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Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Зенит»: Дриусси, билеты, стадион

У «Зенита» появились не только новые игроки, но и характер: во втором матче питерцы прибавили во втором тайме и дожали соперника. Три гола из четырех в этом сезоне забили новички: в Хабаровске отличился Кузяев, вчера дубль сделал Дриусси… Аргентинцу рукоплескали все, словно сделал он что-то невозможное. В прошлом туре Лаборде не просто забил, а сам создал два гола, но такой бурной реакции почему-то не было. Дриусси с «Рубином» был хорош, да. Но делать выводы о его игре пока рано.

– Я просто доволен, что мы победили. Для меня была важна это победа, как и для команды, – скромно оценил свою игру сам Дриусси.

«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат


Тем временем «Зенит» положил глаз на еще одного аргентинца, на этот раз защитника. Речь о Конти, выступающем в «Колоне». По информации источника, питерцы готовы выложить за 23-летнего игрока четыре миллиона евро. Будет по одному аргентинцу в каждой линии, и даже Месси начнет смотреть РФПЛ!


Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»

Вернемся к игре. У «Зенита» далеко не все в порядке в позиционной атаке и обороне. Замены Нету пока нет. А Дзюба провалил второй матч: что был на поле, что не был. Велика вероятность в следующей игре увидеть Артема на скамейке запасных. Зато Кокорин вновь показал, как бы это сказать, небезразличный футбол. Оживает на глазах!

Плохие новости для Дзюбы

Несмотря на имеющиеся недостатки, «Зенит» выглядит лучше, чем предполагалось. В футбольном аспекте, можно сказать, все благополучно. А вот в остальном…

Во-первых, чудовищная организация реализации абонементов. Этому кошмару даже посвятили баннер. Кстати, посещаемость матча составила 38284 зрителя, что всего 68% от вместимости стадиона. На Кубке конфедераций этот показатель был на уровне 49 тысяч.

Во-вторых, хотя это и не к «Зениту», очередной конфуз стадиона, который протекает, как какая-то коммунальная квартирка в ветхом доме, построенном еще до революции. Как будут оправдываться чиновники и строители? Или им плевать?


«Рубин»? Строится.

Выдающийся гол «Краснодара»

«Быки» продолжают выдавать разного качества таймы, провести одну классную игру целиком пока не получается. Но результат есть. И игра эпизодами ослепительно прекрасна. Как в случае со вторым голом. Это самое красивое, что было в новом сезоне.

Настоящая футбольная красота – это не голы, забитые со 150 метров в обе «девятки» сразу или ударом через себя из центрального круга, а вот такие сумасшедшие комбинации. Геометрия, темп, исполнение – блеск!


«Краснодар» вновь стартовал с двух побед. Посмотрим, что будет дальше. В прошлом сезоне после двух побед началась черная серия.

Воскресный игровой день

«Спартаку» надо побеждать в Уфе, чтобы не отстать от лидеров. В последние дни информации о тренировках команды не было. Клуб остается закрытым. Начало матча – в 15.00 (мск).

Не стоит «Спартак» считать фаворитом в Уфе

«Динамо» дома примет «Урал». Матч важен для понимания уровня бело-голубых – это они были настолько хороши во втором тайме предыдущей встречи или соперник был плох?

Завершит игровой день матч «Ростов» – «Ахмат».


Эхо дерби

«Локомотив» стал автором пока что главной сенсации сезона. То ли он настолько хорошо готов, то ли у ЦСКА большие проблемы. То ли стоит подождать и посмотреть, что будет дальше. И последнее, наверное, правильно: все указывает на стечение обстоятельств, что, впрочем, не отменяет того, что тактика Юрия Семина сработала.

Семин срезал Гончаренко, как профессор студента. А ведь Слуцкий предупреждал!

Все пропало, ЦСКА! Колонка Михаила Борзыкина

По конспектам Антонио Конте. В чем секрет победы «Локомотива»


Стали известны сроки восстановления Ари. Вот что сообщил медицинский штаб «Локомотива».

«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава, и в ближайшие несколько дней определить точный объём травмы не представляется возможным. Поэтому исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит».

Здоровья бразильцу!

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Михаил Борзыкин
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