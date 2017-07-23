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Юлия Ефимова снова нас удивила! Или встреча с Железной Леди в Будапеште

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова снова нас удивила! Или встреча с Железной Леди в Будапеште

Трехкратный олимпийский призер, четырехкратная чемпионка мира по брассу Юлия Ефимова не просто плавает комплексом, но выходит в полуфинал ЧМ.

МЕТОДИКА ЕФИМОВОЙ

Александр Овечкин приехал на чемпионат мира по шахматам. Артем Дзюба пробует себя в синхронном плавании. Мария Шарапова прыгает с шестом.

Поверьте, видеть брассистку Ефимову в комплексном плавании также непривычно.

Но Юля настолько талантлива, что в этом году имеет лучшее время в России (2.11,65), опережая даже Викторию Андрееву (2.11,75). И если вы хотите сравнить прогресс, то в прошлом году Ефимова показывала в комплексе 2.12,96.

Вообще Юля плавала комплексом всегда, это было даже в 2011 году. Просто сейчас начали расти результаты. С ними трудно замахнуться на мировой рекорд, который принадлежит иконе венгерского плавания Катинке Хошсу (2.06,12). Трудно даже бороться за медали чемпионата мира. Так зачем Ефимовой это нужно?

Об этом рассуждает трижды олимпийский призер Дмитрий Волков, который тоже специализивался в брассе, а теперь отлично пропагандирует плавание в России.

«Феноменальные достижения таких спортсменов, как Фелпс, Лохте или Хошсу, которые известны как большие универсалы, связаны с тем, что они плавают разнообразными стилями. И это очень эффективно повышает их спортивную форму и функциональную выносливость.

Раньше спортсмены боялись лишний раз стартануть. Но на самом деле это приводит к противоположному результату. Ефимова тоже использует такую методику. Ее цель – не попасть в полуфинал чемпионата мира, а вывести себя на пик формы на соревнованиях. И разве плохо выступить в первый же день, почувствовать воду, избавиться от психологической напряженности?»

ТОРТИК И 15 СВЕЧЕК

В воскресенье утром Юля проплыла чуть хуже, чем на Открытом чемпионате Франции. Но лучше, чем на Открытом чемпионате России. Ее 2.12,41 хватило для выхода в полуфинал с 13-го места. Понятно, что Ефимова чуть задержалась на спине, но нагнала это в коронном брассе. Отставание от Хошсу составляло 0,25 секунды. Но венгерка проплыла кролем так, что убрала вообще всех (2.07,49). Второе место она опередила почти на три секунды. Золото на этой дистанции ей можно вручать уже сейчас.

Ефимова не стала разговаривать в микст-зоне, пообещав дать интервью после финала. Финал? Попасть в восьмерку сильнейших мира на непрофильной дистанции было бы очень круто.

И учтите, что Юля находится под постоянным прессом. Так, уже в Будапеште ее разбудили в 5:40 утра, чтобы взять в гостинице допинг-пробу. При этом только в 2017 году Ефимова сдала уже 15 проб, представляя Efimova Team. Можно уже отмечать юбилей с тортиком и 15 свечками.

СПИНА – ПРОБЛЕМА БРАССИСТОВ

Еще интересно понять, какой стиль у Ефимовой в комплексе страдает больше всего.

«Я был рекордсменом мира в баттерфляе и брассе, - продолжает Волков. – Входил в тройку лучших спортсменов страны в кролевом спринте. Но у меня ужасно проседала спина.

По юношам я был чемпионом СССР в комплексном плавании. Однако когда начал сужаться, сделав акцент на брасс, то комплекс забросил. За что мне до сих пор стыдно.

Я вижу, что у Ефимовой тоже проблемы с плаванием на спине. И это типично для всех брассистов. А кроль хромает из-за отсутствия специфической тренированности. Важно ведь еще и хорошо менять стили, поэтому пловцы работают над связками, как переходить из баттерфляя на спину, из брасса в кроль – и так далее. Причем ты должен делать это на автомате, в состоянии гипоксии и сильного закисления.

А если мало тренируешь комплекс, то даже хорошие стили не помогут – ты будешь разваливаться по ходу дистанции. Вроде плывешь, но руки-ноги работают сами по себе».

…Вечером Ефимова выступит во втором полуфинале по первой дорожке. Смотрите в 19:32 по московскому времени. А на четвертой дорожке поплывет Катинка Хошсу. Интересно будет снова посмотреть на Юлю рядом с Железной Леди.

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