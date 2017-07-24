Российские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой недели

«Советский спорт» рассказывает, за какими спортивными событиями нужно следить на этой неделе.

Понедельник (24 июля)

Футбол

В рамках второго тура РФПЛ состоится игра «Арсенал» - «СКА-Хабаровск». Она начнется в 19:30 мск.

Помимо этого в России пройдут игры 1/128 финала Кубка страны.

На женском чемпионате Европы пройдут игры третьего тура группы А: Бельгия — Голландия и Норвегия — Дания.

Водное поло

Женская сборная России в рамках ¼ финала ЧМ сыграет против итальянок. Игра начнется в 15:50 мск.

Вторник (25 июля)

Футбол

Пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионом. Московский ЦСКА на выезде сыграет с греческим АЕКом. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Женская сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы сыграет против фаворитом турнира команды Германии. Нашей сборной для выхода из группы необходимо побеждать. Игра начнется в 21:45 мск.

В параллельном матче шведки сыграют с итальянками.

Среда (26 июля)

Футбол

В ФНЛ пройдут матчи четвертого тура. «»Крылья Советов на своем поле примут «Томь», «Балтика» - «Тамбов», «Олимпиец» - «Химки», «Енисей» - «Оренбург», «Зенит-2» - «Сибирь», «Факел» - «Тюмень», «Ротор-Волгоград» - «Динамо» (Санкт-Петербург), «Кубань» - «Шинник», «Волгарь» - «Луч-Энергия», «Авангард» - «Спартак-2».

В рамках женского ЧЕ в группе С пройдут матчи третьего тура: Исландия — Австрия и Швейцария — Франция.

Четверг (27 июля)

Футбол

Российские клубы стартуют в квалификации Лиги Европы. В рамках третьего отборочного раунда «Краснодар» на своем поле примет датский «Люнгбю» (20:00), а «Зенит» в 20:30 (мск.) на выезде в Израиле проведет матч против «Бней-Йегуда».

В рамках женского ЧЕ в группе D пройдут матчи третьего тура: Португалия — Англия и Шотландия — Испания.

В России пройдут матчи ПФЛ в зонах «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье».

Пятница (28 июля)

Футбол

В России пройдут матчи ПФЛ в зоне «Юг».

Формула-1

Состоятся две практики Гран-при Венгрии. Первая начнется в 11:00 по московскому времени, вторая — в 15:00.

Суббота (28 июля)

Футбол

В рамках третьего тура чемпионата России пройдут четыре матча.

В 15:00 мск. начнутся игры «Урал» - «Уфа» и ЦСКА - «СКА-Хабаровск».

В 17:30 на поле в Казани выйдут выявлять сильнейшего «Рубин» и «Арсенал».

В 20:00 «Ахмат» в Грозном примет московское «Динамо».

Формула-1

Состоится третья практика Гран-при Венгрии (12:00). В 15:00 начнется квалификация.

Воскресенье (29 июля)

Смешанные единоборства (ММА)

В Анахайме состоится турнир UFC 214. В главном поединке бойцовского шоу чемпион организации в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье сразится против своего соотечественника, бывшего чемпиона промоушена Джона Джонса.

Помимо этого, в рамках турнира состоятся еще два титульных боя: Тайрон Вудли (полусредний вес) будет защищать свой пояс в битве против Дэмиана Майи, а Кристиана Жустино и Тоня Эвингер разыграют между собой титул в полулегком женском дивизионе.

На UFC 214 российские фанаты спорта будут болеть за тяжеловеса Дмитрия Смолякова (сразится против Адама Вичорека) и за девушку Александру Албу (проведет бой против Кайлин Керран).

Футбол

Тремя матчами продолжится тур чемпионата России. «Амкар» на своем поле примет «Ростов» (15:00), «Локомотив» в Москве сыграет с «Анжи» (17:30), «Тосно» встретится с «Зенитом» (20:00).

В ФНЛ пройдут матчи пятого тура:

«Томь» - «Авангард»

«Химки» - «Крылья Советов»

«Волгарь» - «Олимпиец»

«Шинник» - «Луч-Энергия»

«Динамо» (Санкт-Петербург) - «Кубань»

«Тюмень» - «Ротор-Волгоград»

«Сибирь» - «Факел»

«Оренбург» - «Зенит-2»

«Тамбов» - «Енисей»

«Спартак-2» - «Балтика»

Формула-1

Гонка Гран-при Венгрии начнется в 15:00 по московскому времени.