы – комбинаций – отказалась добровольно.

СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ

- Получается, что это последнее золото сборной России по синхронному плаванию в истории. Отныне вы – артисты. Как вам это переименование?
- Мы не знаем, почему приняли такое решение, - задумался Мальцев. – Но логика тут есть. На чемпионате мира вы видели сольные программы, а они не имеют отношения к синхрону. Но нужно понять, по каким критериям теперь будут судить спортсменов. Как я знаю, правила остаются теми же.

- Что дальше?
- Немного отдохнем, и снова в работу. Впереди – чемпионат Европы, чемпионат мира.

- Ходят разговоры, что микст включат в программу Олимпиад?
- Прошла сессия МОК, на которой были приняты новые дисциплины под Токио-2020. Там нет микст-дуэтов. Но еще будет осенняя сессия МОК. И если Олимпийский комитет Японии предложит наш вид на правах хозяев, то МОК будет должен это рассмотреть. Так что шанс есть. Тем более дуэт у японцев прогрессирует.

- Вы уже дважды чемпион мира. Теперь стали чаще узнавать в России?
- Иногда узнают, да. Многие болельщики пишут хорошие слова в соцсетях. Поздравляют, желают удачи.

- Трудно ли быть единственным мужчиной в России в этом виде спорта?
- Очень тяжело быть первопроходцем. Некоторые думают, что если я – единственный, то все легко, без конкуренции. Но сложнее всего было в детстве, когда я только начинал. Надо было пройти через стену непонимания. Тебе говорят, что не надо заниматься синхронным плаванием. А ты пытаешься доказать, что тебе это нравится, - вздохнул Александр. – Даже передряги на чемпионате мира было не так трудно пережить.

- А сейчас все изменилось?
- Стена уже рухнула. Когда мужчин в женском виде спорта признали, относиться к нам начали совсем иначе. А раньше на меня смотрели с удивленным видом: «Мальчик, что ты тут делаешь?»

…Синхронное плавание изначально появилось в Канаде в 20-е годы прошлого века. В программу Олимпиад вошло в 1984 году. И кто мог представить, что этот вид спорта с таким названием прекратит существование в тот день, когда в последнем финале выступят мужчины? Сказал бы кто об этом еще пару лет назад – крутили бы пальцем у виска.

Ну а теперь – новая жизнь. Артистическое плавание. Другое название, та же суть.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Микст-дуэт. Произвольная программа

1. Каланча/Мальцев (РОССИЯ) – 92,6000. 2. Минисини/Перрупато (Италия) – 91,1000. 3. Мэй/Спендлав (США) – 88,7667.

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