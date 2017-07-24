Российские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой недели
«Советский спорт» рассказывает, за какими спортивными событиями нужно следить на этой неделе.
Понедельник (24 июля)
Футбол
В рамках второго тура РФПЛ состоится игра «Арсенал» - «СКА-Хабаровск». Она начнется в 19:30 мск.
Помимо этого в России пройдут игры 1/128 финала Кубка страны.
На женском чемпионате Европы пройдут игры третьего тура группы А: Бельгия — Голландия и Норвегия — Дания.
Водное поло
Женская сборная России в рамках ¼ финала ЧМ сыграет против итальянок. Игра начнется в 15:50 мск.
Вторник (25 июля)
Футбол
Пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионом. Московский ЦСКА на выезде сыграет с греческим АЕКом. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.
Женская сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы сыграет против фаворитом турнира команды Германии. Нашей сборной для выхода из группы необходимо побеждать. Игра начнется в 21:45 мск.
В параллельном матче шведки сыграют с итальянками.
Среда (26 июля)
Футбол
В ФНЛ пройдут матчи четвертого тура. «»Крылья Советов на своем поле примут «Томь», «Балтика» - «Тамбов», «Олимпиец» - «Химки», «Енисей» - «Оренбург», «Зенит-2» - «Сибирь», «Факел» - «Тюмень», «Ротор-Волгоград» - «Динамо» (Санкт-Петербург), «Кубань» - «Шинник», «Волгарь» - «Луч-Энергия», «Авангард» - «Спартак-2».
В рамках женского ЧЕ в группе С пройдут матчи третьего тура: Исландия — Австрия и Швейцария — Франция.
Четверг (27 июля)
Футбол
Российские клубы стартуют в квалификации Лиги Европы. В рамках третьего отборочного раунда «Краснодар» на своем поле примет датский «Люнгбю» (20:00), а «Зенит» в 20:30 (мск.) на выезде в Израиле проведет матч против «Бней-Йегуда».
В рамках женского ЧЕ в группе D пройдут матчи третьего тура: Португалия — Англия и Шотландия — Испания.
В России пройдут матчи ПФЛ в зонах «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье».
Пятница (28 июля)
Футбол
В России пройдут матчи ПФЛ в зоне «Юг».
Формула-1
Состоятся две практики Гран-при Венгрии. Первая начнется в 11:00 по московскому времени, вторая — в 15:00.
Суббота (28 июля)
Футбол
В рамках третьего тура чемпионата России пройдут четыре матча.
В 15:00 мск. начнутся игры «Урал» - «Уфа» и ЦСКА - «СКА-Хабаровск».
В 17:30 на поле в Казани выйдут выявлять сильнейшего «Рубин» и «Арсенал».
В 20:00 «Ахмат» в Грозном примет московское «Динамо».
Формула-1
Состоится третья практика Гран-при Венгрии (12:00). В 15:00 начнется квалификация.
Воскресенье (29 июля)
Смешанные единоборства (ММА)
В Анахайме состоится турнир UFC 214. В главном поединке бойцовского шоу чемпион организации в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье сразится против своего соотечественника, бывшего чемпиона промоушена Джона Джонса.
Помимо этого, в рамках турнира состоятся еще два титульных боя: Тайрон Вудли (полусредний вес) будет защищать свой пояс в битве против Дэмиана Майи, а Кристиана Жустино и Тоня Эвингер разыграют между собой титул в полулегком женском дивизионе.
На UFC 214 российские фанаты спорта будут болеть за тяжеловеса Дмитрия Смолякова (сразится против Адама Вичорека) и за девушку Александру Албу (проведет бой против Кайлин Керран).
Футбол
Тремя матчами продолжится тур чемпионата России. «Амкар» на своем поле примет «Ростов» (15:00), «Локомотив» в Москве сыграет с «Анжи» (17:30), «Тосно» встретится с «Зенитом» (20:00).
В ФНЛ пройдут матчи пятого тура:
«Томь» - «Авангард»
«Химки» - «Крылья Советов»
«Волгарь» - «Олимпиец»
«Шинник» - «Луч-Энергия»
«Динамо» (Санкт-Петербург) - «Кубань»
«Тюмень» - «Ротор-Волгоград»
«Сибирь» - «Факел»
«Оренбург» - «Зенит-2»
«Тамбов» - «Енисей»
«Спартак-2» - «Балтика»
Формула-1
Гонка Гран-при Венгрии начнется в 15:00 по московскому времени.