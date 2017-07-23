Рекорд Семина: 250 побед с «Локомотивом»

На фоне неожиданного результата матча ЦСКА – «Локомотив» (все-таки немногие предрекали победу железнодорожников) не сразу вспомнилось главное статистические событие, которое состоялось в этой встрече. Сегодня «Советский спорт» исправляет эту ошибку. Оказывается, Юрий Семин первым среди всех тренеров одержал 250-ю победу в чемпионатах России с одним клубом. Разумеется, с «Локомотивом».

Юрий Палыч – главный старожил первенств России. Нынешний сезон стал уже 21-м в течение российского этапа его тренерской биографии (он не работал с нашими клубами только в 5 чемпионатах – 2007, 2008, 2011/12-2013/14). И Семин владеет целой россыпью рекордов, главные из которых – по количеству матчей (540), побед (263), набранных очков (855) и ничьих (149). По победам с ним мог конкурировать разве что Валерий Газзаев (247), но и тот остался далеко позади. И лишь 13 раз Семин выигрывал с другими своими клубами – «Динамо», «Мордовией» и «Анжи». Победа же над ЦСКА стала для него 250-й с «Локомотивом» в чемпионатах России.

Разумеется, Юрий Палыч был лидером не всегда. Долгое время всех опережал Олег Романцев. Что неудивительно, если вспомнить, что под его руководством «Спартак» завоевал 8 чемпионских титулов (еще один – в 1996 году – с главным тренером Георгием Ярцевым). Кстати, со статистической точки зрения Романцев покинул красно-белых в середине чемпионата-2003 чрезвычайно красиво: на тот момент он выиграл с клубом ровно 200 матчей.

Семину потребовалось меньше года, чтобы догнать Романцева: свой российский матч №200 он выиграл 15 мая 2004 года – в гостях у «Алании» (2:1). Правда, чтобы отобрать рекорд у Олега Ивановича, ему потребовалось почти два месяца – лишь 7 июля «Локо» добился следующей победы (4:2 над «Динамо»). С того дня Юрий Палыч никому не уступал лидерство по числу выигрышей с одним клубом. А Романцев, к слову, по-прежнему располагается на втором месте.

Каких только побед и достижений не было у Семина за все эти годы! Уже в третьем чемпионате России, 26 июля 1994 года, его «Локомотив» одержал самую крупную победу, разгромив на своем поле «Торпедо» со счетом 8:0. Превзойти этот успех не удалось никому, кроме… самого Юрия Палыча! Спустя 6 с лишним лет, 3 ноября 2000-го, «Локо» обыграл дома «Уралан» еще крупнее – 9:0. И заодно стал единственным клубом, который смог в одном матче чемпионата России поразить ворота соперника 9 раз.

В том же 2000 году «Локо» Семина установил другой рекорд, отыграв «на ноль» 9 встреч подряд. Лишь в прошлом сезоне это достижение смог превзойти «Ростов», который не пропускал на протяжении 10 игр. Именно Семин, наряду с Ярцевым, является тренером, которому удалось выиграть «золотой матч» - в чемпионате-2002 у ЦСКА (1:0). И именно при нем началась историческая беспроигрышная серия «Локомотива», продолженная Владимиром Эштрековым: в чемпионатах-2004 и 2005 железнодорожники никому не уступали на протяжении 27 встреч кряду. Ничего подобного история чемпионатов России не знает до сих пор.

Тогда же Семин добился другого высшего результата. В сезоне-2005 он возглавлял «Локо» в первых 5 матчах (2 победы и 3 ничьи), после чего расстался с клубом ради поста главного тренера сборной России. И, не ведая того, установил уникальное достижение: ни один из тренеров, работая в российских чемпионатах, не покидал клуб, с которым в сезоне не потерпел ни одного поражения.

Семин же, что удивительно, на этом не остановился. И ни разу не уступил в 7 встречах со сборной России (3 победы и 4 ничьи). Вы знаете другого главного тренера национальной команды, который бы с ней не проиграл ни разу? Я, признаюсь, нет. Однако нулевая ничья в конце 2005 года со Словакией не позволила решить главную задачу – попасть на чемпионат мира-2006. И пути Семина и сборной России разошлись: в двух первых матчах следующего года ее возглавлял Александр Бородюк, а затем появился Гус Хиддинк.

Что же касается Юрия Палыча, то ему, справившему в этом году 70-летний юбилей, хочется пожелать не останавливаться на достигнутом и одержать с «Локомотивом» еще немало славных побед. Таких, как в пятницу над ЦСКА, которая позволила железнодорожникам нынче возглавить таблицу вместе с «Зенитом» и «Краснодаром».